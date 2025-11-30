Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, thuộc xã Lũng Cú. Đây là một trong những thôn làng hiếm hoi giữ nguyên bản sắc văn hóa người Lô Lô. Kể từ khi được huyện Đồng Văn (cũ) đầu tư xây dựng thành làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với phát triển nông thôn mới, nơi đây đã trở thành điểm đến đông khách trong và ngoài nước.

Một góc nhỏ ở Lô Lô Chải.

Hiện thôn có khoảng 120 hộ với hơn 550 nhân khẩu, trong đó hơn 100 hộ là người Lô Lô, một dân tộc ít người ở Việt Nam, còn lại là người H'Mông. Trước đây, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào canh tác nương rẫy trên địa hình khắc nghiệt, kinh tế khó khăn. Từ khi được công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng, thôn dần tiếp cận với hoạt động du lịch và thành điểm dừng chân trong hành trình khám phá cực Bắc của du khách. Ngày 17/10/2025, Lô Lô Chải được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) chọn là một trong những "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".

Thời tiết Lô Lô Chải mùa hè mát mẻ (cao nhất 25-26 độ C) và mùa đông lạnh khắc nghiệt (có thể xuống dưới 0 độ, băng giá). Nhưng dù đến đây vào mùa nào, du khách cũng được trải nghiệm không khí trong lành, văn hóa độc đáo. - Tháng 9 đến tháng 12: mùa cao điểm với hoa tam giác mạch và thời tiết khô ráo, trong lành. - Tháng 1 đến tháng 2 : mùa hoa đào, hoa mận, hoa lê, thời tiết vẫn khá lạnh. - Tháng 3 đến tháng 6: dần bước sang mùa hè, chuẩn bị vào mùa mưa, nổi bật với những nương ngô xanh. - Tháng 6 đến tháng 9: thời tiết đôi khi cực đoan, có thể chịu ảnh hưởng của bão lũ và sạt lở đất, nhưng nếu may mắn du khách được thấy không gian yên bình và vẻ đẹp thật sự của vùng đất này.

Một ngày đẹp trời ở Lô Lô Chải. Ảnh: Ngọc Thành

Di chuyển Lô Lô Chải nằm cách Hà Nội khoảng 450 km. Lộ trình phổ biến: Hà Nội - Quốc lộ 2 - phường Hà Giang (TP Hà Giang cũ) - Lô Lô Chải. Từ Hà Giang đến Lô Lô Chải đường đi khó, nhiều đèo dốc, một bên là núi đá tai mèo dựng đứng, một bên là vực sâu, nhiều khúc cua nguy hiểm. Tùy thuộc lịch trình và điểm tham quan, du khách có thể chọn hai tuyến: - Tuyến phổ biến và cũng nhanh nhất theo Quốc lộ 4C qua các địa danh Quản Bạ, Yên Minh, dốc Thẩm Mã, dốc Chín Khoanh, Sủng Là, dinh thự Vua Mèo... Thời gian di chuyển khoảng 4-5 tiếng. - Tuyến thứ hai theo Quốc lộ 34 rồi ĐT 176 qua các địa danh Du Già, Mậu Duệ, Lũng Phìn, Mèo Vạc (làng M'Mong Pả Vi), sông Nho Quế, đèo Mã Pì Lèng, Đồng Văn... Thời gian di chuyển khoảng 6 tiếng. Những con đường đèo lên Lũng Cú. Ảnh: Thành Minh Các phương tiện di chuyển gồm có: - Từ Hà Nội đến phường Hà Giang: xe khách, xe giường nằm, xe ôtô cá nhân. - Từ Hà Giang đến Lô Lô Chải: xe máy, xe limousine, xe ôtô riêng (thuê của các đơn vị cung cấp tại Hà Giang, xe từ 5 đến 16 chỗ), xe khách, taxi... Nên thuê xe của tài xế địa phương đã quen đường.

Lưu trú Hiện nay, Lô Lô Chải có hơn 40 ngôi nhà trình tường đã được cải tạo thành homestay cho khách du lịch. Khoảng 2-3 năm nay, nhiều người ở miền xuôi đã lên đây đầu tư kinh doanh. Để phục vụ du lịch, các hộ sửa sang, làm thêm nhà vệ sinh khép kín nhưng không làm ảnh hưởng đến kiến trúc bên ngoài và tổng thể. Các homestay nổi tiếng gồm: Lolo Village Homestay, MOTOGO Home, Lolo Ancient House, Homie Homestay, Lo Lo Eco House, Long Cổ Trấn - Homestay & Tea, Lullaby Homestay Lô Lô Chải, Lũng Cú Lake View, The Lover Lô Lô Chải, Na Na homestay Lô Lô Chải, Mùn Chị homestay...

Bên ngoài của một homestay ở Lô Lô Chải. Ảnh: Tuấn Đào

Giá homestay ở Lô Lô Chải ở mức cao, dao động từ khoảng 600.000 đồng đến gần 2 triệu đồng/đêm. Du khách lưu ý đặt phòng ở các nguồn tin cậy hoặc trực tiếp, tránh bẫy nâng giá.

Tham quan Nhà trình tường Điều khiến Lô Lô Chải đặc biệt chính là vẫn giữ gần như nguyên vẹn những ngôi nhà trình tường cổ. Những ngôi nhà có tường dày 40-60 cm được xây từ đất nện, ép chặt một cách tỉ mỉ. Mái ngói âm dương cong, tạo đường nét mềm mại. Kỹ thuật xây dựng này không chỉ thể hiện sự khéo léo của người Lô Lô mà còn là triết lý sống hòa hợp tự nhiên. Mùa đông, những bức tường dày giữ ấm, mùa hè mang lại cảm giác mát mẻ. Có nhiều ngôi nhà đã tồn tại hàng trăm năm.

Những nếp nhà trình tường mái âm dương ở Lô Lô Chải.

Bản Thèn Pả Nằm sát Lô Lô Chải, Thèn Pả là nơi cư trú lâu đời của cộng đồng người H'Mông với quy mô nhỏ, chỉ gồm 11 hộ đều là anh em trong dòng họ Vàng. Cấu trúc gia tộc khép kín này giúp Thèn Pả giữ được nếp sống nguyên bản, ít bị thương mại hóa. Trong tiếng địa phương, Thèn Pả nghĩa là "cánh đồng lớn", mô tả địa thế thung lũng bằng phẳng của ngôi làng. Các hoạt động trải nghiệm chủ yếu là vẽ sáp ong, nhuộm chàm, hoặc đi bộ quanh cánh đồng tam giác mạch. Thèn Pả hiện có hai hình thức lưu trú: homestay cùng gia chủ để trải nghiệm văn hóa và khu nghỉ Thèn Pả Village tách biệt. Giá dịch vụ tại đây cũng mềm hơn, dưới 500.000 đồng cho một đêm lưu trú.

Cột cờ Lũng Cú Cột cờ Lũng Cú nằm cách Lô Lô Chải gần 1,5 km, trên đỉnh núi Rồng, có độ cao 1.470 m so với mực nước biển. Lá cờ có diện tích 54 m2, tượng trưng cho 54 dân tộc ở Việt Nam. Từ Lô Lô Chải, du khách chọn cách đi bộ hoặc sử dụng xe điện, xe ôm tự quản của xã Lũng Cú. Lưu ý, mùa cao điểm lễ hội hoa tam giác mạch, xe chở khách không được di chuyển lên cột cờ Lũng Cú để tránh ùn tắc nên du khách cần nắm trước thông tin để không bị động. Cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Giang Huy Dạo bộ quanh làng Khách du lịch thường đi bộ dạo quanh làng để thư giãn, góc nào trong làng cũng hoài cổ và bình yên. Thời điểm đi dạo lý tưởng nhất là sáng sớm hoặc chiều tối. Theo các hướng dẫn viên, chỉ cần dành ra khoảng 2-3 tiếng là đủ để vừa khám phá, vừa chụp ảnh và có được những trải nghiệm đáng giá. Nơi đây thích hợp với những người thích không khí yên bình, trong lành của núi rừng và làng bản. Các hoạt động văn hóa

Các hoạt động văn hóa diễn ra thường xuyên ở Lô Lô Chải. Ảnh: Ngọc Thành

Lễ Cầu An là một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu tại Lô Lô Chải. Đây là một phần của nghi lễ cúng tổ tiên để cầu mong làng bản được ấm no và thể hiện lòng biết ơn. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia biểu diễn nghệ thuật, đốt lửa trại, giao lưu với người địa phương, thêu họa tiết trang phục truyền thống, trồng và thu hoạch rau theo mùa cùng người dân.

Ẩm thực Do vị trí xa xôi nên Lô Lô Chải không có nhiều dịch vụ, đồ ăn chủ yếu là các món địa phương, phổ biến gồm lẩu gà đen, các loại rau vườn, thắng cố, thịt trâu gác bếp, cơm lam, mèn mén, bánh tam giác mạch, rượu ngô, bánh đá. Nhiều homestay phục vụ ăn uống, nhưng du khách cần đặt trước để homestay chuẩn bị vì chợ chỉ có vào buổi sáng.

Nhà hàng Khói Khói là một trong số ít nhà hàng ở Lô Lô Chải. Ở đây có khoảng hơn 30 bàn, phục vụ được các đoàn khách lớn. Món ăn cơ bản gồm lẩu, đồ nướng và đồ ăn địa phương. Nơi này đồng thời là homestay, nhưng du khách không lưu trú cũng có thể đặt bàn và dùng bữa. Ngoài ra, du khách cũng có thể chọn một vài nhà hàng nhỏ như Dảnh House, Lalaland... Quang cảnh nhà hàng Khói. Ảnh: Tí Lầu Quán cà phê Cực Bắc Nơi này có thể coi là "biểu tượng" của Lô Lô Chải. Năm 2015, ông Ogura Yasushy (người Nhật), từng có nhiều năm sống ở Việt Nam và yêu mến Hà Giang, đã mở cà phê Cực Bắc, trở thành điểm kinh doanh đầu tiên tại Lô Lô Chải khi xung quanh vẫn hoang vắng. Từ vị trí của quán, du khách ngồi nhâm nhi cà phê có thể phóng tầm mắt ra cột cờ Lũng Cú. Quán là nhà của anh Dỉu Dỉ Chiến và chị Lục Thị Vấn, người Lô Lô. Ông Yasushy đã đầu tư khoảng 200 triệu đồng gây dựng quán sau đó giao cho anh Chiến - chị Vấn quản lý. Anh chị có thể giao tiếp tiếng Anh và pha chế đồ uống khá ngon. Hiện con gái hai anh chị cũng tham gia quản lý quán. Đến cà phê Cực Bắc, du khách không chỉ được thưởng thức đồ uống mà còn được nghe về văn hóa của người Lô Lô.