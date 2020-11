Lashana Lynch: 'Tôi bị công kích khi đóng 007'

Diễn viên Lashana Lynch cho biết bị công kích vì là phụ nữ da màu đầu tiên nhận vai điệp viên 007.

Trong bài phỏng vấn với Harper's Bazaar UK tháng 11, diễn viên 32 tuổi nói: "Tôi là một phụ nữ da màu. Nếu một diễn viên da màu khác được chọn vào vai, cô ấy cũng sẽ chịu sự công kích tương tự. Tôi phải tự nhắc nhở bản thân rằng đàm tiếu đã xảy ra và trường hợp của tôi là một phần của điều gì đó mang tính cách mạng".

Theo Eonline, câu trả lời của Lynch là lời khẳng định nhân vật Nomi của cô sẽ giữ mật danh 007 trong No Time To Die, thay thế nhân vật James Bond do Daniel Craig đóng. Cô là người da màu đầu tiên hóa thân 007 trong lịch sử kéo dài sáu thập kỷ của thương hiệu phim. Nữ diễn viên biết ơn cơ hội này và cho rằng tác phẩm sẽ nhận được đồng cảm từ nhiều khán giả da màu.

Diễn viên Lashana Lynch chụp ảnh tạp chí. Ảnh: Harper's Bazaar UK.

Lashana Lynch cũng là diễn viên nữ đầu tiên đóng 007. Cô cho rằng nhân vật Nomi là hướng đi mới của hãng phim nhằm đương đầu những định kiến về sắc tộc và giới tính. Cô nói: "Sự thay đổi đó có được nhờ phụ nữ cởi mở, lên tiếng đòi hỏi và phản ứng lại ngay khi phát hiện những hành vi không đúng chuẩn mực".

Lashana Lynch sinh năm 1987 tại Anh trong gia đình gốc Jamaica. Cô có vai diễn đầu tiên năm 2012 trong phim Fast Girls. Sau đó, Lynch góp mặt trong một số phim của Anh như Silent Witness, Death in Paradise... Từ năm 2016, cô bắt đầu có những vai diễn đầu tiên tại Hollywood. Cô đóng vai phụ trong bom tấn Captain Marvel của Disney năm 2019. Nhân vật Nomi trong No Time To Die là vai diễn lớn đầu tiên của Lynch trên đất Mỹ.

Trailer No Time To Die Trailer "No Time To Die". Video: Universal Pictures.

No Time To Die theo chân James Bond trong hành trình ngăn chặn kế hoạch hủy diệt thế giới của Safin (Rami Malek). Phim dự kiến ra rạp Việt Nam từ tháng 4 nhưng phải hoãn đến giữa năm sau vì dịch. Tác phẩm được hãng Eon Productions sản xuất với kinh phí hơn 300 triệu USD, một trong những phim đắt nhất lịch sử ngành điện ảnh.

Đạt Phan