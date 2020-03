Bom tấn 007 dời lịch chiếu vì Covid-19

"No Time to Die" - phim điện ảnh thứ 25 về James Bond - dự kiến công chiếu vào tháng 11, thay vì tháng 4 như kế hoạch.

Theo Guardian, hãng phim quyết định dựa trên phân tích tình hình thị trường thế giới. Dù họ không nói cụ thể, báo Âu Mỹ nhận định nguyên nhân là dịch Covid-19 đang lan rộng nhiều nước.

'No Time to Die' hé lộ nữ điệp viên thay James Bond Trailer phim.

Do dịch bệnh, Trung Quốc ngưng chiếu phim rạp từ tháng 1, còn ba thị trường lớn - Nhật, Hàn Quốc và Italy - cũng có nhiều phòng chiếu đóng cửa. Gần đây, số ca bệnh đang tăng ở Mỹ, khiến tình hình khó đoán vào tháng 4, lúc phim dự kiến ra mắt. Đầu tuần này, cộng đồng fan trên hai website của loạt phim 007 cũng khuyên hãng dời lịch.

Billie Eilish - No Time To Die Ca khúc nhạc phim "No Time To Die" do Billie Eilish trình bày. Video: kênh Billie Eilish.

Trong No Time to Die, James Bond (Daniel Craig đóng) đang nghỉ hưu trước khi phải tái xuất vì kẻ thù mới. Dự án có kinh phí 200 triệu USD gặp nhiều khó khăn từ đầu, khi Craig không chắc chắn việc đóng tiếp. Sau đó, đạo diễn Danny Boyle bị thay bằng Cary Fukunaga, còn nam chính chấn thương mắt cá khi quay. Theo Guardian, khi ra mắt tháng 11, tác phẩm phải đối mặt nhiều đối thủ mạnh như Raya and the Last Dragon, Godzilla vs Kong và King Richard.

Ngành điện ảnh thế giới bị ước tính mất 5 tỷ USD do dịch Covid-19. Phòng vé sụt giảm, một số đoàn phim dừng quay và nhiều sự kiện bị hủy. Dịch bệnh do nCoV xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) từ tháng 12/2019, sau đó lan sang nhiều nước. Đến ngày 5/3, có 95.763 ca nhiễm toàn cầu và 3.286 người chết, trong đó Trung Quốc, Hàn Quốc, Italy và Iran có nhiều ca nhiễm nhất.

Ân Nguyễn