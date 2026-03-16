Laporta tái đắc cử Chủ tịch Barca với chiến thắng áp đảo

Joan Laporta nhận 68,18% số phiếu bầu trong cuộc đua với đối thủ Victor Font, và tiếp tục lãnh đạo Barca đến năm 2031.

Kết quả bầu cử chủ tịch Barca nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/3 chứng minh vị thế ứng cử viên số một của Laporta. Tổng cộng có 48.480 hội viên đã thực hiện quyền bỏ phiếu, chiếm 42,34% tổng hội viên Barca. Sau khi 100% số phiếu được kiểm, có 32.934 cử tri (chiếm 68,18%) đã bỏ phiếu cho vị luật sư 63 tuổi, so với 14.385 phiếu (29,78%) của Font. Ngoài ra, có 984 phiếu trắng và 177 phiếu không hợp lệ.

Laporta vung tay mừng chiến thắng giữa nhóm người ủng hộ sau khi biết kết quả bầu Chủ tịch Barca nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: FC Barcelona

Về quy mô, đây là cuộc bầu cử có lượng cử tri đi bỏ phiếu cao thứ tư trong lịch sử Barca. Tuy nhiên, đây là mức thấp nhất kể từ năm 2015 - năm có 47.270 hội viên đi bầu. Đồng thời, xét ở tỷ lệ phần trăm cử tri bỏ phiếu, đây lại là kỳ bầu cử Chủ tịch Barca có tỷ lệ tham gia thấp thứ hai lịch sử. Thấp nhất là đợt bầu cử năm 1997, với 34,38%, khi Josep Lluis Nunez làm chủ tịch. Năm 2021, khi Laporta trở lại ghế chủ tịch, 55.611 hội viên đã bỏ phiếu, chiếm 50,42% tổng hội viên Barca.

Với thắng lợi này, Laporta sẽ bước vào nhiệm kỳ thứ tư đứng đầu Barca, kéo dài đến 2031, sau các nhiệm kỳ 2003-2006, 2006-2010 và 2021-2026. Kết quả này là lời khẳng định rằng ông đã khuất phục mọi luồng tư tưởng đối lập trong chiến dịch tranh cử năm 2026.

Dù hai ứng viên Marc Ciria và Xavi Vilajoana bị loại từ vòng thu thập chữ ký, biến cuộc đua đã trở thành thế song mã giữa Laporta và Font, phe đối lập với cựu Chủ tịch 63 tuổi không chỉ có những người ủng hộ đối thủ trực tiếp của ông. Các nhóm ủng hộ Ciria và Vilajoana đều dồn phiếu cho Font. Thậm chí, cựu Chủ tịch Josep Maria Bartomeu và cựu phó Chủ tịch Jordi Moix cũng ngả về phía Font. Ngay cả Joan Camprubi, người không tranh cử chính thức, cũng đã nỗ lực vận động để hợp nhất các thế lực "bài Laporta".

Dù đối thủ luôn kêu gọi cử tri lựa chọn giữa "quá khứ" (Laporta) và "sự đổi mới" (Font), kết quả bỏ phiếu với một tỷ lệ chênh lệch lớn cho thấy các hội viên Barca dành sự ủng hộ mạnh mẽ cho Laporta. Đúng như vị luật sư này từng tuyên bố, ông đã chiến đấu trong thế "một mình chống lại tất cả" và cuối cùng giành chiến thắng thuyết phục.

"Đã có một chiến dịch từ phía thất bại đưa ra, đề xuất dựa trên sự chia rẽ và đối đầu", Laporta nói sau khi có kết quả chính thức. "Đại đa số hội viên, một đa số rất lớn, đã bỏ phiếu cho chúng tôi vì mục tiêu bảo vệ Barca trước tất cả và trước mọi thế lực. Đây là sự thừa nhận cho những gì chúng tôi đã gây dựng. Họ đã tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi tiếp tục công trình từng khởi xướng. Kết quả này giúp chúng tôi không thể bị ngăn cản".

Hiện tại, Laporta sẽ có giai đoạn "đồng điều hành" Barca với Chủ tịch tạm quyền theo quy định là Rafa Yuste, cho đến khi ngày nhậm chức chính thức - 1/7 tới. Với mối quan hệ thân thiết giữa họ, quá trình chuyển giao và thực thi các kế hoạch chuyển nhượng cùng Giám đốc thể thao Deco dự kiến sẽ diễn ra suôn sẻ.

Với nhiệm kỳ này, Laporta mang trên vai những trọng trách lớn: hoàn tất dự án SVĐ mới Camp Nou vào năm 2028, xóa sạch nợ và đưa CLB trở lại quy tắc "1:1" của Luật công bằng tài chính La Liga.

Laporta (giữa) trong ngày khánh thành sân Nou Camp mới hồi tháng 11/2025. Ảnh: FC Barcelona

Hành trình lãnh đạo Barca của Laporta

Tên tuổi Laporta bắt đầu xuất hiện gắn với Barca vào năm 1998, với tư cách người sáng lập nhóm đối lập L’Elefant Blau. Sau đó, ông đắc cử Chủ tịch Barca năm 2003, thời điểm nhiều người còn coi vị luật sư này như "kẻ phá bĩnh" trong ban lãnh đạo.

Ở cuộc đối đầu đầu tiên đó, Laporta đã đánh bại Lluis Bassat, ứng viên đồng thuận vốn quy tụ được những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn từ chính trị (Miquel Roca i Junyent), kinh tế (Salvador Alemany) đến thể thao (Pep Guardiola).

Laporta rời ghế năm 2010 trong vòng xoáy kiện tụng về trách nhiệm quản lý từ người kế nhiệm Sandro Rosell. Năm 2021, ông trở lại với sứ mệnh cứu Barca khỏi bờ vực phá sản, và 5 năm sau, ông một lần nữa khẳng định vị thế "vị vua không ngai" của bản thân.

Báo Tây Ban Nha El Pais từng miêu tả về Laporta như sau: "Nổi loạn hay đổi mới, nhưng chưa bao giờ bảo thủ. May mắn hay chuẩn xác, nhưng chưa bao giờ sợ hãi. Laporta luôn biết cách thể hiện bản thân là nhân vật không thể thay thế đối với Barca".

Chiến dịch tranh cử 2026 của Laporta trải qua hai giai đoạn: trước và sau khi có đơn khiếu nại tại Tòa án Quốc gia về nghi vấn rửa tiền và nhận hoa hồng bất chính liên quan đến các hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ 2021-2026. Dù Thẩm phán Santiago Pedraz đã bác bỏ đơn kiện, Laporta vẫn không giấu được sự giận dữ. Kể từ đó, ông thay đổi thái độ, từ một Laporta thụ động sang một Laporta quyết liệt, đôi khi quá hăng hái, như đã cho thấy trong buổi tranh luận với ứng viên Font trên đài truyền hình Catalonia TV3.

Tuy nhiên, không có cuộc bầu cử nào khó khăn hơn thất bại trước Bartomeu năm 2015. Khi đó, sức mạnh từ cú ăn ba của thầy trò Luis Enrique, với sức hút của bộ ba Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar, trở thành "ngọn núi Everest" không thể vượt qua đối với Laporta. Ông không có cơ hội nào để lật đổ bộ máy được xây dựng bởi liên minh Sandro Rosell và Bartomeu.

Lần này, chính Laporta là người được bảo vệ bởi dự án thể thao. "Kết quả thi đấu có sức nặng rất lớn, và có lẽ việc trở lại Camp Nou cũng vậy. Nhiều hội viên không hài lòng, nhưng tất cả những điều đó đều bị khỏa lấp bởi thành tích đội bóng", ứng viên Font phân tích về thất bại của ông trước Laporta.

Ngay cả những tranh cãi về ổn định kinh tế, điều mà Laporta tự miêu tả là là "xuất sắc" trong cuốn sách ông xuất bản hồi tháng 2/2025 mang tên Así salvamos al Barça (Cách chúng tôi cứu lấy Barca), còn Font gọi là "thảm họa", cũng không làm lung lay vị thế của vị lãnh đạo sinh năm 1962.

Cuộc phỏng vấn của cựu HLV Barca Xavi Hernandez trên báo La Vanguardia cáo buộc Laporta dối trá vào thời điểm chạy nước rút cho cuộc bầu cử Chủ tịch Barca, hoặc sự lôi kéo Messi của những ứng viên khác, cũng không thể lật đổ được ông.

Ứng viên Ciria từng gây chú ý khi treo tấm áp phích hình siêu sao người Argentina cùng dòng chữ "Ganas de volver a verte" (Muốn được gặp lại cậu). Trong khi Font khẳng định có kế hoạch gắn kết thương hiệu Messi với thương hiệu Barca. Tuy nhiên, từ Miami, Mỹ, Messi - người vốn luôn rất kỹ tính trong việc đưa ra các phát ngôn gây chấn động - hoàn toàn im lặng.

Sự ủng hộ của Yamal là một yếu tố quan trọng giúp Laporta thắng cử năm 2026. Ảnh: FC Barcelona

Trong khi các đối thủ tìm cách dùng Messi để "đấu" Laporta, vị chủ tịch này đã âm thầm triển khai một kế hoạch khác, mang tên Lamine Yamal. Hôm 14/3, ngay trước ngày bầu cử, ngôi sao 18 tuổi đã đăng một bức ảnh chụp cùng Laporta. "Cậu ấy làm vậy từ tận đáy lòng. Tôi là người đầu tiên bất ngờ khi thấy Instagram của Yamal. Cậu ấy là một thiên tài, tôi rất yêu quý cậu ấy", Laporta chia sẻ.

Ngay từ sáng sớm ngày diễn ra bầu cử 15/3, Laporta đã xuất hiện trong vòng vây của người hâm mộ. Ông túc trực tại khu vực bỏ phiếu để chào đón cựu tiền vệ Sergio Busquets và ngôi sao bóng đá nữ Aitana Bonmati đến thực hiện quyền hội viên của họ.

Sau khi dự tang lễ của cựu Chủ tịch Enric Reyna, Laporta đã có ý định đi bộ từ nhà tang lễ Les Corts về sân Camp Nou. Tuy nhiên, ông buộc phải di chuyển bằng ô tô vì các hội viên vây kín lối đi để cho thấy sự ủng hộ. Tại SVĐ, vị tân Chủ tịch đã không nén nổi xúc động khi bỏ phiếu cùng phu nhân Danny Cruyff của cố huyền thoại Johan Cruyff, người từng là cố vấn tối cao của ông.

Trái ngược với bầu không khí sôi động đó, ứng viên Font xuất hiện khá mờ nhạt. Ông không đi cùng cựu Xavi, điểm tựa lớn nhất trong chiến dịch này, mà chỉ xuất hiện trước truyền thông để phàn nàn về việc anh rể cũ của Laporta là Alejandro Echevarria cố tình gây nhầm lẫn khi đi cùng Busquets tới phòng phiếu.

Sau quãng nghỉ ngắn để theo dõi trận Barca - Sevilla, Laporta chính thức bắt đầu "phô diễn" sức mạnh. Ông đã đón tiếp những nhân vật chính trị cộm cán như cựu lãnh đạo xứ Catalonia Jordi Pujol, Bộ trưởng Văn hóa Tây Ban Nha Ernest Urtasun. Hàng loạt ngôi sao của đội một Barca sau chiến thắng Sevilla tưng bừng 5-2 cũng đến bỏ phiếu, vây quanh Laporta giữa những cái ôm và tiếng reo hò như Yamal, Raphinha, Pedri, Olmo, Gavi, Araujo... cho đến các tài năng trẻ La Masia như Cubarsi, Casado, Bernal và cả HLV Hansi Flick.

"Laporta vẫn là Laporta, một người luôn biết cách 'bỏ bùa' cộng đồng Barca", Mundo Deportivo nói về người vừa đắc cử.

Hoàng Thông tổng hợp