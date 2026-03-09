Xavi: 'Laporta từng ngăn Messi trở lại Barca'

HLV Xavi Hernandez lần đầu lên tiếng về Chủ tịch Joan Laporta từ khi bị Barca sa thải, trong đó có những uẩn khúc về việc Lionel Messi trở lại.

Sau gần hai năm giữ im lặng, HLV Xavi Hernandez, người tiền nhiệm của Hansi Flick tại Barca, quyết định lên tiếng để "nói ra sự thật". Sau hơn 40 phút trả lời phỏng vấn của La Vanguardia, ông thừa nhận cảm thấy nhẹ nhõm.

- Vì sao ông quyết định lên tiếng?

- Có nhiều lý do. Quan trọng nhất là tôi muốn kể lại câu chuyện từ phía mình. Sau khi rời đi, tôi chọn im lặng vì tôn trọng Barca. Mọi người đều biết tôi yêu CLB này đến mức nào. Cả gia đình tôi đều là CĐV Barca.

Tuy nhiên, câu chuyện mà CLB kể lại hoàn toàn sai sự thật. Tôi cảm thấy cần phải giải thích, vì tôi giữ điều này trong lòng từ lâu.

Xavi trong buổi chụp hình phỏng vấn với La Vanguardia.

- Ông đánh giá thế nào về Barca của Hansi Flick?

- Rất tuyệt. Họ chơi áp đảo, tấn công mạnh mẽ. Người hâm mộ Barca rất thích điều đó. Tôi cũng vui, vì tôi nghĩ chúng tôi đã đặt nền móng tốt để dự án này tiếp tục. Bộ khung của đội gồm Lamine Yamal, Pedri, Alejandro Balde, Pau Cubarsi hay Fermin Lopez, những cầu thủ chúng tôi đã đặt niềm tin.

Tôi tự hào với di sản đó, thậm chí còn hơn hai danh hiệu chúng tôi giành được.

- Quan hệ giữa ông và Flick ra sao?

- Rất tốt. Chúng tôi nhắn tin cho nhau thường xuyên. Tôi luôn chúc mừng anh ấy khi đội chơi tốt. Chúng tôi thường nói chuyện về bóng đá. Thậm chí có lần Flick đến nhà tôi để xin lỗi vì một tình huống khó xử. Điều đó cho thấy anh ấy là người rất tử tế.

Flick đã đến xin lỗi khi tôi hỏi 'liệu CLB có liên hệ với anh khi tôi vẫn còn là HLV hay không?'. Lúc đó, đã có khoảng vài tuần CLB quyết định để tôi ra đi nhưng không ai nói trực tiếp với tôi. Anh ấy xin lỗi, rồi chúng tôi nói chuyện hơn hai tiếng, và đó là cuộc trao đổi rất cởi mở. CLB yêu cầu Flick không được nói gì với tôi, nên sau đó anh ấy đến tận nhà để xin lỗi.

- Ông vẫn giữ liên lạc với các cầu thủ chứ?

- Có. Tôi vẫn chúc mừng những cầu thủ từng làm việc cùng. Chúng tôi từng như một gia đình trong phòng thay đồ, và tôi luôn thẳng thắn với họ. Tuy nhiên, tôi không tiếc vì không còn dẫn dắt các học trò cũ. Ngược lại, tôi rất vui vì trò cũ đang làm tốt.

Chúng tôi cùng Giám đốc Jordi Cruyff và Mateu Alemany đã lên kế hoạch chiêu mộ Raphinha, Andreas Christensen, Robert Lewandowski, Jules Kounde. Ngoài ra, còn những cầu thủ từ học viện như Fermin hay Yamal. Tôi tin Yamal đã là cầu thủ hay nhất thế giới.

- Ông có mắc sai lầm ở Barca?

- Chắc chắn là có. Chúng tôi luôn tự phê bình trong các cuộc họp nội bộ. Nhưng thất vọng nhất là kỳ vọng của tôi về CLB giảm dần theo thời gian.

Mùa hè đầu tiên khi tôi rời Qatar để dẫn dắt Barca, tôi từng nói với chủ tịch rằng nếu không ký được một số cầu thủ nhất định, đội bóng không thể cạnh tranh ở đẳng cấp cao. Ông ấy đã lắng nghe.

Chúng tôi sau đó vô địch La Liga và cạnh tranh sòng phẳng với Real Madrid, đội vừa vô địch Champions League. Nhưng mùa hè tiếp theo, kỳ vọng đó giảm đi.

- Quan hệ giữa ông và Chủ tịch Laporta thế nào?

- Rất tốt. Thực tế tôi ký hợp đồng với Barca nhờ ông ấy. Nhưng cuối cùng, Laporta khiến tôi thất vọng.

Ông ấy sa thải tôi mà không nói sự thật. Theo tôi, ông ấy chịu ảnh hưởng từ một người có quyền lực lớn trong CLB là Alejandro Echevarria. Nói cách khác, chính Echevarria khiến tôi mất ghế.

Nhưng đó là cách Barca vận hành. CLB gần như được Echevarria điều hành. Điều khiến tôi thất vọng nhất là trước đây chúng tôi có quan hệ rất thân thiết.

- Chuyện gì đã xảy ra?

- Tháng 1 của mùa giải cuối cùng, tôi nói với CLB rằng mình sẽ rời đi vào tháng 6 vì lợi ích của cả hai bên. Nhưng sau đó đội vẫn thắng liên tục, và trong vài tháng họ liên tục thuyết phục tôi ở lại. Tôi thậm chí còn gặp riêng Echevarria vì biết ông ấy là người đưa ra các quyết định.

Nhưng sau trận thua PSG, chúng tôi bị loại khỏi Champions League. Echevarria gọi cho tôi và nói rằng ban lãnh đạo không còn chắc chắn về việc tôi tiếp tục dẫn dắt đội.

Sau đó, chúng tôi tới nhà Laporta để ăn tối. Chủ tịch đã thuyết phục tôi ở lại. Ông ấy nói: 'Tôi không thể tưởng tượng Barca không có cậu, không thể tưởng tượng Camp Nou mới hay kỷ niệm 125 năm CLB mà thiếu cậu trên ghế HLV'. Vì vẫn còn động lực và thấy đội có nhiều cầu thủ trẻ tài năng, tôi đồng ý. Tôi chỉ yêu cầu một thay đổi nhỏ trong đội hình.

Chủ tịch Barca Joan Laporta (trái) và cánh tay phải Alejandro Echevarria. Ảnh: Culemania

- Vấn đề sau đó là gì?

- Trong cuộc họp lập kế hoạch, Echevarria bắt đầu chỉ trích công tác thể lực của đội và nói đó là thảm họa. Tôi phản bác ngay. Số liệu cho thấy kể từ năm 2003, chưa đội Barca nào chạy nhiều như đội vô địch La Liga của chúng tôi. Nhưng họ dùng câu chuyện này để loại bỏ tôi khỏi ghế HLV.

Tại cuộc họp đó, Echevarria quyết định tôi sẽ không tiếp tục. Nhưng họ không nói thẳng với tôi. Hai hoặc ba tuần sau đó trôi qua mới có quyết định chính thức.

Họ mở chiến dịch truyền thông chống lại tôi. Tệ hơn, Echevarria còn nói chuyện với các cầu thủ như Sergi Roberto, Ronald Araujo, Pedri hay Raphinha, rằng tôi muốn bán họ.

Điều đó vẫn khiến tôi tổn thương vì không đúng. Chúng tôi có một kế hoạch vì CLB bị những quy định công bằng tài chính ràng buộc rất nhiều, và thực tế chỉ bàn đến việc bán một cầu thủ. Kế hoạch đó được lập cùng Jordi Cruyff và Mateu Alemany, và chỉ có một người phải ra đi. Tôi không muốn nói ra để tôn trọng cậu ấy. Khi đó, tôi cũng chưa nói với cậu ấy, và họ cũng không cho tôi thời gian để làm điều đó.

Tôi nhớ có hai hoặc ba tuần trôi qua, Laporta không trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của tôi. Tôi tin tưởng Laporta, còn Echevarria là bạn của tôi, nhưng chính ông ấy đẩy tôi ra khỏi CLB.

- Ông vẫn còn tổn thương?

- Mọi người cần hiểu đây là câu chuyện của tôi. Có lần Sergi Roberto, người bạn và cũng là đội trưởng, đến hỏi tôi: 'Xavi, anh thực sự không muốn tôi ở lại sao?'.

Tôi nói hoàn toàn ngược lại. Thực tế tôi bị chỉ trích chính vì đã bảo vệ việc gia hạn hợp đồng với cậu ấy. Sau đó, Sergi nói với tôi rằng Echevarria đang lan truyền ý tưởng rằng tôi muốn bán một số cầu thủ.

Tôi nghĩ các cầu thủ tin điều đó. Tôi luôn thẳng thắn với học trò. Tôi từng nói trực tiếp với Gerard Pique, đồng đội nhiều năm của tôi, và với người bạn Jordi Alba, rằng đã đến lúc họ ra đi.

Vậy tại sao tôi lại không làm điều tương tự với những người khác? Trong bóng đá, các quy tắc trong phòng thay đồ rất rõ ràng. Nếu không minh bạch, bạn sẽ mất quyền kiểm soát phòng thay đồ. Nhưng Echevarria đã phá vỡ câu chuyện đó, và ông ấy vẫn đang làm vậy, vì thế tôi mới thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Tôi đã cố nhịn, nhưng chủ tịch nói rằng tôi muốn loại bỏ 10 cầu thủ. Điều đó hoàn toàn sai.

- Ông lên tiếng vì sự oán giận?

- Hoàn toàn không. Có nhiều chuyện khác khiến tôi đau lòng hơn, nhưng tôi không nói ra vì oán giận. Tôi nói vì sự công bằng.

Tôi muốn mọi người biết rằng mọi thứ ở Barca đang không vận hành tốt. Tôi đã trải nghiệm trực tiếp. Tôi tôn trọng các cầu thủ, tôn trọng Hansi Flick và CLB, nhưng tôi cần lên tiếng để bảo vệ bản thân.

- Cuộc phỏng vấn này có thể ảnh hưởng tới bầu cử chủ tịch?

- Điều tôi muốn là các hội viên hiểu điều gì đang diễn ra trong nội bộ Barca. CLB cần một cuộc cải tổ toàn diện, từ cơ cấu tổ chức đến tính chuyên nghiệp. Chúng ta không thể phụ thuộc vào những người không trung thực.

Flick rất trung thành với Laporta và thường ca ngợi ông ấy. Nhưng tôi không muốn nói về những gì đang diễn ra hiện nay vì tôi không còn ở đó. Tôi chỉ nói rằng tôi đã không được đối xử tốt, như Ronald Koeman trước đây.

Tất nhiên tôi hiểu vì sao mình mất việc, nên tôi đã nói rằng bản thân không oán giận. Barca không thắng đủ nhiều và ở CLB này, kết quả là tất cả. Nhưng cách họ hành xử khiến tôi nghĩ CLB cần thay đổi toàn diện.

Ở Barca, tôi tôn trọng Deco, nhưng ông ấy bị ràng buộc bởi Echevarria, người thực sự đưa ra các quyết định.

- Ông còn nói chuyện với Lionel Messi?

- Có. Tôi vẫn giữ quan hệ tốt với Leo. Nhưng tôi không thể tiết lộ những gì hai anh em nói. Tôi biết mọi người sẽ suy đoán, nhưng tôi không muốn nói về nội dung.

Nhưng tôi sẽ tiết lộ chuyện Messi đã có thể trở lại Barca khi tôi còn làm HLV. Chủ tịch Laporta cũng không nói thật về chuyện đó. Messi thực tế đã gần như ký hợp đồng với Barca. Tháng 1/2023, sau khi vô địch World Cup, hai anh em liên lạc với nhau. Messi nói muốn trở lại và tôi cũng nghĩ đó là phương án tốt. Chúng tôi trao đổi đến tháng 3, và tôi nói rằng khi cậu ấy đồng ý, tôi sẽ báo với chủ tịch.

Chủ tịch bắt đầu đàm phán với bố của Messi, và chúng tôi đã được La Liga bật đèn xanh. Nhưng chính chủ tịch dừng lại mọi thứ. Laporta nói thẳng với tôi rằng nếu Messi trở lại, ông ấy sẽ phải "gây chiến" với cậu ấy, và ông không thể chấp nhận điều đó.

Sau đó Messi đột nhiên không trả lời điện thoại của tôi nữa. Tôi gọi cho cha cậu ấy là Jorge Messi, và ông ấy nói: 'Hãy nói chuyện với chủ tịch'.

Chúng tôi đã thảo luận với Messi suốt 5 tháng, gần như xong xuôi. Về chuyên môn không có nghi ngờ gì. Về tài chính, chúng tôi sẽ thi đấu ở Montjuic và tạo nên một "vũ điệu cuối cùng", như Michael Jordan ở NBA. Mọi thứ khi đó đều sẵn sàng.

Xavi (trái) và Messi. Ảnh: EFE

- Nếu Víctor Font thắng bầu cử, ông có trở lại Barca?

- Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại Barca nữa. Tôi đã hoàn thành hành trình ở đây với tư cách cầu thủ và HLV. Tôi chỉ muốn nói ra sự thật. Messi không trở lại Barca vì chủ tịch không muốn, chứ không phải do La Liga hay vì Jorge Messi đòi hỏi nhiều tiền hơn.

Cũng vì thế, quan hệ giữa tôi và Messi bị ảnh hưởng. Ban đầu cậu ấy nghĩ tôi có liên quan đến kế hoạch đó, nhưng bây giờ mọi thứ đã tốt trở lại. Tôi rất muốn Messi quay lại. Ngay cả bây giờ tôi vẫn nghĩ cậu ấy có thể giúp đội ghi bàn, kiến tạo. Cậu ấy vẫn còn thi đấu ở World Cup.

Messi hoàn toàn có thể tỏa sáng thêm lần nữa tại Camp Nou. Đó là mong muốn của cả hai anh em, nhưng cuối cùng không xảy ra vì những người đang điều hành CLB.

- Ông có nói chuyện với Laporta sau khi bị sa thải?

- Không. Sau hai hoặc ba tuần ông ấy không trả lời tin nhắn của tôi, chúng tôi gặp nhau sau trận gặp Rayo Vallecano. Lúc đó CĐV hô: 'Xavi có, Laporta không'. Bầu không khí rất căng thẳng.

Vài ngày sau ông ấy xuất hiện, và tôi hỏi: 'Có lẽ tôi đã bị sa thải, nhưng hãy nói lý do'.

Ông ấy nói rằng tôi không tin vào đội hình. Điều đó là dối trá, nhưng tôi nói không sao, tôi sẽ không rời Barca trong tình trạng gây chiến với mọi người.

Họ khiến mọi người nghĩ rằng ở Barca chỉ có "hoặc đứng về phía tôi, hoặc chống lại tôi". Khẩu hiệu của họ là: chống lại tất cả. Đó là cách họ hoạt động, và thật đáng tiếc cho người hâm mộ Barca.

- Ông sẽ bắt đầu cuộc chiến với Laporta sau cuộc phỏng vấn này?

- Tôi không chống lại Laporta. Tôi chỉ đứng về phía Barca. CLB cần những con người lành mạnh. Trong 20 năm qua đã có quá nhiều "chủ nghĩa": Cruyffism, Laportism, Sandrism, Nunism. Tất cả nên cùng vì Barca.

- Sau khi nói ra tất cả, ông cảm thấy thế nào?

- Tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi phải ra đi vì đã đứng lên chống lại Echevarria.

- Cuộc bầu cử Chủ tịch Barca 2026 sẽ diễn ra ngày 15/3, giữa Joan Laporta và ứng viên Victor Font. - Alejandro Echevarra là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong nội bộ Barca. Dù không giữ chức vụ chính thức hay nhận lương từ CLB, ông có ảnh hưởng lớn đến nhiều quyết định hậu trường. Echevarra từng là em rể của Chủ tịch Joan Laporta và được một số báo Tây Ban Nha gọi là "phó chủ tịch không chính thức". Ông thường liên lạc với cầu thủ, xử lý vấn đề nội bộ và có tiếng nói trong các quyết định quan trọng, đặc biệt ở giai đoạn chuyển nhượng.

Hoàng An (theo Vanguardia)