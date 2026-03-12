Messi, Xavi thành chủ đề 'đấu tố của hai ứng viên Chủ tịch Barca

Buổi tranh luận ngày 9/3 giữa hai ứng viên ghế Chủ tịch Barca là màn đấu khẩu, nơi những lời cáo buộc lấn át các đề xuất thực tế, với tiêu điểm quanh chủ đề Lionel Messi và Xavi Hernandez.

Cuộc bầu cử chủ tịch Barca dự kiến diễn ra vào ngày 15/3, với Joan Laporta và Victor Font là hai ứng viên còn lại sau vòng lấy chữ ký. Một tuần trước ngày bầu cử, hai ứng viên dự buổi tranh luận trực tiếp đầu tiên, do tập đoàn truyền thông Tây Ban Nha Grupo Godo tổ chức.

Bầu không khí buổi tranh luận trở nên ngột ngạt, khi những phát ngôn trên báo La Vanguardia một ngày trước đó của cựu HLV trưởng Barca Xavi che mờ hoàn toàn những chủ đề vốn là trọng tâm tranh cử gồm thể thao, xã hội và kinh tế. Cựu tiền vệ này tuyên bố Messi từng có ý định trở lại khoác áo đội chủ sân Camp Nou vào năm 2023, nhưng chính Laporta đã "lật kèo" vì lo sợ quyền lực bị lung lay.

Xavi và Messi đều là những biểu tượng của Barca. Ảnh: EFE

Laporta thay vì né tránh vẫn bảo lưu quan điểm từng tiết lộ trong cuốn sách Así salvamos al Barça (Cách chúng tôi cứu lấy Barca) phát hành hôm 24/2 của ông. "Khi Messi không thể gia hạn vì lý do tài chính, Xavi đã đến gặp tôi vào giữa tháng 3/2023 nói rằng cậu ấy muốn trở lại", Laporta nói. "Tôi đã gửi hợp đồng cho cha cậu ấy là ông Jorge. Nhưng đến tháng 5, ông ấy bảo tôi rằng Messi sẽ chịu quá nhiều áp lực nếu quay lại đây và họ chọn Inter Miami".

Cựu Chủ tịch Barca còn cam kết tổ chức tri ân Messi bằng cách tạc tượng và một trận đấu vinh danh khi SVĐ mới hoàn tất. Font, người được Xavi ủng hộ trong cuộc tranh cử này, lập tức phản pháo.

"Đây là vấn đề về uy tín, Messi cũng có suy nghĩ tương tự những gì Xavi đã nói", Font phát biểu. "Liệu chúng ta có nên tin một vị Chủ tịch có tiền sử nói dối không? Một ngày nào đó Messi sẽ kể hết sự thật. Việc cắt đứt quan hệ với cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử vì lợi ích cá nhân, rồi sau đó cố gắng hàn gắn bằng một bức tượng và một trận vinh danh là điều đáng xấu hổ. Các CĐV Barca đã phải chịu vết thương lòng sâu sắc khi mất đi huyền thoại lớn nhất".

"Năm 2021, Laporta từng nói Messi sẽ chỉ ở lại nếu ông ấy thắng cử, nhưng thực tế người duy nhất không có kế hoạch gì lại chính là ông ấy", Font tiếp tục. "Barca không thuộc về một cá nhân Chủ tịch nào, Barca thuộc về 150.000 hội viên. Khi Messi khóc, tất cả chúng ta đều khóc. Việc đoạn tuyệt với Messi để rồi lại đi bắt tay với Florentino Perez khiến các CĐV Barca khao khát một sự thay đổi. Vị cựu Chủ tịch này đang tự cho mình quyền phân loại ai là CĐV tốt, ai là CĐV xấu. Hàng ngàn CĐV Barca đang đau buồn vì CLB được điều hành dựa trên những lời dối trá".

Đòn công kích này khiến Laporta nổi đóa, đẩy buổi tranh luận lên cao trào từ sớm và thẳng thừng gọi Font là "mối hiểm họa cho dự án thể thao của Barca".

"Kẻ nói dối chính là ông", Laporta đáp trả. "Ông đã nói dối suốt những năm qua. Ông rêu rao rằng chúng tôi sẽ biến Barca thành một công ty cổ phần, đó mới là lời nói dối trắng trợn. Tôi chưa bao giờ nói Messi, Xavi hay ông là những CĐV Barca tồi. Ông chỉ là một gã kỹ trị núp bóng sau lưng một HLV. Ông đang coi thường những nhân viên làm việc tại CLB và trở thành loa phóng thanh cho các chiến dịch bẩn từ phe đối địch, điển hình là việc mang vụ Negreira ra làm trò đùa".

Các ứng viên đều muốn thông điệp của họ phải in sâu trong tâm trí người xem, người nghe – những người đóng vai trò như "bồi thẩm đoàn". Vì lẽ đó, Font cũng kịp để lại phát biểu cuối cho chủ đề này, trước khi "thẩm phán" Gemma Herrero – người chịu trách nhiệm kiểm soát thời lượng phát biểu của hai ứng viên – chuyển sang câu hỏi khác.

"Trong khi ông mải ăn mì ống và thái thịt nguội, tôi đã đưa ra các đề xuất", Font nói. "Ông không sở hữu độc quyền trò chơi 'cờ tỷ phú' ở Barca đâu. Ngay cả những người mà ông không thích, họ vẫn mang Barca trong tim. Tôi không mang Barca trong ví tiền. Suốt những năm đấu tranh để thay đổi Barca, tôi làm vậy vì tôi tin vào lý tưởng của mình. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để Barca thuộc về người hâm mộ, chứ không rơi vào tay những kẻ chia rẽ mọi người thành phe tốt và phe xấu".

Font (trái) và Laporta trong một cao trào tranh luận. Ảnh: EFE

Cũng trong bài phỏng vấn với La Vanguardia, Xavi tuyên bố nhân vật quyền lực nhất chi phối cách Barca vận hành là Alejandro Echevarria, người từng là anh rể cũ của Laporta. Theo cựu HLV Barca, Echevarria gây bất ổn phòng thay đồ, rỉ tai các cầu thủ rằng chính Xavi là người muốn bán họ. Nhân vật này còn thay mặt Laporta "trảm" Xavi khỏi ghế HLV trưởng Barca năm 2024, dù trước đó cam đoan vẫn đặt niềm tin vào ông.

Khi được hỏi về chủ đề này, Laporta trả lời rằng chia tay Xavi là một trong ba quyết định khó khăn nhất ông phải trải qua. "Messi, Ronaldo Koeman và Xavi, hai người trong họ từng là thi đấu thời tôi làm Chủ tịch nhiệm kỳ đầu, và đó là những quyết định mà một người đứng đầu buộc phải đưa ra. Họ là những huyền thoại của chủ nghĩa Barca. CLB không thể được điều hành chỉ bằng những con số vô hồn trên máy tính, Barca là cảm xúc. Barca đứng trên mọi cầu thủ và Chủ tịch", Laporta nói.

"Tôi thấy ngạc nhiên và cũng thấy đau lòng", Laporta phân trần. "Khi đọc những phát ngôn của Xavi, tôi lại nghĩ về Hansi Flick. Làm Chủ tịch Barca rất khắc nghiệt và tôi đã làm những gì cần làm. Với Xavi, tôi thấy chúng ta sẽ thất bại, còn với Flick, tôi tin chúng ta sẽ chiến thắng. Tôi hiểu Xavi đang tổn thương, nhưng thực tế là với cùng một dàn cầu thủ đó, Flick đang thắng".

Laporta còn cho rằng Xavi bị Font giật dây, và đòn tấn công Echevarria là để làm tổn hại ông. "Echevarria bảo vệ Xavi đến cùng. Ông ấy có sự thấu hiểu với Giám đốc thể thao Deco, thông minh và dũng cảm trong việc giải quyết các vấn đề. Echevarria chăm lo cho sự ổn định của phòng thay đồ và sự hài hòa đang cho thấy hiệu quả. Thực tế, đội bóng đang hạnh phúc và muốn hoàn tất quá trình hồi phục sau những năm tháng lầm than", ông nói.

Font thì ca ngợi Xavi vì "dũng cảm nói ra sự thật, điều mà những người đã rời CLB trước đó không làm". Ứng cử viên này nói thêm: "Echevarria không được ai bầu chọn và về mặt tư tưởng, ông ta chẳng liên quan gì đến các giá trị của CLB. Chúng tôi tin rằng đa số hội viên sẽ chọn sự thay đổi".

"Dưới bàn tay của Flick, mọi thứ đang vận hành tốt. Nhưng chúng ta cần bước tiến nữa để vô địch Champions League và ngăn Real Madrid thống trị. Tình hình thể thao không chỉ có bóng đá nam. Đội bóng rổ đang kiệt quệ, còn ở đội nữ, có 6 cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng mà không biết tương lai ra sao. Chúng ta đã nghe suốt cả nhiệm kỳ rằng kinh tế đã ổn, nhưng thực tế là vẫn không thể đăng ký cầu thủ mới", Font khép lại chủ đề xoay quanh Messi và Xavi.

Cuộc tranh luận giữa Laporta và Font sau đó tiếp tục với những chủ đề về dự án thể thao, vấn đề kinh tế và mô hình sở hữu CLB trong tương lai. Laporta tìm cách nêu bật những thành tựu dưới nhiệm kỳ hai làm Chủ tịch Barca, trong khi Font chỉ ra những yếu kém và bất cập.

Mảng xã hội gần như bị bỏ ngỏ hoàn toàn sau hơn một tiếng rưỡi tranh luận, với việc Font chỉ kịp nhắc qua đề xuất giảm giá cho hội viên thân thiết. Cuộc đối đầu giữa hai phong cách trái ngược kết thúc với một cái bắt tay duy nhất đầy khiên cưỡng, trong bầu không khí đặc quánh những cáo buộc dối trá và căng thẳng, khi những "người cũ" như Messi và Xavi trở thành tiền đề tranh cãi, thay vì những giải pháp cụ thể cho tương lai Barca.

Hoàng Thông tổng hợp