Lập tôn giáo giúp từ chối làm thêm giờ

Nhật BảnMtoP được một thanh niên lập ra với mục đích giúp tín đồ có lý do chính đáng để từ chối điều mình không muốn làm.

MtoP là viết tắt của "Motohiro to People," (Motohiro vì Mọi người), do Motohiro Hisano thành lập năm 2018. Anh tự nhận không biết làm phép hay sở hữu siêu năng lực nào khác ngoài khả năng ban tặng quyền lực "lý do tôn giáo" cho tín đồ.

Motohiro Hisano, người thành lập giáo phái MtoP. Ảnh: MtoP/Twitter

Người sáng lập MtoP không muốn được tôn thờ, cũng không muốn nhận bất kỳ hình thức đóng góp tài chính nào. Giáo phái có giáo lý riêng, nhưng không yêu cầu tín đồ phải tuân thủ các điều răn nghiêm ngặt. Tất cả những gì họ phải làm để được xem là tín đồ của MtoP là theo dõi tài khoản Twitter chính thức của giáo phái.

"Thật kinh khủng nếu phải dành thời gian làm việc không muốn làm. Vì vậy, hãy từ chối làm thêm giờ không cần thiết", là một trong số các lời răn của giáo phói MtoP.

Làm thêm giờ là vấn đề gây tranh cãi lâu nay ở Nhật Bản, quốc gia thậm chí có thuật ngữ riêng để chỉ "chết do làm việc quá sức" là karoshi. Vì vậy, giáo phái của Hisano thu hút nhiều chú ý của giới truyền thông và công chúng.

Hisano, người 21 tuổi khi thành lập MtoP, tuyên bố chỉ muốn cho mọi người một lý do chính đáng để thoát khỏi những điều họ không muốn làm. Luật pháp Nhật Bản nghiêm cấm phân biệt đối xử dựa trên ý thức hệ hoặc tín ngưỡng, vì vậy nếu bạn là một tín đồ của tôn giáo không muốn làm thêm ngoài giờ, có thể viện dẫn "lý do tôn giáo" nếu không muốn làm việc.

MtoP không chỉ giúp các tín đồ thoát cảnh làm việc quá giờ, mà còn cho họ cớ để giải quyết các vấn đề khác như nghỉ thai sản, nghỉ phép có lương và thậm chí là từ chối dự tiệc. Hisanoi khẳng định cụm từ "lý do tôn giáo" có sức mạnh rất lớn và muốn mọi người có cơ hội sử dụng nó để từ chối điều mình không muốn làm.

Khi Motohiro Hisano và giáo phái xuất hiện lần đầu trên truyền hình Nhật Bản năm 2019, MtoP chỉ có 700 người theo dõi trên Twitter. Ngày nay, tài khoản chính thức của MtoP có hơn 11.000 người theo dõi.

Hồng Hạnh (Theo Oddity Central)