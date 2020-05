Giáo phái chế 'thần dược' chữa Covid-19 từ thuốc tẩy

AustraliaGiáo phái MMS bị phạt tổng cộng 98.000 USD vì quảng bá trái phép sản phẩm mà họ cho là "thuốc thần" có thể trị Covid-19.

Cơ quan Quản lý Các sản phẩm Trị liệu (TGA) của Australia cho hay giáo phái MMS đã phải nhận 12 quyết định xử phạt với tổng số tiền lên tới 151.200 đôla Australia (98.000 USD) vì quảng cáo công dụng của một loại "dung dịch khoáng thần kỳ", có nồng độ natri clorit (NaClO2) cao. Đây là loại hóa chất được sử dụng để tẩy rửa và tẩy màu trên vải dệt, bột giấy và giấy.

MMS Australia là một nhánh của "Giáo phái Sức khỏe và Chữa bệnh Genesis II" có trụ ở tại Mỹ, đang chịu lệnh cấm của Bộ Tư pháp Mỹ về việc bán, phân phối các sản phẩm thuốc có chứa NaClO2. MMS là viết tắt của Miracle Mineral Solution, tức "dung dịch khoáng thần kỳ".

Một trang web được cho là của giáo phái trên đăng những "trải nghiệm" của người sử dụng nhưng chưa được xác thực, nói rằng loại "thần dược" MMS có thể chữa mọi thứ bệnh, từ Alzheimer cho đến sốt rét, thậm chí cả nCoV.

Một phụ nữ đeo khẩu trang phía trước tấm biển vận động cách biệt cộng đồng ở Sydney, Australia, ngày 13/5. Ảnh: AFP.

TGA tuyên bố họ phạt MMS do lo ngại về những tác hại có thể gây ra do nuốt phải sản phẩm do giáo phái này cung cấp. Cơ quan này tuyên bố không có bằng chứng khoa học cho thấy sản phẩm này có thể chữa khỏi hoặc làm thuyên giảm bất kỳ bệnh nào.

"Việc sử dụng MMS có thể gây ra nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, có thể dẫn đến buồn nôn, nôn, tiêu chảy và mất nước nghiêm trọng, một số trường hợp có thể phải nhập viện", TGA cảnh báo.

Trang web của MMS Australia hiện vẫn quảng cáo dung dịch nói trên, nhưng thông báo đã xóa một số đoạn trong phần mô tả nhằm đảm bảo "tuân thủ luật pháp và quy định quảng cáo". Đây không phải lần đầu tiên giáo phái MMS Australia gây chú ý khi bán phương thuốc "thần kỳ" này. Năm 2014, 4 người Australia phải nhập viện sau khi uống dung dịch MMS, khiến TGA phải đưa ra cảnh báo với cộng đồng.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, khiến hơn 4,4 triệu người nhiễm, hơn 298.000 người chết. Australia hiện ghi nhận gần 7.000 ca nhiễm, 98 ca tử vong do dịch bệnh.

Mai Lâm (Theo AFP)