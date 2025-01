'Lão nông' Võ Kính: 'Giải Runners of the Year là động lực chinh phục sub3'

Runner 65 tuổi Võ Kính xem giải Runner Truyền cảm hứng của VnExpress Runner of the Year 2024 là động lực để ông tiếp tục theo đuổi giấc mơ chinh phục sub3 marathon.

Ông Kính vượt qua nhiều runner tiếng tăm như Nguyễn Văn Long, Đào Bá Tuân... để chiến thắng ở hạng mục Runner Truyền cảm hứng của ROTY 2024. Sau khi dự lễ trao giải ngày 13/1, "lão nông" đã trở về nhà ở Đồng Nai, nhưng lòng còn lâng lâng cảm giác hạnh phúc.

Ông Võ Kính tại Lễ trao giải VnExpress Runner of the Year 2024. Ảnh: Hiếu Lương

"Đến tuổi của tôi mà còn được giao lưu, gặp gỡ các bạn trẻ, trong đó có những VĐV chuyên nghiệp như Hoàng Nguyên Thanh, Nguyễn Thị Oanh là điều rất khó. Tôi vẫn chưa hết hồi hộp sau chuyến đi Hà Nội vừa rồi. Nếu không có chạy bộ, chắc có lẽ tôi không thể mơ đến việc này", ông Kính nói với VnExpress.

Ông Kính đã đạt 20,67% lượt bình chọn từ độc giả và 31,25% phiếu bầu từ ban giám khảo để giành chiến thắng với tổng điểm 27,02%. Đến giờ, kết quả này vẫn khiến ông bất ngờ.

"Tôi chạy bộ từ năm 2000 và luôn cố gắng qua từng ngày. Nhưng tôi không nghĩ bản thân được giải vì còn nhiều runner giỏi hơn mình", ông nói và khiêm tốn nhắc đến những nhân vật truyền cảm hứng chạy bộ khác như Đào Bá Tuân - người lập kỷ lục 480 ngày chạy bán marathon sub2, hay Nguyễn Văn Long - người đã hai lần chạy xuyên Việt.

Ông Kính cho biết, trong năm 2023, thành tích của ông đi xuống do mắc chứng bệnh về tai. Điều này khiến ông thường bị chóng mặt khi đi lại và không dám chạy nhanh. Nhưng đến nay, bệnh thuyên giảm và giải thưởng của Runner of the Year sẽ là cú hích tinh thần để ông tập luyện, hướng tới sub3.

"Trước sau gì tôi cũng phải đạt sub3. Trên thế giới, vẫn có những người hơn 70 tuổi vẫn chạy sub3 đấy thôi. Nên tôi nghĩ tuổi tác không phải vấn đề, mà bản thân mình tập thế nào mới là yếu tố chính", Runner truyền cảm hứng 2024 nói.

Ông Kính không lạ lẫm với cảm giác đứng bục trong hơn 20 năm chạy bộ. Nhưng theo ông, giải Runner of the Year mang đến cảm giác vinh danh đặc biệt, và sẽ thổi luồng gió mới vào cộng đồng.

"Những VĐV giỏi có thể giành đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng nếu chiến thắng một giải chạy. Nhưng người ta vẫn thích cảm giác được ghi nhận bằng một giải thưởng như ở Runner of the Year sau một năm nỗ lực. Ngay cả Hoàng Nguyên Thanh cũng chia sẻ với tôi như vậy", ông Kính nói.

Giải thưởng Runners Of The Year do báo VnExpress tổ chức, năm nay diễn ra lần đầu. Kết quả bình chọn từ độc giả chiếm 40% tổng điểm, 60% còn lại thuộc về Hội đồng Giám khảo gồm các chuyên gia, VĐV và HLV. Năm nay, sự kiện thu hút hơn 31.000 lượt bình chọn từ độc giả trong một tháng, từ 15/11 đến 15/12.

Quang Huy