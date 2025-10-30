Lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan sẽ từ chức nếu mất vé dự Asian Cup 2027

Thái LanBị CĐV chỉ trích sau quyết định sa thải HLV Masatada Ishii, thành viên Ban Kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan (FAT) Piyapong Pue-on hứa sẽ từ chức nếu đội nhà không được dự Asian Cup 2027.

Ngoài ông Piyapong, Ban kỹ thuật FAT còn có Phó chủ tịch Chanwit Pholchiwin và Tổng thư ký Ekapol Pholnawi. Cả ba nhận nhiều chỉ trích vì bị cho là có tiếng nói quyết định trong việc sa thải đột ngột HLV Ishii ngày 21/10, để nhà cầm quân người Anh Anthony Hudson lên thay.

Tuy nhiên, Piyapong cho biết Ban kỹ thuật chỉ cung cấp thông tin, còn quyết định cuối cùng thuộc về Ban chấp hành FAT. Quyết định này là kết quả của những đánh giá trong thời gian dài, nhưng có thể không phù hợp về thời điểm vì chỉ còn hai trận nữa là kết thúc vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Huyền thoại Thái Lan Piyapong Pue-on trao đổi với đội tuyển U23 Thái Lan vào tháng 3/2025. Ảnh: FAT

Huyền thoại sinh năm 1960 nói rằng việc thay HLV là chuyện rất bình thường trong bóng đá. Điều không bình thường là việc người hâm mộ Thái Lan nghi ngờ về thay đổi này.

"Tôi phát biểu với tư cách một cựu tuyển thủ quốc gia, một thành viên ban giám đốc FAT. Nếu Thái Lan không được dự Asian Cup, tôi sẽ từ chức", Piyapong nói. "Tôi chưa bao giờ gây tổn hại trong thể thao. Người hâm mộ có thể không hài lòng, nhưng điều đó sẽ được đánh giá dựa trên màn trình diễn của đội tuyển với tân HLV Hudson".

Piyapong cũng sẽ từ chức, nếu Thái Lan thua Sri Lanka ở vòng loại cuối vào ngày 18/11. "Tôi sẽ không vô liêm sỉ đến mức ngồi lại FAT", ông cho biết.

Ủy ban kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan gồm Tổng thư ký Ekapol Pholnawi, Piyapong Pue-on, Phó chủ tịch Chanwit Pholchiwin (từ trái sang) họp với HLV Masatada Ishii trước khi sa thải, ở trụ sở liên đoàn ngày 21/10/2025. Ảnh: FAT

Cựu tiền đạo này khẳng định không tác động hay can thiệp vào bất cứ quyết định của HLV trưởng tuyển Thái Lan. Ông cũng tuyên bố sẽ không nhắc đến ĐTQG cho đến khi hoàn thành mục tiêu dự Asian Cup 2027.

Piyapong 65 tuổi, từng là đồng đội của HLV Park Hang-seo, chơi cho Lucky-Goldstar tại Hàn Quốc. Huyền thoại Thái Lan ghi nhiều bàn thắng và kiến tạo nhiều lần nhất cho CLB này ở mùa giải 1985, và được chọn vào Đội hình tiêu biểu. Ông đứng thứ hai trong danh sách ghi bàn mọi thời cho tuyển Thái Lan, với 70 bàn qua 100 trận, chỉ kém kỷ lục gia Kiatisuk Senamuang một bàn.

Thái Lan hiện xếp nhì bảng D vòng loại cuối Asian Cup 2027. Trong khi đó, vé đi tiếp chỉ dành cho đội nhất. Thái Lan có 9 điểm như Turkmenistan, nhưng xếp sau do kém hiệu số đối đầu (thua 1-3). Đội còn hai trận, lần lượt làm khách trước Sri Lanka ngày 18/11 và tiếp Turkmenistan ngày 31/3/2026.

Trung Thu (theo Daily News)