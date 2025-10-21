Tuyển Thái Lan sa thải HLV trưởng

Thái LanThái Lan thông báo chia tay HLV Masatada Ishii do cảm thấy không còn phù hợp vào chiều nay 21/10.

Quyết định được đưa ra sau khi HLV Ishii họp với Ủy ban kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan (FAT). "Lối chơi của đội gần đây bị đánh giá không còn phù hợp", thông báo của FAT có đoạn. "Kết quả dưới thời HLV cũng không tốt".

Quyết định của FAT gây bất ngờ khi Thái Lan vừa thắng Đài Loan 2-0 và 6-1 ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, hôm 9/10 và 14/10. Truyền thông Thái Lan cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho cuộc chia tay sớm.

HLV Masatada Ishii của đội tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT

HLV Masatada Ishii được bổ nhiệm vào tháng 12/2023, để thay ông Mano Polking. Thành tích sau 30 trận là thắng 16, hòa 6 và thua 8.

Trận ra mắt của HLV Ishii là đá giao hữu thua đội tuyển quê nhà Nhật Bản 0-5. Sau đó, Thái Lan gây ấn tượng ở Asian Cup 2023 khi thắng Kyrgyzstan 2-0, hòa Oman và Arab Saudi 0-0. Đến vòng 1/8, đội thua Uzbekistan 1-2.

Tuy nhiên, HLV Ishii gây thất vọng do không thể giúp Thái Lan vượt qua vòng loại hai World Cup 2026 – khu vực châu Á. Đội đứng ba ở bảng C có Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore. Thái Lan và Trung Quốc có cùng 8 điểm, hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng nhưng thua hiệu số đối đầu.

HLV Masatada Ishii, sinh năm 1967, từng cùng Kashima Antlers vô địch J-League 1996. Sau khi giải nghệ năm 1998, ông theo đuổi sự nghiệp huấn luyện nhưng phải đến năm 2015 mới giành danh hiệu đầu tiên là J-League Cup cùng Kashima Antlers. Một năm sau, đội bóng của ông giành cú đúp vô địch J-League 1 và Cup Hoàng đế, á quân FIFA Club World Cup khi thua Real Madrid 2-4 sau 120 phút. Năm đó,Ishii nhận danh hiệu HLV xuất sắc J-League.

HLV Masatada Ishii (phải) họp với Ủy ban kỹ thuật LĐBĐ Thái Lan tại trụ sở ở Bangkok vào ngày 21/10/2025. Ảnh: FAT

Năm 2019, Ishii sang Thái Lan dẫn dắt Samut Prakan City rồi Buriram United giai đoạn 2021-2023. Ông giúp Buriram hai lần giành cú ăn ba gồm Thai League 1, Thai FA Cup, Thai League Cup mùa 2021-2022 và 2022-2023, qua đó nhận cú đúp danh hiệu HLV xuất sắc Thai League.

Ông Ishii là HLV thứ 35 trong lịch sử đội tuyển Thái Lan. Ông cũng là nhà cầm quân Nhật Bản thứ hai sau ông Akira Nishino (2019-2021).

"Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Masatada Ishii vì sự tận tụy và cống hiến trong việc nâng tầm đội tuyển Thái Lan", FAT cho hay. "Chúng tôi xin chúc HLV và thành viên ban huấn luyện thành công trong tương lai".

Ủy ban kỹ thuật FAT cho biết sẽ lựa chọn HLV mới trong thời gian sớm nhất có thể, để chuẩn bị cho lịch FIFA days tháng 11. Thái Lan sẽ đá giao hữu với Singapore vào ngày 13/11, trước khi làm khách trước Sri Lanka ở vòng loại cuối Asian Cup 2027 ngày 18/11.

Hiếu Lương