Tuyển Thái Lan có HLV mới

Thái LanLĐBĐ Thái Lan (FAT) bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật Anthony Hudson làm HLV đội tuyển Quốc gia, một ngày sau khi sa thải Masatada Ishii.

Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam (Madam Pang) cho rằng Anthony Hudson là người phù hợp nhất vào thời điểm này. "Ông ấy đã gắn bó với bóng đá Thái Lan với tư cách HLV lẫn giám đốc kỹ thuật", Madam Pang nói. "Quan trọng hơn, ông sở hữu kinh nghiệm dẫn dắt ba ĐTQG".

Anthony Hudson từng làm HLV tuyển Bahrain (2013-2014), New Zealand (2014-2017) và Mỹ (tạm quyền năm 2023). Tháng 2/2025, HLV người Anh được chọn dẫn dắt CLB Thái Lan BG Pathum United. Khi mùa 2024-2025 kết thúc, ông làm GĐKT FAT.

HLV Anthony Hudson được LĐBĐ Thái Lan chọn thay thế Masatada Ishii dẫn dắt đội tuyển Quốc gia. Ảnh: FAT

Thái Lan có HLV mới chỉ một ngày sau khi sa thải HLV Masatada Ishii. Quyết định đột ngột khiến nhà cầm quân Nhật Bản tức giận, và miêu tả lãnh đạo FAT thiếu chân thành. Liên đoàn cũng chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ và chuyên gia bóng đá, về thời điểm công bố và cách xử lý.

Nhiệm vụ của HLV Hudson là giúp Thái Lan giành quyền dự Asian Cup 2027. Đội tuyển đang đứng nhì bảng D vòng loại cuối, khi có cùng 9 điểm như Turkmenistan nhưng kém hiệu số đối đầu (thua 1-3).

HLV người Anh có trận ra mắt tuyển Thái Lan vào ngày 13/11, khi đá giao hữu với Singapore, trên sân nhà Thammasat. Năm ngày sau, đội làm khách trước Sri Lanka tại lượt năm bảng D vòng loại cuối. Đối thủ đang kém Thái Lan 3 điểm, từng thua 0-1 ở lượt đi nhưng có lực lượng gồm nhiều cầu thủ mang dòng máu lai hoặc nhập tịch hoàn toàn.

Anthony Hudson, sinh năm 1981, có bố Alan Hudson từng chơi cho Chelsea, Arsenal, Stoke City. Tuy nhiên, sự nghiệp cầu thủ của Anthony không mấy ấn tượng dù từng đầu quân cho West Ham United. Ông giải nghệ năm 27 tuổi tại CLB bán chuyên Mỹ Wilmington Hammerheads.

Năm 2009, Hudson dẫn dắt CLB Real Maryland Monarchs thi đấu tốt, rồi được đề cử HLV của năm tại giải hạng Ba Mỹ. Ông rời đội khi hết mùa giải 2010, để sang Anh làm HLV đội dự bị Tottenham Hotspur.

Hiếu Lương