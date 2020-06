Lãnh đạo Hong Kong tới Bắc Kinh bàn dự luật an ninh

Trưởng đặc khu Carrie Lam cùng đoàn quan chức cấp cao tới Bắc Kinh để trình bày quan điểm cá nhân và dư luận Hong Kong về dự luật an ninh.

Chính quyền Hong Kong hôm qua ra thông báo cho biết Trưởng đặc khu Carrie Lam cùng lãnh đạo cơ quan tư pháp Teresa Cheng Yeuk-wah, lãnh đạo cơ quan an ninh John Lee Ka-chiu và Cảnh sát trưởng Chris Tang Ping-keung sẽ tới Bắc Kinh hôm nay. Chính quyền trung ương "sẽ lắng nghe" quan điểm của bà Lam về dự luật an ninh, thông báo nêu, nhưng không nói cụ thể bà sẽ gặp ai.

Lãnh đạo cơ quan an ninh John Lee Ka-chiu cho biết ông sẽ trình bày với Bắc Kinh rằng có cả dư luận ủng hộ lẫn phản đối ở Hong Kong đối với dự luật, và làm rõ cách các cơ quan thực thi pháp luật sẽ hoạt động theo hệ thống luật chung.

Một nguồn tin đại lục am hiểu các vấn đề Hong Kong nói rằng Bắc Kinh trên thực tế đã sắp xếp chuyến thăm của bà Lam ngay sau khi Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) bế mạc hôm 28/5. "Chính quyền trung ương sẽ không cho phép quá trình xây dựng luật kéo dài quá lâu", nguồn tin cho biết, thêm rằng bà Lam dự kiến gặp các quan chức NPC.

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam tại buổi họp báo hôm 2/6. Ảnh: SCMP.

Theo nguồn tin thứ hai, phần lớn luật an ninh đã được soạn thảo và một cơ quan mới có thể được thành lập ở Hong Kong sẽ có quyền và công cụ để xử lý "toàn bộ mối đe dọa an ninh", dù cảnh sát địa phương sẽ vẫn đóng vai trò quan trọng. Một nguồn tin thứ ba cho hay các thành viên NCP được khuyến khích nêu quan điểm về luật an ninh trong hai ngày tới.

Một nguồn tin thân cận với chính quyền Hong Kong cho rằng nhiều khả năng Ủy ban Thường vụ NPC, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng luật an ninh, sẽ hoàn tất dự luật tại cuộc họp cuối tháng này.

Thông báo về chuyến đi của bà Lam được đưa ra sau khi Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Hong Kong Andrew Leung Kwan-yuen, trong bức thư gửi tất cả nghị sĩ tối 1/6, đã cấm chủ tịch đảng Dân chủ Wu Chi-wai chất vấn về dự luật tại cuộc họp hội đồng hôm nay với lý do đây là luật quốc gia, không phải việc của chính quyền thành phố.

NPC hôm 28/5 bỏ phiếu thông qua nghị quyếtxây dựng luật an ninh Hong Kong, trong đó cấm các hành vi và hoạt động ly khai, lật đổ, khủng bố, can thiệp nước ngoài ở Hong Kong và có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc đại lục thiết lập cơ sở trong đặc khu. Dự luật dự kiến được ban hành vào tháng 8.

Giới chức nhiều nước bày tỏ quan ngại về luật an ninh Hong Kong, cảnh báo nguy cơ làm suy yếu nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ". Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định luật an ninh Hong Kong giúp duy trì vững chắc nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" cùng ổn định lâu dài và thịnh vượng của đặc khu.

Huyền Lê (Theo SCMP)