Lãnh đạo công nghệ hàng đầu nói gì về 'bong bóng AI'

Tỷ phú Bill Gates, CEO OpenAI Sam Altman cho rằng bong bóng AI đang hình thành, trong khi CEO Nvidia Jensen Huang và CEO AMD Lisa Su không nghĩ vậy.

Cơn sốt AI ngày càng gia tăng khiến các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu lo ngại bong bóng sắp vỡ.

CEO OpenAI Sam Altman

Sam Altman, CEO OpenAI. Ảnh: TechCrunch

Người đứng đầu OpenAI nhận định thị trường AI đang trong tình trạng bong bóng. Hồi tháng 8, ông cho rằng những gì đang được quảng cáo rầm rộ, chi phí khổng lồ đổ vào AI và sự phấn khích của giới đầu tư đang đẩy lĩnh vực này đứng trước tình trạng "có thể vỡ bất cứ lúc nào". Trong những lần xuất hiện trước truyền thông sau đó, ông cũng vài lần nhắc lại thông điệp.

"Giới đầu tư đang quá phấn khích về AI phải không? Câu trả lời của tôi là có", ông nói với The Verge."Sẽ có người mất một khoản tiền khổng lồ, nhưng cũng có rất nhiều người sẽ kiếm được một khoản tiền khổng lồ, dù chúng ta chưa biết là ai".

Tỷ phú Bill Gates

Tỷ phú Bill Gates tại London, Anh, hôm 15/2. Ảnh: Reuters

Người đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cho rằng có bong bóng, AI nhưng không quá lo ngại. "Cũng giống như việc tạo ra Internet, AI sản sinh ra những thứ mang lại giá trị cao. Nhưng các công ty cũng điên cuồng chạy theo. Một số vui mừng khi đạt thành công, nhưng số khác thì không", ông nói với CNBC cuối tháng 10.

Gates cho biết tình hình hiện tại khiến ông nhớ đến bong bóng dot-com cách đây hơn hai thập kỷ, khi các công ty Internet được định giá quá cao và gây ra sự sụp đổ. Ông dự đoán có rất nhiều khoản đầu tư "sẽ đi vào ngõ cụt", nhưng xem AI là bước đột phá lớn, gọi đó là "sự phát triển kỹ thuật lớn nhất trong cuộc đời tôi".

CEO Nvidia Jensen Huang

Jensen Huang, CEO Nvidia tại Triển lãm Computex 2024 tại Đài Loan, hồi tháng 6/2024. Ảnh: Khương Nha

"Tôi không tin chúng ta đang trong bong bóng AI", Huang nói với Bloomberg TV tháng trước. Nvidia được đánh giá là công ty tiên phong trong lĩnh vực phần cứng AI và cũng hưởng lợi nhiều nhất trong cơn sốt. Cuối tháng 10, Nvidia trở thành công ty đầu tiên đạt vốn hóa thị trường 5.000 tỷ USD.

Theo ông Huang, AI chỉ đang là một phần của quá trình chuyển đổi từ phương pháp tính toán cũ sang điện toán tăng tốc mới hơn. Việc các hệ thống bắt đầu có thể lập luận, tư duy sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho nhân loại.

CEO AMD Lisa Su

CEO Nvidia Lisa Su. Ảnh: AMD

Theo lãnh đạo hãng chip AMD, lời đồn thổi về bong bóng AI là sai lầm. "Với ai đang nói về bong bóng AI, tôi nghĩ họ nghĩ quá ngắn hạn", bà nói với Time. "Mọi người cần nhìn vào triển vọng của công nghệ của trí tuệ nhân tạo trong 5 năm tới. Nó sẽ thay đổi mọi thứ chúng ta đang làm. Tôi thực sự tin tiềm năng đó".

CEO Meta Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg đeo kính Meta Rayban. Ảnh: Instagram/zuck

Zuckerberg cho rằng AI có thể trở thành bong bóng, nhưng sẽ chỉ sụp đổ nếu các công ty không tiếp tục tiến bộ. "Nếu các mô hình tiếp tục phát triển về năng lực qua từng năm và nhu cầu tăng theo, sẽ không có sự sụp đổ nào cả", ông chia sẻ trên podcast Access tháng 9. "Rủi ro, ít nhất là đối với một công ty như Meta, có lẽ là không đủ quyết liệt (để đầu tư vào AI) thay vì quá quyết liệt".

CEO Google Sundar Pichai

Sundar Pichai, Giám đốc điều hành Google. Ảnh: India Times

Người đứng đầu Google cho rằng có một số "sự phi lý" trong sự bùng nổ của AI đang diễn ra. Ông cảnh báo, nếu bong bóng vỡ, phạm vi ảnh hưởng sẽ lan rộng. "Tôi nghĩ không có công ty nào có thể miễn nhiễm, kể cả chúng tôi", Pichai nói với BBC đầu tháng này, thêm rằng nếu bị vỡ, làn sóng AI có thể tạo nên "sức công phá" lớn hơn cả bong bóng dot-com.

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos

Tỷ phú Jeff Bezos. Ảnh: Reuters

Bezos nhận định AI đang trong tình trạng bong bóng, nhưng cho rằng không nên để "sự ồn ào của hiện tại làm lu mờ giá trị có thể thay đổi xã hội của AI".

"Những bong bóng công nghiệp không đến nỗi tệ," Bezos nói tại một sự kiện ở Italy tháng trước. "Thậm chí còn có thể tốt, bởi khi mọi chuyện lắng xuống xuất hiện người chiến thắng, xã hội sẽ được hưởng lợi từ những thành quả đó".

Cựu CEO Google Eric Schmidt

Cựu CEO Google Eric Schmidt. Ảnh: Homeland Security Today

Theo Schmidt, cơn sốt AI đang diễn ra không phải bong bóng. "Theo kinh nghiệm của tôi, khả năng cao chúng ta đang chứng kiến một cấu trúc công nghiệp hoàn toàn mới, chứ không phải bong bóng", ông nói hồi tháng 7 tại Hội nghị Thượng đỉnh RAISE ở Paris (Pháp).

Cựu CEO Intel Pat Gelsinger

CEO Intel Pat Gelsinger. Ảnh: Intel

Ông Gelsinger đồng tình với quan điểm có bong bóng AI, nhưng sẽ không vỡ trong vài năm. "Chúng đang bị thổi phồng, tăng tốc và tạo ra đòn bẩy khổng lồ cho hệ thống", ông nói với CNBC tháng trước. "Nhưng các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự bắt đầu hưởng lợi đáng kể. Lúc đỉnh điểm, chúng sẽ thay đổi toàn bộ Internet và ngành công nghiệp cung cấp dịch vụ. Vẫn còn chặng đường rất dài phía trước".

Bảo Lâm tổng hợp