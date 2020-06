Lance Armstrong bị ví như 'kẻ lạc mất linh hồn'

Trong bộ phim tài liệu "Lance" trên ESPN, cựu cua-rơ Mỹ Lance Armstrong bị chế nhạo vì không tỏ ra hối lỗi với hành vi sử dụng chất cấm để vô địch Tour de France.

Betsy Audreu không giấu bức xúc khi nhắc tới Armstrong. Cô là vợ của Frankie Andreu - đồng đội cũ của Armstrong trong đội đua Bưu điện Mỹ. Vợ chồng Andreu từng góp phần bóc trần sự thật về Armstrong bằng lời khai về việc tay đua từng bảy lần vô địch Tour de France thú nhận sử dụng doping.

Besty nói với CNN: "Nếu một người đàn ông có được cả thế giới nhưng đánh mất đi linh hồn, liệu điều đó có ổn không? Bạn không thể tin mọi thứ anh ta nói. Tôi không nghĩ đến giờ, Lance có thể nhận ra thiệt hại mà anh ta gây ra và có lẽ cũng chẳng quan tâm. Tôi cho rằng Lance nhớ sự ngưỡng mộ, ánh hào quang của dư luận, truyền thông và muốn được chào đón trở lại".

Vợ chồng Andreu và Armstrong (áo trắng) thời còn là đồng đội thân thiết ở đội Bưu điện Mỹ.

Năm 2017, tòa án ra phán quyết cho phép Andreu đưa lời khai chống lại Armstrong. Đây là một phần trong vụ kiện trị giá 100 triệu USD của đội Bưu điện Mỹ với Armstrong. Cuối cùng, cua-rơ này đồng ý trả 5 triệu USD cho chính phủ Mỹ vì đã sử dụng doping khi tham gia thi đấu.

Frankie Andreu thuộc số người đã chống lại Armstrong đồng ý tham gia vào bộ phim tài liệu gồm hai phần do Marina Zenovich đạo diễn. Anh hồi tưởng: "Ban đầu, khi Marina mới liên hệ với tôi, tôi phải hỏi ngay Lance có tham gia không. Khi biết anh ta có tham gia, tôi lập tức từ chối, vì Lance luôn cố gắng thao túng, can thiệp vào mọi thứ. Tôi chỉ nhận lời khi Marina cam kết rằng Lance sẽ không có quyền biên tập hay can thiệp."

"Đây là một câu chuyện rất phức tạp, với nhiều xúc tu và lấy con bạch tuộc làm nhân vật chính. Vậy nên tôi quyết định tham gia, không phải để nói lên quan điểm của mình, mà để nói lên sự thật", Andreu nhấn mạnh.

Armstrong bị cho là không mảy may hối hận về những gì anh đã làm thời còn trên đường đua. Ảnh: AP.

"Sự thật" là thứ khó để xác định chính xác, nhất là khi bộ phim tài liệu kể về những sự kiện theo lời kể cả những nhân vật khác nhau. Phần lớn thời lượng thuộc về Armstrong, điều khiến Betsy Audreu bất bình. Cô nhận định: "Tôi thực sự cảm thấy anh ta tham gia dự án này để cố viết lại lịch sử và bẻ cong câu chuyện. Một điều mà Lance làm được và rất giỏi là thao túng, và anh ta là một người rất lôi cuốn".

"Anh ta là một linh hồn lạc lối và tôi không nghĩ rằng anh ta hiểu điều đó. Người Mỹ chúng tôi rất dễ tha thứ. Câu hỏi không nên là 'Anh ta đã xin lỗi hay chưa?' mà phải là 'Anh ta đã cố gắng cải tà quy chính hay chưa?'. Lance nghĩ rằng chỉ cần liên tục nói xin lỗi với mọi người và dư luận là đủ", Betsy nói thêm.

Để hoàn thiện bộ phim, Marina Zenovich đã dành 18 tháng và tám buổi phỏng vấn riêng với Armstrong. Nữ đạo diễn này cho biết điều bà thích nhất là việc Armstrong phơi bày đủ những khía cạnh "trần trụi, xấu xí" trên phim.

Lance Armstrong thời đỉnh cao ở Tour de France Armstrong thời còn thống trị Tour de France với sự hỗ trợ từ ... doping.

"Nếu tôi chỉ được phỏng vấn một buổi, mọi thứ sẽ rất tệ. Cá nhân tôi từng nghĩ cả tám buổi phỏng vấn cũng chưa đủ. Khi buổi phỏng vấn cuối cùng diễn ra, tôi không muốn nó kết thúc và cố gắng kéo dài nhất có thể", Zenovich nói với CNN. "Điều tôi thích nhất ở bộ phim là việc Lance xuất hiện một cách trần trụi, xấu xí. Tôi cảm thấy anh ta đang nói lên sự thật về bản thân, hoặc chí ít là cách Lance diễn giải về cuộc đời của anh ta đã theo những ngã rẽ nào".

Xuyên suốt bộ phim, thứ mà người ta thấy là Armstrong chỉ "suýt" thể hiện sự hối lỗi trước khi cố gắng biện minh cho những hành động sai trái, hay nói một cách trần trụi về việc lừa dối. Quan điểm của Armstrong về nói dối như sau: "Chẳng ai sử dụng doping mà trung thực cả. Cách duy nhất để vừa dùng doping vừa trung thực là không bao giờ có ai đặt câu hỏi với bạn. Đó là điều không thực tế. Chỉ cần một ai đó đặt câu hỏi thôi, bạn sẽ bắt đầu nói dối".

"Đó có thể chỉ là một lời nói dối, hoặc trong trường hợp của tôi là 10.000 lời nói dối, bởi tôi đã phải trả lời cả vạn lần. Thế rồi cũng tới lúc bạn cảm thấy khó chịu và không muốn ai hỏi mình câu đó nữa. Và bạn quyết định đi kiện ai đó, khiến mọi sự tệ gấp cả trăm lần, vì tất cả chúng ta đều nói dối", cựu cua-rơ nói thêm.

Khi đề cập tới việc lên tới đỉnh cao rồi chìm xuống đáy vực sâu với việc bị tước bỏ mọi danh hiệu Tour de France và vỡ tan hình ảnh trong mắt dư luận, Armstrong vẫn tỉnh bơ. Anh thậm chí còn nhân cơ hội để mỉa mai cua-rơ Floyd Landis: "Mọi thứ thậm chí còn có thể tệ hơn. Tôi có thể là Floyd Landis, và thấy mình là một đống phân mỗi khi thức dậy buổi sáng".

Câu trả lời này cho thấy những điều Betsy Audreu lo ngại về linh hồn của Lance Armstrong không phải là vô căn cứ.

Armstrong đứng đầu bảng vàng ở Tour de France cho đến khi bị tước cả bảy danh hiệu vì doping.

Thịnh Joey (theo CNN)