Hiện trạng đại lộ đầu tiên ở TP HCM sẽ mở làn riêng cho xe đạp

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP HCM) dự kiến mở làn riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1 dài khoảng 5,8 km.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, cho biết tuyến đường được chọn đủ điều kiện để triển khai. Việc bố trí làn xe đạp vừa bổ sung hạ tầng, vừa đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân tại các khu đô thị.

Trong ảnh là đoạn đường Mai Chí Thọ giao với Nguyễn Cơ Thạch theo hướng về xa lộ Hà Nội.