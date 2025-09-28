Hiện trạng đại lộ đầu tiên ở TP HCM sẽ mở làn riêng cho xe đạp

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị (Sở Xây dựng TP HCM) dự kiến mở làn riêng cho xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ, đoạn từ Nguyễn Cơ Thạch đến D1 dài khoảng 5,8 km.
Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, cho biết tuyến đường được chọn đủ điều kiện để triển khai. Việc bố trí làn xe đạp vừa bổ sung hạ tầng, vừa đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân tại các khu đô thị.
Trong ảnh là đoạn đường Mai Chí Thọ giao với Nguyễn Cơ Thạch theo hướng về xa lộ Hà Nội.
Tuyến đường dành riêng cho xe đạp sẽ có hai chiều được thi công trên phần vỉa hè của đại lộ Mai Chí Thọ. Tổng vốn đầu tư cho dự án gần 13 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách duy tu thường xuyên.
Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị đang lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công vào tháng 10 và hoàn thành sau 90 ngày thi công.
Phối cảnh làn đường dành riêng cho xe đạp dọc đại lộ Mai Chí Thọ. Ảnh: UTMC
Hiện phần vỉa hè hiện hữu có chiều rộng mỗi bên khoảng 4, lát gạch, trồng nhiều cây xanh san sát nhau. Theo thiết kế, làn cho xe đạp rộng 2 m, thiết kế vận tốc 20 km/h. Bề mặt được sơn vạch phân biệt để nhận diện dễ dàng.
Vỉa hè tuyến đại lộ hiện khá khang trang, nhiều đoạn được trang trí với tiểu cảnh bồn hoa, chậu cây kiểng. Làn xe đạp khi hoàn thành sẽ tách biệt hoàn toàn, không ảnh hưởng phần đường dành cho ôtô và xe máy.
Một số đoạn vỉa hè ở gần khu tái định cư Bình Khánh được lát đá granite. "Lát loại đá này nhìn khá đẹp mắt nhưng khi trời mưa dễ trơn trượt, té ngã lắm", anh Lê Tiến Hậu, người dân trong khu vực cho biết.
Các đoạn đi qua cầu có vỉa hè chỉ rộng gần 2 m. Theo thiết kế, làn xe đạp ở những đoạn qua cầu sẽ thu hẹp còn 1,5 m.
Hiện đoạn vỉa hè ở gần nút giao đường Nguyễn Cơ Thạch được cải tạo, còn khá ngổn ngang.
Khoảng 200 m vỉa hè đoạn gần khu tái định cư Bình Khánh đang đào xới để thi công đường ống dẫn nước.
Phần đường dự kiến làm làn xe đạp có một số đoạn vỉa hè hư hỏng, bong tróc, lồi lõm.
Trên vỉa hè ngoài các bến xe buýt hiện hữu còn có một trạm trung chuyển xe khách ở đây.
Dự kiến dọc tuyến sẽ bố trí 5 trạm xe đạp công cộng tại các khu vực đông dân cư như Sala, New City, Avenue và gần bến xe khách Mai Chí Thọ, thuận tiện cho việc tiếp cận.
Sau giai đoạn thí điểm, thành phố dự kiến năm 2026 sẽ kéo dài làn xe đạp trên Mai Chí Thọ đến Võ Nguyên Giáp, kết nối trực tiếp ga metro An Phú. Song song đó, đường Nguyễn Cơ Thạch được cải tạo để tổ chức làn xe đạp hai chiều, từ giao lộ Mai Chí Thọ đến công viên bờ sông Sài Gòn.
Đại lộ Mai Chí Thọ là một trong các tuyến lớn nhất TP HCM, dài khoảng 7 km, 10-14 làn xe. Tuyến kết nối khu trung tâm với cửa ngõ phía đông, nút giao An Phú, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.
Phương án làn đường ưu tiên xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ. Ảnh: Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị
