Làm việc nhà hàng ngày, có cần tập thể dục thêm không?

Mỗi ngày tôi đều nấu ăn, lau nhà, giặt quần áo, rửa chén đổ rất nhiều mồ hôi, có cần tập thể dục để rèn luyện sức khỏe thêm không? (Kim Na, 37 tuổi, Hải Phòng)

Trả lời:

Các nghiên cứu cho thấy làm việc nhà như quét dọn, rửa chén, giặt giũ, nấu ăn... giúp tiêu hao năng lượng, ra mồ hôi, cải thiện linh hoạt khớp và hạn chế lối sống thụ động. Tuy nhiên, đây không phải là bài tập chính thức, không mang lại lợi ích toàn diện cho tim mạch và cơ xương khớp như tập thể dục. Ngược lại, nhiều động tác cúi gập, bê đồ nặng, đứng lâu dễ gây áp lực lên cột sống và khớp gối.

Vì vậy, bạn nên dành 15-30 phút mỗi ngày cho các hoạt động thể chất như đi bộ, chạy chậm, yoga, gym... kết hợp chế độ ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng để nâng cao sức khỏe.

Hiện thời tiết lạnh, độ ẩm cao tạo điều kiện cho virus và vi khuẩn gây bệnh đường hô hấp như RSV, cúm, sởi, thủy đậu, não mô cầu, phế cầu... phát triển, dễ dẫn đến biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, suy hô hấp, viêm màng não. Trong đó, cúm đang gia tăng nhanh ở cả trẻ em và người lớn. Bạn nên phòng bệnh bằng cách mặc ấm, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và tiêm vaccine.

Làm việc nhà như hút bụi, nấu ăn, rửa chén... giúp tiêu hao năng lượng, song không thể thay thế việc tập thể dục. Ảnh: Vecteezy

Với cúm, hiện có 4 loại vaccine của Pháp, Hà Lan, Hàn Quốc, Việt Nam, giúp phòng các chủng cúm A và B đang lưu hành, tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi đến người lớn. Trẻ từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi, nếu chưa từng tiêm, cần tiêm hai mũi cách nhau một tháng. Từ 9 tuổi trở lên chỉ cần tiêm một mũi và nhắc lại hàng năm.

Vaccine phế cầu có năm loại, gồm phế cầu 10, 13, 15, 20, 23, giúp phòng các chủng vi khuẩn phế cầu phổ biến gây viêm phổi, viêm tai giữa, viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. Tùy theo lịch sử tiêm chủng và độ tuổi, bác sĩ sẽ chỉ định loại vaccine phù hợp.

Vaccine sởi và thủy đậu có loại đơn và phối hợp phòng thêm bệnh quai bị, rubella, tiêm đủ hai mũi giúp hiệu quả phòng bệnh lên đến 98%. Vaccine phòng các bệnh viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi do não mô cầu gây ra có 5 loại, tiêm sớm nhất cho trẻ từ 6 tuần. Mỗi người cần tiêm phối hợp các loại vaccine não mô cầu để phòng đầy đủ 5 nhóm huyết thanh gây bệnh phổ biến.

Bác sĩ Bùi Công Sự

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC