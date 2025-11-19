Làm thế nào đẩy lùi gan nhiễm mỡ

Nhận biết sớm các yếu tố gây hại, bổ sung dưỡng chất hỗ trợ gan, duy trì lối sống lành mạnh góp phần ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ hiệu quả.

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là bệnh lý phổ biến, tiến triển âm thầm mà không có triệu chứng rõ ràng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, thói quen sinh hoạt hằng ngày giữ vai trò quyết định trong việc phòng và kiểm soát bệnh.

Nếu phát hiện sớm, người bệnh hoàn toàn có thể cải thiện chức năng gan tự nhiên, không cần dùng thuốc.

NAFLD là gì?

Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là tình trạng mỡ tích tụ trong gan ở người không uống rượu bia. Nguyên nhân của NAFLD thường đến từ các yếu tố chuyển hóa.

NAFLD gồm 2 giai đoạn chính. Ở giai đoạn đầu - gan nhiễm mỡ đơn thuần, mỡ tích tụ nhưng chưa gây viêm và có thể phục hồi nhờ thay đổi lối sống. Sang giai đoạn viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, gan bắt đầu viêm, tổn thương tế bào, dễ tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư nếu không điều trị kịp thời.

Cá béo như cá hồi chứa nhiều omega-3, có tác dụng hạ triglyceride, cải thiện chức năng gan. Ảnh: Thi Hà

3 "thủ phạm" hàng đầu hại gan

Đường thêm và đồ uống có đường

Lượng đường dư thừa, đặc biệt là fructose, khiến gan tích tụ mỡ và giảm khả năng đáp ứng insulin. Theo Nghiên cứu của Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), việc tiêu thụ quá nhiều đường thêm liên quan trực tiếp đến tăng men gan và thúc đẩy gan nhiễm mỡ tiến triển.

Thực phẩm siêu chế biến, tinh bột tinh chế

Đồ ăn nhanh, snack đóng gói hay ngũ cốc tinh chế làm mỡ gan tăng cao. Một nghiên cứu trên 16.000 người cho thấy, những ai dùng nhiều thực phẩm này có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 18%.

Rượu

Dù NAFLD là "không do rượu", việc uống rượu vẫn khiến gan chịu thêm áp lực. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, kể cả khi uống ở mức vừa phải cũng có thể đẩy xơ gan và khiến bệnh tiến triển nhanh hơn.

Thực phẩm hỗ trợ gan mỗi ngày

Chất xơ

Rau, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ giúp giảm mỡ gan, cải thiện độ nhạy insulin và kháng viêm hiệu quả.

Omega-3

Cá béo như cá hồi, cá thu, cá mòi chứa nhiều omega-3, có tác dụng hạ triglyceride, cải thiện chức năng gan và an toàn cho người mắc NAFLD.

Polyphenol

Polyphenol - hợp chất chống oxy hóa có trong trà xanh, cà phê, quả mọng, nghệ, chocolate đen, giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương.

Xây dựng thói quen bảo vệ gan

Ăn cách giờ ngủ 2-3 tiếng

Những người ăn ba bữa trở xuống mỗi ngày hoặc nhịn ăn đêm từ 14 giờ trở lên dễ mắc NAFLD cao hơn so với người ăn nhiều bữa, nghiên cứu trên 11.153 người Mỹ chỉ ra.

Uống đủ nước lọc

Nước giúp gan chuyển hóa, thải độc và nuôi dưỡng tế bào. Người uống nhiều nước lọc có nguy cơ tử vong thấp hơn khi mắc NAFLD.

Ngủ đủ giấc

Thiếu ngủ hoặc giấc ngủ chập chờn đều làm tăng mỡ gan, men gan cao và kháng insulin. Đi ngủ và thức dậy cùng giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần, giúp ổn định nhịp sinh học và hỗ trợ gan phục hồi.

Kết hợp ăn uống lành mạnh, bổ sung các dưỡng chất, duy trì thói quen sống tích cực và vận động đều đặn để tạo hiệu quả cộng hưởng mạnh. Nghiên cứu lâm sàng chứng minh, người duy trì cả tập luyện và dinh dưỡng hợp lý cải thiện mỡ gan và các chỉ số chuyển hóa tốt nhất.

Hương Giang (Theo Times of India)