Làm sao để tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ?

Aptakid 3 là sản phẩm dinh dưỡng tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ, được nhập khẩu chính hãng từ New Zealand, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm. Dựa trên 50 năm nghiên cứu về dinh dưỡng đầu đời cho trẻ, Aptakid 3 dành cho bé trên 2 tuổi có chứa:

- Công thức SYNBIOTIC độc quyền của tập đoàn dinh dưỡng Danone Nutricia, kết hợp giữa bộ đôi Probiotic Bifidobacterium Breve M-16V và Prebiotics GOS:FOS (9:1) được cấp bằng sáng chế ở châu Âu giúp hỗ trợ hệ miễn dịch.

- Được bổ sung thêm Canxi và vitamin D3 giúp bé chắc khỏe răng và xương.

- Có chứa thành phần DHA & AA tốt cho sự phát triển của não bộ.

- Kết hợp cùng 16 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

- Aptakid 3 được bảo quản trong hộp thiếc nhằm giảm thiểu tối đa va chạm, phù hợp với khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam, hạn chế tối đa khả năng bột sữa bị vón cục, bị ẩm do tác động của môi trường.

- Dưới đáy mỗi hộp Aptakid 3 được in mã QR giúp bố mẹ chủ động tìm hiểu thông tin về sản phẩm chính hãng cùng những lợi ích vượt trội.

Bố mẹ có thể mua Aptakid chính hãng tại Lazada, Tiki, Shopee cùng hệ thống cửa hàng Mẹ & Bé trên toàn quốc Concung, Kids Plaza, AVAKids. Hoặc tìm hiểu thêm tại Aptaclub.com.vn.