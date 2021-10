Lâm Đồng đón 3.100 người ở các tỉnh phía Nam

Khoảng 3.100 người dân Lâm Đồng đang ở TP HCM và các tỉnh phía Nam tập trung tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) để được đưa về quê trong ngày 9 và 10/10.

Trong số này, hơn 2.000 người được tỉnh Lâm Đồng phối hợp TP HCM đưa về hôm nay, với 103 ôtô khách phục vụ vận chuyển. Phần lớn trường hợp được đón về là người cao tuổi, khuyết tật, phụ nữ mang thai, trẻ em, học sinh, người hoàn cảnh khó khăn...

Người dân tỉnh Lâm Đồng đến Bến xe Miền Đông chờ về quê, sáng 9/10. Ảnh: Gia Minh

Theo phương án vận chuyển, người sống ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước có xe đưa đến bến xe. Người ở tỉnh thành khác tự đến bến để được tỉnh đưa về.

Trước khi lên xe, người dân được sắp xếp theo đoàn của từng huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng. Họ phải có trong danh sách đăng ký và xét nghiệm âm tính nCoV hiệu lực 72 giờ. Về tới địa phương, người dân phải cách ly theo quy định. Lâm Đồng bố trí 4 xe cảnh sát dẫn đường cùng 2 xe cứu thương, đội ngũ y tế đi cùng hỗ trợ người dân.

Từ tháng 7 khi áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 đến nay, TP HCM đã phối hợp các địa phương đưa hơn 40.000 người về 40 tỉnh thành an toàn. Ngoài xe khách, ngành đường sắt thời gian qua cũng bố trí tàu hoả đưa hàng nghìn người từ TP HCM về các địa phương. Hai ngày qua, 4 chuyến tàu đưa 2.800 thai phụ, trẻ em, người già... ở các tỉnh phía Nam về miền Trung.

Trước đó khi TP HCM nới lỏng giãn cách từ 1/10, người sống ở thành phố và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An tự về quê tăng cao. Trong công điện ngày 7/10, Thủ tướng yêu cầu các địa phương dừng thực hiện Chỉ thị 16 tích cực vận động, thuyết phục người dân yên tâm ở lại, hỗ trợ an sinh, tham gia khôi phục sản xuất kinh doanh. Với những người vẫn muốn về quê, các tỉnh thành cần chủ động đưa đón đảm bảo an toàn.

Gia Minh