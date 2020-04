'Làm công ty lớn, sự nghiệp chỉ có thể phát triển theo chiều dọc'

Người làm việc cho công ty lớn sẽ rất thông thạo phần việc của mình nhưng không thể đa năng như người làm cho công ty nhỏ.

Sau bài viết 'Muốn khởi nghiệp làm công ty nhỏ, muốn lương cao làm công ty to', nhiều độc giả VnExpress chia sẻ về việc làm việc tại công ty hoặc khởi nghiệp.

Tôi muốn bổ sung ý của tác giả bài viết Muốn khởi nghiệp thì nên làm vài công ty khác nhau: Đa quốc gia, gia đình Việt Nam... mỗi chỗ có cái hay khác nhau, ít nhiều cũng có góc nhìn bao quát hơn.

Đặc biệt nếu bạn khởi nghiệp thành công, muốn phát triển quy mô công ty thì cách quản trị của công ty đa quốc gia bạn nên học hỏi, còn lúc nhỏ xíu thì không cần.

Thật sự thì làm công ty đa quốc gia cái ta học được là cái tư duy người nước ngoài và các kỹ năng mềm như thuyết trình, làm việc nhóm, làm báo cáo đẹp... chứ không đem ra ngoài thực tế áp dụng được.

Vì đa số các tập đoàn đa quốc gia họ đã quá mạnh rồi, bạn làm trong đó giống như một con ốc vít gắn trong một cái xe hơi vậy. Thật sự năng lực cốt lõi của bạn chưa chắc mạnh vì kết quả công việc bạn làm đạt hiệu quả đa phần là do nguyên cái hệ thống nó hỗ trợ (thương hiệu công ty, mạng lưới đối tác, phần mềm quản lý, đồng nghiệp xung quanh...). Không cần quá xuất chúng cũng có thể làm được, chỉ cần giỏi ngoại ngữ để giao tiếp với các sếp. Còn lương cao là do tập đoàn lớn lợi nhuận lớn nên trả lương cao so với mặt bằng chứ không phải là bạn giỏi hơn người khác làm ở công ty nhỏ hơn.

Còn ra làm riêng thì tất cả là bạn, bạn dở hay giỏi nhìn kết quả là biết ngay. Nói thiệt tôi đi làm tập đoàn đa quốc gia nhiều thấy có nhiều sếp cũng rất củ chuối, được cái biết điều, ma lanh và sống lâu lên lão làng

natuan66

Tôi không nghĩ tác giả muốn đề cập đến những người chỉ lăng xăng làm mấy việc lặt vặt. Khi nói đến những người muốn khởi nghiệp là nói tới những người có năng lực, ham học hỏi, sẵn sàng hy sinh lợi ích trước mắt để hướng đến mục tiêu lâu dài.

Ở công ty nhỏ, bạn có thể làm kiêm nhiệm, kế toán có thể kiêm nhân sự, tài chính, kinh doanh, được làm việc trực tiếp với sếp tức là người đứng mũi chịu sào, chèo lái một doanh nghiệp. Bạn sẽ được tiếp cận dễ dàng với các bộ phận khác như kỹ thuật, kế toán, xuất nhập khẩu hay sản xuất.

Chính những mối quan hệ liên quan này mà một người khi cần họ có thể học hỏi được hết mọi thông tin từ quy trình nhập đầu vào đến xử lý đầu ra, quan hệ khách hàng và cách quản lý nhân sự cho một doanh nghiệp nhỏ. Đổi lại, làm công ty nhỏ bạn sẽ vất vả hơn rất nhiều, nhiều lúc thấy bất công với sức lực nhưng bạn sẽ được rất nhiều sau này nếu bạn muốn tự kinh doanh.

Khi trong đầu luôn có mục tiêu sẽ tạo dựng sự nghiệp kinh doanh riêng, tôi nghĩ chẳng ai còn quan tâm đến đãi ngộ hay xin việc công ty lớn khác để cần một cái CV đẹp mà mục tiêu khi đó là ta sẽ học được cái gì cho tương lai của ta hay không?

Nếu công ty nhỏ, bạn nên chọn công ty cho bạn sự tự do trong công việc, sếp phải trao quyền tự quyết, tự chịu trách thì khi đó bạn mới nhiều đất để học hỏi hơn.

Còn công ty lớn, quy trình và sự chuyên môn hóa cao, đãi ngộ có thể tốt, nhưng bạn chỉ có thể phát triển sự nghiệp theo chiều dọc. Quan trọng mục tiêu hướng tới là gì và chọn đường đi cho phù hợp thôi.

Hoacomay

