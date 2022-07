Lái xe máy chở mẹ phượt từ Đà Lạt tới Huế

Được con trai rủ phượt bằng xe máy tới Huế, bà Trang hồ hởi bỏ luôn vé máy bay đã đặt trước để lên đường.

Lưu Thái Anh, 26 tuổi, sống tại Đà Lạt, vừa có chuyến phượt xe máy từ Đà Lạt tới Huế cùng mẹ là Thái Thị Ngọc Trang, 49 tuổi, từ 13 đến 19/7.

"Mình nổi hứng đề xuất chở mẹ bằng xe máy tới Huế. Mẹ khoái quá nên hủy vé máy bay luôn", Thái Anh kể lại.

Bà Trang trước đó đã đặt vé máy bay khoảng 2 triệu đồng để bay tới Huế, dự lễ khánh thành nhà thờ họ ở làng Bao La. Đây là lần đầu có cơ hội đi xa như vậy bằng xe máy nên bà chấp nhận luôn lời rủ rê của con trai, cho rằng cũng là "một thử thách cho bản thân".

Hai mẹ con Thái Anh chụp ảnh trước tháp Nghinh Phong.

Hai mẹ con rong ruổi trên chiếc xe máy trong hành trình 7 ngày, trong đó mất 3 ngày đầu tiên để lái tới Huế, ở lại Huế 2 ngày và 2 ngày để trở về Đà Lạt. Theo Thái Anh, thời gian như vậy là hợp lý, thong thả đi và trải nghiệm. Mỗi ngày, hai mẹ con chạy xe khoảng 250 km, riêng ngày thứ 6 đi từ Huế về Tuy Hòa (Phú Yên), chạy liền 500 km.

Thái Anh cảm thấy rất vui khi đi cùng mẹ. "Cũng lo vì sức khỏe của mẹ không được tốt lắm, tiền sử bị bệnh tim và thoát vị đĩa đệm. Nhưng cùng mẹ đi khám phá những nơi chưa tới thì thực sự là điều tuyệt vời với mình".

Ngồi xe máy nhiều, đương nhiên bà Trang mỏi. Những lúc như vậy, Thái Anh sẽ tìm chỗ để hai mẹ con nghỉ ngơi, uống nước. Anh cũng cho biết, mẹ "khoái" đi quá nên bệnh thoát vị không gây cản trở. "Cảm giác mẹ thấy khỏe, vui hơn, thậm chí còn tự hào vì chinh phục được quãng đường dài", Thế Anh tâm sự.

Đi qua những khu dọc bờ biển hay cánh đồng lúa bát ngát, hai mẹ con phấn khích khi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Việt Nam. Điểm cộng của việc tự lái xe máy thay vì đi máy bay là có thể khám phá các điểm đẹp, thích chỗ nào là dừng lại để chụp hình, cùng nhau chuyện trò rôm rả, bàn tán về cảnh đẹp mình vừa nhìn thấy.

Anh và mẹ ấn tượng nhất với tháp Nghinh Phong, Ghềnh Đá Đĩa ở Phú Yên, Eo Gió ở Quy Nhơn và miền quê ở Huế. Trong đó, anh đặc biệt yêu thích quãng đường ra Kỳ Co và Eo Gió, do đường vừa rộng, vừa thẳng mà còn dài, đối với người thích lái xe máy như anh thì khá "phê". Còn khi đến Huế, anh tận hưởng sự yên bình của làng Bao La, đạp xe vòng quanh xóm làng, cảm nhận mùi lúa.

Hành trình trở về, do lo mẹ mệt, Thái Anh có đề xuất bà đi máy bay nhưng bà Trang kiên quyết không, nói "phải hoàn thành chuyến đi này". "Mẹ mình lì lắm, đi một ngày 500 km chỉ than nóng một xíu, nghỉ ngơi chỉ khoảng 3-4 lần", Thái Anh chia sẻ.

Tuy vậy, do đã quen với khí hậu Đà Lạt mát mẻ quanh năm, hai mẹ con vẫn thấy mệt trên đường trở về. Quãng đường đi thì không ảnh hưởng, do hai người vẫn đang phấn khích, song quãng đường về, cái nóng miền Trung làm cả hai ngấm mệt, nhất là khung giờ 10h-16h rất nắng. Tuy nhiên, hai mẹ con may mắn không gặp sự cố nào trên đường đi.

Bà Trang chụp lưu niệm với xe máy của con trai, trên đèo Khánh Lê, Khánh Hòa.

Tổng chi phí mà Thái Anh bỏ ra cho chuyến đi là gần 15 triệu đồng, trong đó tiền xăng xe khoảng 2 triệu đồng. Ăn uống, nghỉ ngơi thì chọn điểm dọc đường, thấy chỗ nào hay thì vào, chứ không quá chú trọng chỗ ăn nghỉ.

"Mình không nhớ chi bao nhiêu, nhưng chuyến đi với mẹ thì giá nào cũng hợp lý", Thái Anh cười.

Trong tương lai khi sắp xếp được thời gian anh và mẹ dự định thực hiện thêm một chuyến Tây Bắc bằng xe máy.

Trung Nghĩa

Ảnh: NVCC