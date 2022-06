Cẩm nang du lịch Kỳ Co

Bình Định Với bãi cát trắng trải dài, nước trong xanh, Kỳ Co được ví như Maldives của Việt Nam.

Nước biển Kỳ Co có hai màu, nước trong cạn gần bờ có màu xanh lam, còn phần biển ở ngoài xa có màu sẫm. Từ khoảng tháng 4 đến tháng 9, trời đẹp, lòng biển kín gió là lúc thích hợp nhất để đến đây.

Bãi Kỳ Co thuộc địa phận xã Nhơn Lý, tỉnh Bình Định - cách thành phố Quy Nhơn khoảng 25 km về phía đông bắc. Vì một mặt giáp biển, ba mặt còn lại là đồi núi, cảnh quan ở đây khá sơn thủy hữu tình.

Di chuyển

Để tới bãi Kỳ Co, đi cano là thuận tiện nhất. Những người dân chài nơi đây có dịch vụ cano hoặc ghe từ Eo Gió ra Kỳ Co. Du khách sẽ trải nghiệm cảm giác lênh đênh trên sóng nước, ngắm cảnh núi non Nhơn Lý hùng vĩ.

Ảnh: Trung Hào

Một phương án nhiều thử thách hơn chạy xe máy theo con đường vòng quanh núi để tới bãi biển. Bạn bắt đầu từ cầu Suối Cả, đi dọc sườn núi Phương Mai về hướng nam. Tuy nhiên, con đường này chỉ thích hợp với người có tay lái cứng. Bạn nên đi theo nhóm để hỗ trợ nhau khi cần.

Trên đường trở lại TP Quy Nhơn, bạn nên chạy xe chầm chậm để thưởng ngoạn cảnh đẹp của toàn cảnh vùng biển Nhơn Lý, bán đảo Phương Mai.

Nếu đi về trong ngày, bạn có thể đặt dịch vụ trọn gói của chủ thuyền. Họ chuẩn bị đồ ăn là hải sản tươi, chế biến sẵn mang theo ra bãi để giúp du khách thưởng thức bữa trưa trong phong cảnh hữu tình.

Chuyến đi ra Kỳ Co mất khoảng 250.000 - 400.000 đồng một người trọn gói các dịch vụ cano khứ hồi, bữa ăn. Giá vé vào khu du lịch biển Kỳ Co là 100.000 đồng một lượt với người lớn, 50.000 đồng một lượt với trẻ em.