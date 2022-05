Khí hậu Phú Yên có hai mùa rõ rệt. Mùa mưa trong khoảng tháng 9-12. Do vậy, để thuận tiện nhất cho các chuyến tham quan, bạn nên tới đây vào mùa nắng từ tháng 1 đến tháng 8. Ngoài ra bạn cũng có thể thu xếp đến vào những dịp lễ hội, lắng nghe hát bài chòi, một di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phú Yên mùa hè không chỉ cho du khách cơ hội đắm mình vào biển xanh mà còn là điểm săn ảnh lý tưởng của các nhiếp ảnh gia cũng như chốn phiêu lưu của các phượt thủ trẻ.

Gành Đèn

Điểm tham quan nằm cách Gành Đá Đĩa khoảng 1 km về phía bắc, thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An. Ngọn hải đăng Gành Đèn có hai màu đỏ, trắng, có độ cao 22 m so với mực nước biển, phát nguồn sáng cho tàu thuyền ra, vào vịnh Xuân Đài. Đứng trên Gành Đèn có thể quan sát vùng biển mênh mông phía đông và cảnh tàu thuyền đánh cá.