Lái thử Minio Green - xe nhỏ nhất của VinFast cuối tuần này

Hà NộiSản phẩm giá rẻ nhất và xe tải thuần điện đầu tiên của VinFast sẽ xuất hiện tại Vietnam Mobility Show (26-28/12).

Sau thành công của VF 3, mẫu xe bán chạy nhất tại Việt Nam trong 2025, Minio Green sắp sửa được VinFast bán ra, dự kiến trong tháng 12. Đây là chiếc xe con giá dễ tiếp cận nhất của thương hiệu Việt, được kỳ vọng tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng ở phân khúc thuần điện gầm cao cỡ nhỏ mà VinFast đang thống trị thị phần.

VinFast Minio Green đã có mặt tại lý và chờ giao đến khách hàng. Khách tham quan tại Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS) có cơ hội tìm hiểu chi tiết và lái thử mẫu xe siêu nhỏ, cấu hình 4 chỗ này. VnMS 2025 do báo VnExpress tổ chức, diễn ra ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội, mở cửa tự do trong ba ngày, 26-28/12.

Minio Green sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.659 mm và chiều dài cơ sở 2.065 mm. Khoảng sáng gầm 165 mm, vành 13 inch. So với VF 3, Minio Green ngắn hơn 100 mm, hẹp hơn 183 mm, cao hơn 37 mm và chiều dài cơ sở ngắn hơn 10 mm.

Nội thất của Minio Green có màn hình thông tin, 2 loa, điều hòa chỉnh cơ, đài FM. Ghế bọc nỉ và chỉnh cơ. Gương hậu trong hai chế độ. Tính năng an toàn dạng tối thiểu với túi khí cho người lái, phanh ABS, kiểm soát lực kéo.

Mẫu xe của VinFast trang bị một môtơ công suất 26,8 mã lực, mô-men xoắn 65 Nm và tốc độ tối đa 80 km/h. Minio Green sử dụng gói pin 18,5 kWh, công suất sạc tối đa 12 kW. Theo hãng công bố, xe có tầm di chuyển tối đa 210 km sau một lần sạc đầy, theo chuẩn NEDC.

Ngoài Minio Green, VinFast còn đem EC Van - chiếc xe tải chạy điện đầu tiên của hãng đến VnMS 2025. Giá bán 285 triệu đồng của VinFast EC Van cạnh tranh với Suzuki Ecco, tân binh mới ở phân khúc xe tải cỡ nhỏ, nhập Ấn Độ, giá 310 triệu đồng.

Với tải trọng hơn 600 kg, EC Van hướng đến nhóm khách là các doanh nghiệp vận tải, hộ kinh doanh, vận chuyển hàng hóa trong đô thị hoặc các quãng di chuyển không quá dài. Theo quy định hiện nay, mẫu xe VinFast được xem là xe con khi tham gia giao thông và có thể vận hành không giới hạn thời gian ở đô thị.

Pin của EC Van dung lượng 17 kWh, tầm hoạt động 150 km sau một lần sạc đầy, hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 19,4 kW. Hãng công bố khả năng sạc 10-70% pin trong 42 phút. Ngoài ra, người dùng có thể mua bộ sạc di động 3 kW để sạc tại nhà (khoảng 5,6 giờ để đầy pin).

Vietnam Mobility Show 2025 - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện. Triển lãm mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Bên cạnh những mẫu xe trưng bày và lái thử, khách tham quan có thể đến khu vực Car Care dành cho các chủ sở hữu quan tâm đến việc chăm sóc, bảo dưỡng xế yêu, hay Car Community là không gian dành cho hoạt động cộng đồng của các hãng xe. Cả gia đình còn có thể cùng nhau giải trí, xả stress cuối tuần với những hoạt động thể chất như giải chạy Carlympic với đường chạy 1,5 km xung quanh triển lãm, khu vực trò chơi và những góc ẩm thực hấp dẫn.

