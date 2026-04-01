Lãi suất tiết kiệm vượt 9%

Các ngân hàng tăng tốc huy động vốn, nhiều nơi trả lãi suất hơn 9% một năm trong bối cảnh áp lực thanh khoản gia tăng.

Hiện, Ngân hàng Nhà nước áp dụng trần 4,75% với các khoản tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng. Nhiều nhà băng cũng đã áp dụng mức trần cho khách hàng gửi kỳ hạn ngắn.

Tuy nhiên, lãi suất huy động thực tế trên thị trường hiện cao hơn đáng kể so với mức niêm yết, thông qua ưu đãi lãi suất khi khách hàng có mã giới thiệu của nhân viên.

Theo đó, một ngân hàng cổ phần có trụ sở tại Hà Nội đang triển khai loại sản phẩm chứng chỉ tiền gửi với lãi suất 6,7-7,1% một năm cho các kỳ hạn 1-3 tháng. Khách hàng có thể đăng ký trực tuyến trên ứng dụng, nhập mã giới thiệu của nhân viên. Số tiền tối thiểu từ 200.000 đồng và là bội số của 100.000 đồng.

"Điểm khác biệt của loại chứng chỉ tiền gửi so với tiết kiệm thông thường là không tự động tái tục khi đáo hạn, nhưng vẫn có thể rút gốc từng lần hoặc tất toán trước hạn", nhân viên nhà băng này cho biết.

Giao dịch tại một ngân hàng tư nhân. Ảnh: Giang Huy

Với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, thị trường ghi nhận "làn sóng" nâng lãi suất, nhiều đơn vị sẵn sàng đưa mức lãi xấp xỉ 9% cho khoản tiền gửi chỉ từ vài trăm triệu đồng.

Mới nhất, Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) tung ưu đãi lãi suất lên tới 9% một năm cho khoản tiền gửi từ 800 triệu đồng, kỳ hạn 12 tháng. Với các khoản tiền từ 100 triệu đến dưới 800 triệu đồng, lãi suất khoảng 8,9% một năm.

Tại Ngân hàng Vikki (Vikki Bank), lãi suất kỳ hạn 6-12 tháng được nhân viên chào lãi suất 9-9,2% một năm, áp dụng cho khoản tiền gửi từ 200 triệu đồng. Khách hàng có thể chủ động giao dịch trực tuyến, chỉ cần nhập mã khách hàng giới thiệu.

Tại Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), tiền gửi từ 100 triệu đồng được chào lãi suất 8,5% một năm cho kỳ hạn 6 tháng; 8,6% một năm với kỳ hạn 12 tháng. Với khoản tiền dưới 100 triệu đồng, mức lãi suất khoảng 7,8% một năm.

Ngân hàng Nam Á (Nam A Bank) áp dụng lãi suất lên tới 8,7% một năm, đồng thời triển khai chương trình lì xì lên đến 2 triệu đồng cho khách hàng gửi tiền. Trong khi đó, Ngân hàng Quốc dân (NCB) niêm yết lãi suất 8,8% một năm cho kỳ hạn 6 tháng, các kỳ hạn 12-13 tháng ở mức 8,85% một năm...

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh mặt bằng lãi suất liên ngân hàng duy trì ở mức cao, phiên 30/3 lên tới 12% một năm. Đồng thời, theo chuyên gia, tỷ giá chịu sức ép khi đồng USD mạnh lên, khiến cơ quan điều hành phải cân nhắc giữa mục tiêu ổn định tỷ giá và hỗ trợ tăng trưởng, qua đó phần nào hạn chế dư địa nới lỏng tiền tệ (tức lãi suất thấp).

Ngân hàng Nhà nước ngày 30/3 nhắc nhở các nhà băng phải tập trung triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, tuân thủ quy định về niêm yết lãi suất tiền gửi và trần lãi suất. Đồng thời, ngân hàng tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lãi suất.

Quỳnh Trang