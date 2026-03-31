Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định lãi suất tiền gửi

Các nhà băng gần đây chạy đua huy động 8-9% một năm, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ổn định lãi suất, tuân thủ quy định niêm yết và trần tiết kiệm.

Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thống đốc tại Chỉ thị 01, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

"Các nhà băng phải tập trung triển khai giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, tuân thủ quy định về niêm yết lãi suất tiền gửi và trần lãi suất. Đồng thời, ngân hàng tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lãi suất", Ngân hàng Nhà nước thông báo.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục công bố công khai lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch giữa lãi suất tiền gửi và cho vay, cũng như lãi suất các chương trình tín dụng trên website để người dân, doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận vốn.

Bên cạnh đó, các nhà băng phải cân đối nguồn vốn - sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả, không gây xáo trộn mặt bằng lãi suất thị trường. Dòng vốn tín dụng được định hướng vào sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, đồng thời đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống.

Ngân Hàng nhà nước tháng 10/2024 Ảnh: Hoàng Giang

Ngân hàng Nhà nước khu vực phải giám sát chặt diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay. Các đơn vị này cần tăng cường thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định về lãi suất, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền lên Thống đốc.

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến lãi suất tiền gửi, cho vay và việc công bố lãi suất của các tổ chức tín dụng, đồng thời tăng cường thanh tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo về lãi suất.

Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh một tháng gần đây, cuộc đua lãi suất huy động trên thị trường "nóng" lên. Tại nhiều nhà băng, lãi suất thực tế cao hơn 1-2% so với niêm yết.

Nhiều ngân hàng chào lãi suất tiết kiệm tới 8-9% một năm với số tiền gửi từ vài chục đến vài trăm triệu đồng cho khoản tiền gửi từ 6 tháng trở lên. Với các kỳ hạn gửi dưới 6 tháng, lãi suất huy động được khống chế ở mức trần 4,75%.

Quỳnh Trang