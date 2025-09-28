Lại Lý Huynh: 'Vô địch ở Trung Quốc là điều danh giá nhất'

Kỳ thủ Lại Lý Huynh luôn vững niềm tin, khát khao, hy vọng để rồi tỏa sáng khi vô địch cờ tướng thế giới 2025 ngày 27/9, tại Trung Quốc.

- Trở về Việt Nam với chức vô địch cờ tướng thế giới khi đánh bại kỳ thủ chủ nhà Doãn Thăng trong trận chung kết, cảm giác của anh lúc này thế nào?

- Tôi rất hạnh phúc vì ngày về tối nay 28/9 có gia đình, người thân, lãnh đạo và truyền thông chào đón.

Có một sự trùng hợp mà tôi muốn cho các bạn biết, đó là ngày tôi vô địch thế giới hôm 27/9 cũng trùng với ngày tháng năm sinh của vợ và con gái út một tuổi của tôi. Do đó, đây là món quà sinh nhật tuyệt vời tôi dành cho hai mẹ con. Đó sẽ là kỷ niệm mà tôi sẽ không thể nào quên trong đời.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh gặp lại vợ con khi vừa về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM tối 28/9. Ảnh: Đức Đồng

- Tại giải thế giới năm 2023 ở Mỹ, anh thua Mạnh Thần ở loạt tie-break ở chung kết. Đâu là sự thay đổi để hai năm sau anh giành ngôi vô địch?

- Hai năm trước, tôi lỡ vô địch và tạo cú sốc lớn cho những người yêu mến cờ tướng. Nhưng nhìn lại, tôi cảm thấy nếu mình đăng quang hai năm trước thì không danh giá bằng chức vô địch kỳ này, vì tôi lên ngôi cao nhất ở Trung Quốc - một cường quốc cờ tướng và thống trị thế giới suốt 35 năm qua.

Sau những thất bại, tôi không nản chí mà luôn cố gắng, kiên trì tập luyện. Đó là một quá trình khổ luyện chứ không phải dễ dàng. Tôi luôn tâm niệm thế này, nếu gieo tâm trí mình là những thất bại và thiếu tự tin, chúng ta rất khó thành công. Ngược lại, nếu gieo sự khát khao, một niềm tin mãnh liệt, chúng ta sẽ gặp ngôi sao may mắn, sẽ tỏa sáng và mang đến thành công.

- Nhìn lại trận chung kết với Doãn Thăng, đâu là mấu chốt để anh thắng đối thủ?

- Trận chung kết nào cũng quan trọng cả, đặc biệt là chung kết với kỳ thủ Trung Quốc trên sân nhà của họ. Nhưng đây là cơ hội lớn để tôi phá vỡ thế thống trị của Trung Quốc ở cờ tướng thế giới. Xét về góc độ ngoại cảnh, tôi có những người yêu mến, còn bản thân thì luôn khát khao cháy bỏng có thành tích tốt. Còn nội cảnh đó là Trung Quốc, họ trải qua hàng trăm năm lịch sử phát triển cờ tướng. Họ tuyển chọn, đào tạo bài bản, chuyên sâu kỳ thủ trẻ khắp lãnh thổ. Lực lượng của họ quá dồi dào và đã tuyển lựa những kỳ thủ tinh hoa nhất để dự giải thế giới này.

Khi vào chung kết, tôi gạt bỏ hết mọi gánh nặng áp lực và tâm lý, xem đây như một trận giao hữu để thoải mái hơn.

Mỗi hình cờ ở thực chiến trong chung kết có nhiều áp lực và kỳ thủ nào không kiểm soát được sẽ sai lầm. Ở thế cờ đang cân bằng, tôi đã tận dụng sai lầm ở trung tàn của đối thủ sau đó vươn lên giành chiến thắng. Đó cũng là sự may mắn.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh cùng danh hiêu vô địch cờ tướng thế giới 2025, tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM tối 28/9. Ảnh: Đức Đồng

- Mục tiêu tiếp theo của anh là gì?

-Trước mắt, tôi sẽ nghỉ ngơi cùng gia đình, rồi mới tính kế hoạch và mục tiêu tiếp theo.

Nhưng tôi gieo vào tiềm thức của mình là chưa vô địch, không ngủ quên trong chiến thắng. Tâm thế đó sẽ buộc tôi phải luôn ý thức, cố gắng, khát khao tập luyện hướng đến mục tiêu bảo vệ chức vô địch và giành nhiều danh hiệu khác nữa trong tương lai.

Lại Lý Huynh 35 tuổi, sinh ra ở Vĩnh Long nhưng lớn lên tại Cà Mau. Với sáu lần vô địch quốc gia, thành tích của anh chỉ đứng sau huyền thoại Trềnh A Sáng, với bảy danh hiệu. Với chiến thắng trước Doãn Thăng, Lý Huynh trở thành kỳ thủ đầu tiên ngoài Trung Quốc vô địch cờ tướng thế giới, phá thế độc tôn 35 nămcủa quốc gia này. Giải cờ tướng thế giới 2025 diễn ra từ 22/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong đó nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam có 51 kỳ thủ. Họ đều đấu 9 ván, hệ Thụy Sĩ, tính điểm. Hai kỳ thủ điểm cao nhất sau 8 vòng, Lại Lý Huynh và Doãn Thăng, vào chơi trận chung kết lúc 12h thứ Bảy 27/9, giờ Hà Nội. Những kỳ thủ còn lại sẽ tiếp tục đánh vòng 9 để xác định vị trí. Trên đường vào chung kết, Lý Huynh bất bại, với 5 ván thắng, ba hòa. Anh đứng nhì sau 8 vòng đấu, bằng điểm Doãn Thăng lẫn Phồn Duệ. Chỉ số phụ của Lý Huynh thấp hơn Doãn Thăng, nhưng cao hơn Phồn Duệ. Cờ tướng là một biến thể cờ cổ Trung Quốc, kết hợp với cờ chaturanga của Ấn Độ. Cờ cổ Trung Quốc không có quân tượng, đã đưa quân tượng (voi) trong cờ chaturanga vào, và chuyển thành loại cờ mới, cách đây gần 1.000 năm. Vì thế, Trung Quốc gọi đây là "tượng kỳ", còn Việt Nam dùng "cờ tướng". Môn này phổ biến ở Trung Quốc, Việt Nam và các nước có cộng đồng người Hoa đông đảo.

Đức Đồng