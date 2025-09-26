Ai 'giúp' Lại Lý Huynh vào chung kết cờ tướng thế giới?

Trung QuốcBằng điểm hai kỳ thủ chủ nhà, Lại Lý Huynh vẫn giành một trong hai suất chung kết cờ tướng thế giới 2025, nhờ kết quả của đối thủ.

Lại Lý Huynh (trái) trong ván đấu với Hssu Yi Teng tại nội dung cờ nhanh sáng 26/9, bên lề giải cờ tướng thế giới 2025 ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: TLKĐ

Cuộc đua vào chung kết đã diễn ra giữa ba kỳ thủ, gồm Lại Lý Huynh, Doãn Thăng và Mạnh Phồn Duệ. Cả ba kỳ thủ này đều thắng 5 ván, hòa ba, kiếm được 13 điểm. Trong cờ tướng, thắng được hai điểm, hòa một điểm, thua không có điểm. Vì thế, họ phải chờ xét chỉ số phụ để xác định hai suất chung kết, người còn lại sẽ không còn cửa vô địch.

Chỉ số phụ được dùng lần lượt là: tổng điểm đối thủ (buchholz), đối đầu, số ván thắng, số ván thắng quân đen, số ván cầm quân đen, số điểm gặp đối thủ mạnh nhất, số lỗi kỹ thuật và cuối cùng là vị trí ở vòng trước đó. Chỉ số buchholz của Lý Huynh được tính theo tổng điểm 8 đối thủ của anh sau 8 vòng đấu.

Trước khi có kết quả vòng 8, Lý Huynh dẫn đầu giải với chỉ số phụ là 75 điểm, sau đó đến Doãn Thăng (74 điểm) và Phồn Duệ (69 điểm). Cách biệt buchholz giữa Lý Huynh và Phồn Duệ là 6 điểm. Đó là chưa kể Lý Huynh toàn thắng 4 ván cầm quân đen, nên có chỉ số phụ tiếp theo tốt hơn cả Doãn Thăng lẫn Phồn Duệ. Vì thế, các đối thủ của Phồn Duệ phải kiếm điểm 7 điểm nhiều hơn những đối thủ của Lý Huynh ở vòng 8.

Trong các giải cờ vua lẫn cờ tướng dùng chỉ số phụ đầu tiên là buchholz, chênh lệch 7 điểm buchholz gần như không thể san lấp chỉ qua một vòng đấu. Vấn đề khi đó nằm nhiều ở thực lực và xác suất thống kê. Hơn nữa, Lý Huynh và Phồn Duệ đã cùng nhau gặp Doãn Thăng và Li Dezhi (Malaysia). Ngoài ra, Lý Huynh đã gặp Phồn Duệ và điểm của hai kỳ thủ này ngang nhau. Vì thế, Phồn Duệ chỉ có thể trông chờ vào 5 đối thủ còn lại để san lấp cách biệt 7 điểm.

Tiếp theo là câu chuyện thống kê. Giải đã trôi qua 208 ván, trong đó có 44 ván hòa (tỷ lệ 21%) và 164 ván có kết quả thắng thua (79%). Do giải đấu dùng hệ Thụy Sĩ, nơi các kỳ thủ có điểm tương đồng sẽ gặp nhau. Vì thế, tỷ lệ thắng trung bình của một đối thủ có thể tương đồng tỷ lệ thua, trong trường hợp này sẽ là 39%.

Có 4 kịch bản để Phồn Duệ vượt qua Lý Huynh.

Một là, cả 5 đối thủ của Phồn Duệ đều thắng (kiếm được 10 điểm). Khi đó, 5 đối thủ của Lý Huynh chỉ được phép kiếm về tối đa 3 điểm (ví dụ: 1 thắng, 1 hòa, 3 thua, hoặc 3 hòa, 2 thua).

Hai là, 4 đối thủ của Phồn Duệ thắng và 1 người hòa (kiếm được 9 điểm). Yêu cầu cho nhóm của Lý Huynh sẽ càng khắt khe hơn, họ chỉ được phép kiếm tối đa 2 điểm (ví dụ: 1 thắng, 4 thua, hoặc 2 hòa, 3 thua).

Ba là, nhóm của Phồn Duệ được 8 điểm (qua 4 thắng, 1 thua hoặc 3 thắng, 2 hòa), thì nhóm của Lý Huynh chỉ được phép có tối đa 1 điểm (tức chỉ có 1 trận hòa và 4 trận thua).

Cuối cùng là, nhóm của Phồn Duệ kiếm được vừa đủ 7 điểm (qua 3 thắng, 1 hòa, 1 thua, hoặc 2 thắng, 3 hòa), thì yêu cầu là tuyệt đối: cả 5 đối thủ của Lý Huynh đều phải thua.

Tổng hợp lại, khả năng để Phồn Duệ vượt qua Lý Huynh theo chỉ số buchholz chỉ khoảng 0,88%. Trong thống kê, 0,88% tương đương 1 lần trong khoảng 114 trường hợp. Vì thế, khả năng này gần như không thể xảy ra.

Thực tế cho thấy trong 5 đối thủ của Lý Huynh (không tính Doãn Thăng, Phồn Duệ và Li Dezhi), có ba người thua và một người hòa ở ván 8. Ryan Haris (Malaysia), Li Mingjian (Mỹ) và Chong Heung Ming (Philippines) thua. Calvin Tay Yelin (Malaysia) hòa. Đối thủ còn lại, Fung Tony Ga Zen (Hong Kong) thắng.

Khi đó, cả 5 đối thủ của Phồn Duệ đều phải thắng ở vòng 8. Thực tế, chỉ có Vladimir Medvedev (Nga), Nguyễn Thành Bảo và Ge Yen Ji (Đài Loan) thắng "giúp" Phồn Duệ. Aung Naing Win (Myanmar) và Sergej Korchitskij (Belarus) thất bại. Vì thế, ngay cả khi cả 5 đối thủ của Lý Huynh thua, anh vẫn được vào chung kết.

Top 7 kỳ thủ sau vòng 8

TT Kỳ thủ Liên đoàn Điểm Buchholz 1 Doãn Thăng Trung Quốc 13 85 2 Lý Huynh Việt Nam 13 81 3 Phồn Duệ Trung Quốc 13 78 4 Ge Yen Ji Đài Loan 12 82 5 Li Dezhi Malaysia 12 74 6 Wong Hok Him Hong Kong 11 81 7 Thành Bảo Việt Nam 11 81

Giải cờ tướng thế giới 2025 diễn ra từ 22/9 đến 27/9 tại Thượng Hải, Trung Quốc, trong đó nội dung cờ tiêu chuẩn đơn nam có 51 kỳ thủ. Họ đều đấu 9 ván, hệ Thụy Sĩ, tính điểm. Hai kỳ thủ điểm cao nhất sau 8 vòng, Lại Lý Huynh và Doãn Thăng, vào chơi trận chung kết lúc 12h thứ Bảy 27/9, giờ Hà Nội. Những kỳ thủ còn lại sẽ tiếp tục đánh vòng 9 để xác định vị trí. Ở nội dung này, Trung Quốc đã vô địch cả 18 kỳ trước đây.

Xuân Bình