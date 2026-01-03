Lại Lý Huynh đấu kỳ thủ số một Trung Quốc

Trung QuốcĐương kim vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh sẽ đấu 10 ván với kỳ thủ số một Trung Quốc Tào Nham Lỗi ở Phúc Kiến.

Lý Huynh và Nham Lỗi sẽ thi đấu từ 18h thứ Bảy 3/1, giờ Hà Nội, dự kiến kéo dài ba ngày. Hai kỳ thủ sẽ đấu 10 ván liên tiếp, mỗi ván thắng hai điểm, hòa một điểm, thua không được điểm. Kỳ thủ nào đạt 11 điểm trước sẽ thắng. Thời gian thi đấu là cờ chậm 25 phút cho mỗi bên, thêm 10 giây sau từng nước đi. Nếu tỷ số là 10-10, họ sẽ đấu cờ chớp để tìm ra người chiến thắng.

Tào Nham Lỗi (trái) và Lại Lý Huynh (phải). Ảnh: 163

Trận đấu do một doanh nghiệp trà ở thị trấn Vũ Di Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc tổ chức. Người thắng sẽ nhận 25.000 nhân dân tệ (khoảng 94 triệu đồng), người thua được 8.000 tệ (30 triệu đồng).

Giải đấu mang tên Cup Xuân Khâu Đại Hiệp, chọn hai kỳ thủ được xem là nổi bật nhất của Việt Nam và Trung Quốc. Lý Huynh vừa vô địch cờ tướng thế giới tháng 9/2025, phá thế độc tôn 35 năm của Trung Quốc tại giải. Anh cũng không còn xa lạ với các kỳ thủ Trung Quốc, khi thường xuyên được mời sang đó dự các giải đấu lớn.

Tào Nham Lỗi là kỳ thủ số một Trung Quốc theo cách tính Elo mới, nổi bật với chức vô địch Ngũ Dương Bôi 2025. Nhưng anh không có mặt tại giải đồng đội các CLB Trung Quốc Giáp Cấp Liên Tái, và cũng sớm bị loại ở giải vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc - nơi Vương Vũ Bác trở thành tân vương.

Lại Lý Huynh có lối đánh toàn diện, mạnh về khai cuộc và trung cuộc. Nham Lỗi lại có lối đánh tấn công, thí quân mạo hiểm. Hai kỳ thủ này đã gặp nhau 12 ván, với lợi thế nghiêng về đại diện Việt Nam với bốn chiến thắng, sáu hòa, hai thua.

Gần đây, hai kỳ thủ đều không có phong độ tốt. Lý Huynh chỉ đứng thứ năm chung cuộc giải Đà Nẵng mở rộng, sau những kỳ thủ Trung Quốc như Hứa Văn Chương, Vương Gia Thụy, Hoa Thần Hạo, hay đại diện chủ nhà Nguyễn Thành Bảo. Trong khi đó, Nham Lỗi sớm dừng bước ở vòng bảng giải Thiên Thiên Tượng Kỳ cuối năm ngoái.

Xuân Bình