Trung Quốc có tân vương cờ tướng

Kỳ thủ 21 tuổi Vương Vũ Bác trở thành kỳ vương cờ tướng thứ 22 trong lịch sử Trung Quốc, sau khi thắng đối thủ 16 tuổi Lưu Bách Hoành trong trận chung kết.

Trận chung kết diễn ra chiều 13/12, với ba ván đấu. Vương Vũ Bác đi tiên, thắng Lưu Bách Hoành ở ván quyết định sau 71 nước cờ với đòn chiếu hết bằng pháo. Từ sau khai cuộc, Vũ Bác đã chiếm ưu thế nhỏ khi đưa được tốt sang sông. Sau đó, anh bắt được mã đen, chiếm ưu thế thắng. Về tàn cuộc, Bách Hoành có cơ hội cầm hòa nhưng thời gian còn lại không đủ để kỳ thủ 16 tuổi tìm ra những nước đi tốt nhất.

Vương Vũ Bác (áo đỏ) nhận chức vô địch cờ tướng cá nhân Trung Quốc tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chiều 13/12/2025. Ảnh: 01xq

Chiến thắng này giúp Vũ Bác trở thành kỳ vương thứ 22, trong lịch sử 69 năm giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc. Trên đường tới chức vô địch, anh lần lượt loại Từ Chí Khải, Quách Phượng Đạt, Hoàng Quang Dĩnh, Trình Vũ Đông và Bách Hoành.

Vương Vũ Bác sinh năm 2004 tại thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Trong sự nghiệp, anh đã nhiều lần về nhì như tại siêu giải Ngũ Dương tháng 5/2025, hay cả cờ nhanh lẫn chớp tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á tháng trước. Kể từ khi hàng loạt kỳ vương Trung Quốc bị cấm thi đấu và phải ngồi tù, Vũ Bác nằm trong nhóm cao thủ còn lại.

Giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc 2025 trở lại sau một năm gián đoạn vì vụ mua bán độ. Các kỳ thủ đấu tính điểm hệ Thụy Sĩ, chọn ra 32 kỳ thủ điểm cao vào vòng loại trực tiếp. Trong những kỳ thủ vào vòng loại trực tiếp, còn có Tào Nham Lỗi, Dương Thế Triết, Hứa Văn Chương, Hà Văn Triết hay Mạc Tử Kiện.

Hai kỳ thủ đại diện Trung Quốc dự giải cờ tướng cá nhân thế giới tháng 9/2025 là Mạnh Phồn Duệ và Doãn Thăng thậm chí không vào nổi Top 32. Ngoài ra, cựu vương Mạnh Thần cũng sớm bị loại.

Ở vòng loại trực tiếp, các trận đấu chỉ diễn ra một ván cờ chậm, sau đó là cờ nhanh và chớp. Đương kim vô địch châu Á, Bách Hoành về nhì, còn Lữ Hiệp Hạo nhận giải ba.

Xuân Bình