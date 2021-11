Lady Gaga từng mặc váy làm từ cao su bọc ghế xe bus

Bộ váy cao su của Lady Gaga ở Grammy 2011 được làm từ những miếng cao su bọc ghế xe bus.

Trong video trò chuyện với Vogue được phát hôm 8/11, Lady Gaga nói về lần xuất hiện ở Grammy 2011. Năm đó, nữ ca sĩ diện váy cao su màu nude, nằm trong một quả trứng và được nhiều người khiêng vào thảm đỏ. Gaga cho biết đó là một chiếc thùng lớn hình bầu dục do Hussein Chalayan thiết kế.

Lady Gaga được khiêng tới Grammy 2011 Lady Gaga nằm trong chiếc thùng lớn, được khiêng lên thảm đỏ Grammy 2011. Nữ ca sĩ và đoàn tùy tùng đều mặc trang phục làm từ cao su bọc ghế xe buýt. Video: Grammys

Cô đã khá căng thẳng khi cùng êkíp lên ý tưởng và thực hiện trang phục sao cho thật ấn tượng. Ca sĩ nói: "Rất khó tìm chất liệu cao su những năm trước đây. Chúng tôi tìm thấy chúng từ một công ty xe bus. Họ sử dụng cao su để bọc ghế trên xe và chúng tôi đã hỏi mua để làm trang phục cho cả nhóm".

Trước lễ trao giải, Lady Gaga hồi hộp. Cô nằm trong thùng ba ngày để trấn tĩnh, tập trung ghi nhớ những gì cần thể hiện trên sân khấu. "Thành thật mà nói, trước các chương trình trao giải, tôi không thích nói chuyện với mọi người. Tôi cảm thấy điều đó khiến mình mất hứng, nên chỉ muốn ở một mình để toàn tâm toàn ý cho màn trình diễn".

Lady Gaga biểu diễn trên sân khấu Grammy 2011. Ảnh: AFP

Lady Gaga, sinh năm 1986, là ca sĩ nổi tiếng người Mỹ. Cô được biết đến qua các bản hit như Bad Romance, Telephone, Born This Way... Năm 2019, ca sĩ đoạt một tượng vàng Oscar cho ca khúc Shallow trong A Star is Born. Ngoài âm nhạc, Gaga nổi tiếng có gu thời trang sáng tạo, khác biệt. Trong suốt 20 năm sự nghiệp, cô liên tục gây ấn tượng với những bộ cánh có một không hai, biến hóa phong cách đa dạng trên thảm đỏ lẫn đời thường.

Lady Gaga biểu diễn ở Grammy 2011 Lady Gaga biểu diễn ở Grammy 2011. Video: Youtube Lady Gaga

Họa Mi (theo Vogue)