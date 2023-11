Kylie Jenner kiếm 1 triệu USD sau một giờ bán quần áo

Dòng thời trang do Kylie Jenner thành lập đạt doanh thu 1 triệu USD trong giờ đầu tiên mở bán.

Ngôi sao truyền hình 26 tuổi xác nhận doanh thu bán hàng với Pagesix hôm 3/11. Thương hiệu Khy của cô tập trung vào các mặt hàng giả da, gồm áo khoác dài 198 USD (4,8 triệu đồng), váy ngắn 98 USD (2,4 triệu đồng), áo khoác bomber 118 USD (2,8 triệu đồng).

Kylie Jenner tạo dáng trong chiếc áo khoác giả da 198 USD của Khy ở buổi chụp hình với tạp chí WSJ. Ảnh: WSJ

Kylie Jenner ra mắt Khy hôm 25/10, một tuần trước khi mở bán. Để thực hiện bộ sưu tập đầu tiên, cô hợp tác với thương hiệu Namilia có trụ sở tại Berlin. Ngay sau khi công bố nhãn hiệu thời trang mới, Kylie bị nhà thiết kế Betsy Johnson tố cáo sao chép ý tưởng.

Theo Pagesix, Kylie và Khy phải trải qua một chặng đường dài mới theo kịp thương hiệu Skims của chị gái Kim Kardashian. Mùa hè năm nay, Skims đã được định giá 4 tỷ USD.

Hôm 31/10, Kylie tới dự lễ trao giải của tạp chí WSJ cùng bạn trai Timothée Chalamet. Cả hai đều mặc đồ đơn sắc tối màu, Kylie mặc đầm quây ngực của Ferragamo, Timothée diện suit của Dolce & Gabbana. Nhiều khán giả cho rằng tài tử có thể sẽ làm mẫu hoặc mặc các sản phẩm mới của Khy trong thời gian tới để ủng hộ bạn gái.

Chị em Kylie Jenner, Hailey Bieber dự buổi ra mắt Khy Chị em Kylie Jenner, Hailey Bieber dự buổi tiệc mừng ra mắt Khy tại Santa Monica, California tối 26/10. Video: Hollywood Curtain

Kylie Jenner sinh năm 1997, là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với hơn 398 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Kylie Jenner sở hữu tủ đồ xa xỉ thuộc hàng top làng giải trí. Ngoài Khy, cô đang điều hành công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin.

Họa Mi (theo Pagesix)