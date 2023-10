Phong cách lãng tử của Timothée Chalamet

Diễn viên Dune mặc áo khoác Jil Sander cùng tank top trắng Hanro, quần Giorgio Armani. Kể từ Call Me by Your Name, Chalamet được gọi là chàng thơ của Hollywood. GQ nhận xét khuôn mặt thanh tú, mái tóc xoăn phất phơ trong gió cùng thân hình mảnh dẻ khiến anh khác biệt, cuốn hút.