Kylie Jenner không được ngồi khi dự Met Gala

MỹNgười mẫu Kylie Jenner không được ngồi nhiều giờ vì nhà thiết kế sợ hỏng váy trong suốt quá trình dự Met Gala.

Hậu trường Kylie Jenner chuẩn bị dự Met Gala 2023 (video: YouTube Kylie Jenner) Hậu trường Kylie Jenner chuẩn bị dự Met Gala 2023. Video: YouTube Kylie Jenner

Hôm 5/5, trên trang cá nhân, Kylie Jenner tiết lộ đoạn video ghi lại quá trình chuẩn bị cho sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh vào ngày 1/5 ở New York. Trong đó, nhà thiết kế Haider Ackermann có những quy định nghiêm ngặt khi cô diện bộ đầm bất đối xứng màu đỏ kèm áo choàng khổng lồ. "Em đừng ngồi xuống và đừng cử động cánh tay này nhé", nhà thiết kế nói với Kylie.

Ngày diễn ra sự kiện, Jenner đi từ khách sạn đến Bảo tàng Metropolitan - địa điểm tổ chức Met Gala 2023 - trên xe limousine. Cô phải đứng suốt thời gian đó, nắm tay Ackermann để giúp giữ thăng bằng, tránh làm nhăn trang phục. Người đẹp hỏi nhà thiết kế: "Nếu em bỏ áo khoác ra thì có thể ngồi xuống được không?". Ackermann vẫn nhất định giữ nguyên quan điểm.

Tại sự kiện, Kyile tạo dáng trên bậc thang và tiếp tục đứng suốt cho tới khi tham dự tiệc hậu Met Gala. Dù chuẩn bị cầu kỳ, Kylie Jenner không được Vogue xếp vào nhóm sao mặc đẹp. Met Gala năm nay hướng tới chủ đề Karl Lagerfeld: A Line of Beauty (Karl Lagerfeld: Đường nét của vẻ đẹp), tôn vinh toàn bộ tác phẩm và cuộc đời của trong những nhà thiết kế vĩ đại của thế giới.

Kylie Jenner trang điểm tông nude để tôn tối đa bộ đầm đỏ đồng điệu giày cao gót. Ảnh: AFP

Chị em nhà Kardashian - Jenner nổi tiếng chịu đựng vì thời trang. Năm 2019, Kim Kardashian mặc váy nịt ngực chật cứng đến mức không thể ngồi xuống. Năm ngoái, cô giảm 9 kg trong vài tuần để cố mặc vừa đầm của Marilyn Monroe. Nhiều lần Kim mặc đầm bó sát và không thể đi lại bình thường, phải nhảy lò cò bằng hai chân.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với hơn 260 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Kylie Jenner sở hữu tủ đồ xa xỉ thuộc hàng top làng giải trí. Cô thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin.

Họa Mi (theo Pagesix)