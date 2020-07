Kylie Jenner đi chơi giữa giãn cách xã hội

MỹKylie Jenner cùng bạn bè đi dã ngoại, tổ chức tiệc ngoài trời, phớt lờ quy định cấm di chuyển không cần thiết của chính quyền.

Ngày 8/7, Kylie chia sẻ nhiều hình ảnh chuyến dã ngoại cùng em gái Kendall Jenner và nhóm bạn trên Instagram. Cả nhóm không đeo khẩu trang, chụp ảnh tại các địa điểm như sa mạc, leo núi, ăn tiệc bên bể bơi... Kylie cho biết chuyến đi nhằm ăn mừng dịp lễ Quốc khánh Mỹ hôm 4/7.

Kylie Jenner (giữa) cùng bạn bè đi leo núi tại bang Utah. Ảnh: Instagram.

Theo Elle, bang California - nơi Kylie Jenner sống - hiện có lệnh cấm di chuyển không cần thiết và khuyến cáo người dân ở nhà tránh dịch. Nhóm Kylie đi du lịch tại khu nghỉ dưỡng năm sao Amangiri tại bang Utah, cách nhà cô hơn tám giờ lái xe hoặc bốn giờ nếu di chuyển bằng máy bay.

Chị em nhà Jenner từng nhiều lần bị chỉ trích khi phớt lờ lệnh cách ly để đi chơi bằng ôtô. Tháng 4, Kendall cùng cầu thủ bóng rổ David Booker đi từ California tới Sedona, bang Arizona chơi. Tháng trước, Kylie dùng phi cơ riêng bay tới bang Wyoming để dự sinh nhật North, con gái Kim Kardashian và Kanye West.

Kendall Jenner (áo xanh) trong buổi tiệc bể bơi. Ảnh: Instagram.

Kylie Jenner sinh năm 1997, là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với hơn 184 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Theo Forbes, Kylie là người kiếm tiền giỏi nhất giới sao trong năm qua với thu nhập ước tính khoảng 590 triệu USD.

Kylie Jenner chụp ảnh quảng bá bikini Kylie Jenner chụp ảnh thời trang. Video: GQ.

Đạt Phan (theo Elle)