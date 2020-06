Kendall Jenner bức xúc vì bị chế ảnh đi biểu tình

Siêu mẫu Kendall Jenner đính chính bức ảnh cô cầm biển biểu tình chống phân biệt chủng tộc chỉ là sản phẩm photoshop.

Ngày 7/6, người mẫu chia sẻ bức ảnh trên Twitter và cho biết có người cố tình chỉnh sửa. "Những ngày qua, tôi cảm thấy rất nặng nề. Tôi nhận thức việc mình là người da trắng và luôn cố gắng học hỏi những cách hiệu quả để giúp đỡ người da màu. Chúng ta cần những hành động thực tế, không phải trên mạng xã hội", Jenner viết.

Bức ảnh của Kendall Jenner bị chỉnh sửa thêm tấm biển biểu tình. Ảnh: Twitter.

Những ngày qua, bức ảnh của Kendall Jenner được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người nhanh chóng phát hiện đó là hình chỉnh sửa vì tấm biển không đổ bóng ra phía sau. Tuy nhiên, một số người cho rằng Jenner tự chỉnh ảnh để hưởng ứng phong trào Black Live Matter mà không cần đi biểu tình.

Kendall Jenner, 24 tuổi, là người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới trong nhiều năm qua. Cô được biết đến từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians cùng gia đình. Siêu mẫu hiện có hơn 130 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Instagram.

Kendall Jenner trên Vogue Kendall Jenner làm mẫu cho tạp chí Vogue.

Đạt Phan (theo People)