Ngôi sao truyền hình Kylie Jenner chụp ảnh bụng bầu ở giai đoạn cuối của thai kỳ.

Hôm 1/1, Kylie Jenner đăng bức ảnh đen trắng diện crop top cùng quần legging trên trang cá nhân, kèm lời chúc năm mới: "Tôi đã suy ngẫm về những phước lành và cả nỗi đau trong năm qua. Tôi sẽ không bao giờ quên năm 2021 và tất cả thay đổi quan trọng trong cuộc đời. Tôi cầu nguyện một năm mới tràn ngập tình yêu thương dành cho các bạn và hy vọng mọi người luôn bình an, khỏe mạnh".

Kylie Jenner ghi lại khoảnh khắc mang bầu lần hai với bộ ảnh chụp trong studio. Ảnh: Instagram Kylie Jenner

Người đẹp 24 tuổi đang chờ đón con thứ hai với rapper Travis Scott. Thời gian qua, Kylie ít đăng ảnh thời trang bầu. Một nguồn tin nói với Daily Mail rằng cô suy sụp kể từ sự cố 10 người thiệt mạng tại lễ hội Astroworld - sự kiện do Travis Scott tổ chức ở Houston hồi tháng 11. Thảm kịch khiến Dior quyết định hoãn vô thời hạn việc ra mắt bộ sưu tập Cactus Jack Dior hợp tác với Travis Scott. Ban đầu, sản phẩm dự định ra mắt vào mùa hè 2022.

Kylie và Travis chia tay năm 2019 nhưng đã nối lại tình cảm vào năm 2020 khi tránh dịch cùng nhau. Theo People, cả hai rất trân trọng gia đình, sự kết nối với con cái. Ngôi sao truyền hình từng nhiều lần thổ lộ muốn sinh khoảng bốn đến bảy em bé.

Kylie Jenner chụp ảnh tạp chí cùng Travis Scott Kylie Jenner chụp ảnh tạp chí cùng Travis Scott năm 2018. Video: GQ

Kylie Jenner sinh năm 1997, là em gái Kim Kardashian và Kendall Jenner, nổi tiếng qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, với hơn 260 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Kylie Jenner sở hữu tủ đồ xa xỉ thuộc hàng top làng giải trí. Cô thành công khi lập công ty mỹ phẩm, làm đẹp Kylie Cosmetics và Kylie Skin. Theo báo cáo của Forbes hồi tháng 4/2021, người đẹp sở hữu tài sản ròng khoảng 700 triệu USD.

Họa Mi