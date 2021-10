Các cảnh mưa lũ trên núi, nhân vật ngã xuống vực trong "Jirisan" - Jeon Ji Hyun đóng chính - được quay trong studio, dựng bằng đồ họa CG.

Kỹ xảo trong phim của Jeon Ji Hyun Video: tvN

Phim lấy bối cảnh Jirisan - ngọn núi cao thứ hai Hàn Quốc, nằm ở khu vực phía Nam nước này. Sau hai tập đầu lên sóng hôm 24 và 25/10, phim thu hút sự chú ý của khán giả. Trong video hậu trường được nhà đài tung ra hôm 27/10, những cảnh nhân vật Seo Yi Kang (Jeon Ji Hyun đóng) gặp khó khăn vì mưa bão, đường trơn trượt, tân binh đội cứu hộ Kang Hyun Jo (Joo Ji Hoon) bị lăn xuống núi... được quay trong studio do êkíp thiết kế trên nền phông xanh, sau đó chỉnh sửa, dựng bằng kỹ thuật đồ họa CG.

Tác phẩm thuộc đề tài thám hiểm, là một trong những dự án kỷ niệm 15 năm thành lập đài tvN. Kịch bản do Kim Eun Hee - từng thành công với Kingdomvà Signal - viết. Lee Eun Bok làm đạo diễn, ông ghi dấu với Hậu duệ mặt trời, Mr Sunshine, Sweet home... Jirisan còn có sự góp mặt của sao gạo cội Sung Dong Il, Oh Jung Se, Jo Han Cheol, Go Min Si...

Hiểu Nhân