Năm phim Hàn ra mắt tháng 10

Jeon Ji Hyun đóng kiểm lâm giàu kinh nghiệm trong phim "Jirisan", Lee Young Ae điều tra kẻ giết người hàng loạt trong "Thanh tra Koo".

Luyến mộ

Ngày phát sóng: 11/10

Kênh: KBS2

Trailer 'The King’s Affection' Video: Netflix

Luyến mộ là phim cổ trang, tình cảm lãng mạn, chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên của Lee So Young. Tác phẩm lấy bối cảnh thời đại Joseon, kể về Lee Hwi (Park Eun Bin) - công chúa sống dưới vỏ bọc nam nhân khi phải đóng giả làm anh trai song sinh quá cố. Lee Hwi xây dựng hình tượng tao nhã, văn võ song toàn, hạn chế tiếp xúc mọi người vì sợ bị lộ danh tính.

Ro Woon - thành viên nhóm nhạc SF9 - đóng Jung Ji Woon, giáo viên của Lee Hwi. Ji Woon xuất thân trong gia đình quý tộc, dũng cảm, lạc quan và biết tận hưởng cuộc sống. Anh và Lee Hwi sau đó nảy sinh tình cảm.

Phim do Song Hyun Wook đạo diễn, với sự tham gia của Park Eun Bin, Ro Woon, Nam Yoon Su, Bae Yoon Kyung, Choi Byung Chan, Lee Pil Mo...

Reflection of You

Ngày phát sóng: 13/10

Kênh: jTBC

Trailer 'Reflection of You' Video: jTBC

Phim kể về Jung Hee Joo (Go Hyun Jung), nữ họa sĩ lớn lên trong nghèo khó nhưng hiện có sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc. Cô kết hôn với người thừa kế bệnh viện giàu có, sinh hai con nhưng vẫn thấy cuộc đời trôi qua vô nghĩa. Một lần, Hee Joo tình cờ gặp Goo Hae Won (Shin Hyun Bin), nữ giáo viên nghệ thuật thiếu thốn vật chất nhưng luôn tràn đầy sức sống. Hae Won khiến Hee Joo nhớ lại hình ảnh chính mình khi còn trẻ và quyết định từ bỏ cuộc sống hoàn hảo.

Phim do Im Hyun Wook đạo diễn, Yoo Bo Ra viết kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Jung So Hyun. Dàn diễn viên còn có Kim Jae Young, Ahn Ri Sa và Choi Won Young.

My Name

Ngày phát sóng: 15/10

Kênh: Netflix

Trailer 'My Name' Video: Netflix

Sau D.P, Squid Game, Netflix tiếp tục phát hành phim về đề tài truy đuổi, trả thù mang tên My Name. Han So Hee đóng Yoon Ji Woo - cô gái quyết tâm trả thù cho cha. Ji Woo gia nhập băng đảng ma túy dưới quyền của Choi Moo Jin (Park Hee Soon) - người giúp cô tìm ra nguyên nhân cái chết của cha.

Để phục vụ việc trả thù, cô gia nhập bộ phận điều tra ma túy cùng thám tử tài năng Jeon Pil Do (Ahn Bo Hyun) và đội trưởng Cha Ki Ho (Kim Sang Ho), với tên Oh Hye Jin. Nhiệm vụ của cô là triệt phá băng đảng của Moo Jin. Cô đứng trước nguy cơ lộ thân phận vẫn quyết tâm tìm ra kẻ giết bố.

Phim do Kim Jin Min đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên Han So Hee, Ahn Bo Hyun, Park Hee Soon, Kim Sang Ho, Lee Hak Joo, Jang Yool...

Jirisan

Ngày phát sóng: 23/10

Kênh: tvN

Trailer 'Jirisan' Video: iQiyi

Jeon Ji Hyun hóa thân Seo Yi Gang - kiểm lâm hàng đầu ở Vườn quốc gia Jiri. Cô có nhiều kinh nghiệm, "nắm giữ" khu vực này trong lòng bàn tay. Cô hướng dẫn Kang Hyun Jo (Joo Ji Hoon) - cựu trung úy trở thành kiểm lâm sau một sự cố. Sau một trận lở đất, cả hai nỗ lực giải cứu người dân bị mắc kẹt trên núi và phát hiện bí mật kinh hoàng.

Phim thuộc đề tài thám hiểm, là một trong những dự án đặc biệt kỷ niệm 15 năm thành lập đài tvN. Tác phẩm do Lee Eun Bok đạo diễn - tác giả của phim Hậu duệ mặt trời, Mr Sunshine, Sweet Home...

Thanh tra Koo

Ngày phát sóng: 30/10

Kênh: jTBC

Trailer 'Inspector Koo' Video: jTBC

Sau ba năm vắng bóng, Lee Young Ae trở lại màn ảnh trong phim hài, tội phạm Thanh tra Koo. Cô hóa thân Koo Kyung Yi - cựu cảnh sát, hiện làm nhân viên điều tra bảo hiểm. Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, cô sống ẩn dật sau cái chết của chồng. Một ngày cô bị cuốn theo cuộc điều tra K (Kim Hye Jin) - kẻ giết người hàng loạt dưới vỏ bọc nữ sinh viên.

Hiểu Nhân