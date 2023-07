Kỹ xảo phim Địch Lệ Nhiệt Ba bị nhận xét giả tạo

"An Lạc truyện" do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng bị khán giả chỉ ra sạn như cưỡi ngựa giả, kỹ xảo kém.

Trong phim đang phát trên Youku, người đẹp Trung Quốc đóng An Lạc - cô gái vốn xuất thân quyền quý, lưu lạc giang hồ do gia đình bị vu oan. Vì muốn giải mối oan cho gia tộc, An Lạc luyện võ, trở thành người đứng đầu đội quân chuyên dẹp loạn, tiêu diệt các toán cướp.

Cảnh An Lạc cưỡi ngựa. Ảnh: Youku

Địch Lệ Nhiệt Ba có nhiều cảnh bắn tên, cưỡi ngựa, đánh nhau với kẻ thù. Tuy vậy, nhiều người nhận xét đạo cụ và kỹ xảo làm giảm sức hút của phim. Đoạn An Lạc cưỡi ngựa được cho là cắt ghép.

Trên Weibo, hàng nghìn khán giả cho biết bật cười vì cảnh An Lạc từ dưới biển bay lên, bắt lấy dây thừng rồi xoay tròn trên không, sau đó mới đáp xuống thuyền. Bối cảnh đại dương, các con thuyền cũng không tự nhiên.

Địch Lệ Nhiệt Ba lộ cưỡi ngựa giả ở phim mới An Lạc từ dưới biển đu lên thuyền. Video: Youku

Các khán giả viết: "Nhân vật quay vòng vòng như máy giặt, nên khi lên được thuyền quần áo cô ấy khô luôn", "An Lạc luyện được thần công gì mà có thể bay từ biển lên không", "Kỹ xảo này là của 20 năm trước, bây giờ là 2023 rồi".

Ngoài ra, cảnh nam chính do Cung Tuấn đóng rơi từ vách núi cũng bị nhận xét quay thiếu tự nhiên. Một số người cho rằng diễn xuất của Cung Tuấn và Nhiệt Ba "tạm ổn" nhưng xử lý kỹ xảo quá lộ, làm khán giả "tụt cảm xúc". Phim còn bị chê lạm dụng chỉnh sửa hình ảnh, khiến gương mặt diễn viên trắng lóa.

Cảnh ngã vách núi trong "An Lạc truyện" Nam chính rơi xuống núi trong "An Lạc truyện". Video: Youku

Bên cạnh các ý kiến chê bai, phim được nhận xét xây dựng hình tượng nữ chính thông minh, mạnh mẽ. Một số đoạn quay đẹp mắt, như cảnh múa của diễn viên phụ Vương Dịch Đình. Tác phẩm chuyển thể tiểu thuyết Đế hoàng thư của tác giả Tinh Linh, còn có sự tham gia của Lưu Vũ Ninh, Hạ Nam, Trần Đào.

Như Anh