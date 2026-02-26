Kỳ vọng và hoài nghi khi ông Trump ra lệnh công khai tài liệu về người ngoài hành tinh

Việc Tổng thống Trump tuyên bố rà soát và công khai hồ sơ UFO làm dấy lên kỳ vọng lẫn hoài nghi về những thông tin công chúng có thể sắp được tiếp cận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 thông báo trên mạng xã hội rằng ông sẽ chỉ đạo Lầu Năm Góc và cơ quan liên quan rà soát, công bố tài liệu chính phủ liên quan người ngoài hành tinh và sự sống ngoài hành tinh, các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP) và vật thể bay không xác định (UFO).

Động thái diễn ra vài ngày sau khi ông Barack Obama gây xôn xao dư luận với phát biểu "người ngoài hành tinh có thật" trên một chương trình podcast. Dù cựu tổng thống Mỹ đã lên tiếng đính chính, nhiều người vẫn cho rằng đây là "hành động lỡ lời làm lộ bí mật lớn nhất trong lịch sử".

Tại Mỹ, việc rà soát hồ sơ UFO không phải là chưa có tiền lệ. Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) những năm 1990 từng xem xét toàn bộ những gì họ thu thập được và kết luận rằng phần lớn UFO thực chất là máy bay do thám tuyệt mật.

Tuy nhiên, những kết luận chính thức như vậy chưa làm hài lòng cộng đồng quan tâm UFO. Họ giờ đây tập trung vào tuyên bố của Tổng thống Trump, đặt câu hỏi công chúng có thể biết thêm điều gì từ đợt công bố hồ sơ này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 18/2. Ảnh: AFP

Mối quan tâm của công chúng Mỹ với UFO được cho là bắt nguồn từ vụ vật thể lạ gần Roswell, bang New Mexico năm 1947. Cựu phi công lục quân Kevin Randle đã dành phần lớn cuộc đời để tìm nhân chứng từng nhìn thấy mảnh vỡ hay những gì "giống thi thể người ngoài hành tinh" được đưa khỏi khu vực đó.

Hàng chục năm nghiên cứu tỉ mỉ của Randle đã góp phần thúc đẩy phong trào, dẫn đến một đợt rà soát của CIA trong thập niên 1990. Randle, hiện 76 tuổi, cho rằng những công bố từ CIA khi đó không thuyết phục.

"Họ muốn dập tắt sự quan tâm đối với Roswell vì nó đang dẫn đến những lĩnh vực mà họ không muốn chúng tôi hướng tới", ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Chris Impey, nhà thiên văn học tại Đại học Arizona, tin chính phủ Mỹ đang nắm giữ những thông tin chưa được tiết lộ, vì lo ngại liên quan an ninh quốc gia.

"Có những thứ được đưa ra ánh sáng, có những thứ thì không. Bạn không bao giờ biết được toàn bộ bức tranh là gì", ông Impey nói với National News Desk. Vì vậy, những tiết lộ mới từ chỉ thị của ông Trump có thể làm sáng tỏ thêm về các UFO hay UAP.

Trong khi đó, cựu phi công hải quân Ryan Graves "hào hứng nhưng thận trọng" trước cam kết của ông Trump. "Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thực sự được thấy những gì mà nhiều người cho rằng chính phủ đã nghiên cứu suốt nhiều thập niên qua hay không", ông Graves nói.

Graves nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ chưa có cam kết nào về việc giải mật hoàn toàn, mà mới đề cập chuyện công bố thông tin. Điều đó có thể đồng nghĩa họ chỉ đưa ra những dữ liệu rời rạc, khó hiểu, khiến công chúng không nắm được thực chất vấn đề.

Mối quan tâm đối với UAP tăng mạnh trong những năm gần đây, thu hút sự chú ý của các nghị sĩ và giới chức quốc phòng Mỹ. Quốc hội Mỹ năm 2023 thông qua Đạo luật Công bố Hiện tượng dị thường Chưa xác định còn Lầu Năm Góc thành lập Văn phòng về Giải quyết Hiện tượng dị thường Trên mọi lĩnh vực (AARO) vào năm 2022.

Graves từng điều trần trước quốc hội Mỹ về UAP năm 2023. Ông cho biết các phiên điều trần đến nay mới chỉ hé lộ một phần rất nhỏ của toàn bộ câu chuyện. Báo cáo gần nhất của AARO được công bố vào cuối năm 2024 đề cập hàng trăm UAP, trong đó có một số vụ mà Lầu Năm Góc chưa thể giải thích.

Tuy nhiên, báo cáo khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất hay công nghệ ngoài hành tinh. Những trường hợp đã được làm rõ chủ yếu liên quan đến các vật thể thông thường như khinh khí cầu, chim, máy bay không người lái, vệ tinh và máy bay.

Trong bối cảnh đó, đợt rà soát hồ sơ UFO lần này có thể giúp bổ sung thêm dữ liệu cho công chúng và giới khoa học, đồng thời cho thấy cách chính phủ xử lý các hiện tượng chưa giải thích được trong không phận.

Giới quan sát nhận định số lượng hồ sơ được xem xét để công bố lần này sẽ phụ thuộc vào cách Lầu Năm Góc xác định phạm vi, có thể dao động từ một cuộc rà soát hẹp đối với các trường hợp được ghi lại trên video cho đến hàng triệu báo cáo suốt nhiều nhiệm kỳ tổng thống trước đó.

Theo Luis Elizondo, cựu quan chức Lầu Năm Góc, cam kết của ông Trump không dễ thực hiện. Chính phủ Mỹ đã tích lũy một kho thông tin mật trong hơn 80 năm, trải rộng trong cộng đồng tình báo, quốc phòng và cả Bộ Năng lượng.

Hình ảnh vật thể bay được phi công hải quân Mỹ nhìn thấy tại Florida vào đầu năm 2015. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Nhà thiên văn học Impey nhấn mạnh rằng xác suất tồn tại sự sống ngoài Trái Đất là vấn đề khác với câu hỏi liệu Trái Đất có từng được viếng thăm hay chưa.

"Chúng ta đã tìm thấy hàng nghìn hành tinh ngoài hệ Mặt trời, trong đó hàng trăm hành tinh có đặc điểm tương tự Trái Đất. Các ước tính cho thấy có thể tồn tại khoảng 10 tỷ hành tinh có điều kiện phù hợp cho sự sống trong dải Ngân hà", ông Impey cho biết.

Theo ông Impey, mỗi hành tinh như vậy giống như một "cơ hội" để sự sống hình thành và phát triển. Nếu dựa vào xác suất, khả năng tồn tại sinh vật ngoài Trái Đất là khá cao. Tuy nhiên, những nền văn minh có trí tuệ lại có thể cực kỳ ít ỏi, nằm cách Trái Đất hàng nghìn năm ánh sáng, một khoảng cách gần như không thể vượt qua, ngay cả với công nghệ tiên tiến nhất. Đây cũng là nội dung ông Obama đưa ra khi đính chính phát biểu gây sốc.

Bản thân Tổng thống Trump cũng không khẳng định ông tin vào người ngoài hành tinh.

"Tôi không biết họ có thật hay không. Tôi không có ý kiến về chuyện đó. Tôi chưa bao giờ nói về nó. Nhiều người thì có. Rất nhiều người tin vào điều đó", ông Trump trả lời phỏng vấn trên Không lực Một.

Như Tâm (Theo WSJ, TNND, NewsNation)