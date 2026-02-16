Ông Obama đính chính tuyên bố 'người ngoài hành tinh có thật'

Cựu tổng thống Obama khẳng định ông chưa từng thấy bằng chứng nào về người ngoài hành tinh, không lâu sau khi nói họ "có thật".

"Tôi đã cố gắng trả lời nhanh cho đúng tinh thần của chuyên mục, nhưng vì chuyện này đang gây xôn xao nên tôi xin đính chính lại. Về mặt thống kê, vũ trụ bao la đến mức khả năng cao là có sự sống ngoài Trái Đất", cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đăng bài trên Instagram hôm 15/2.

Bài viết đề cập đến những tranh cãi liên quan tuyên bố mà ông đưa ra về người ngoài hành tinh trong chương trình podcast phát sóng trước đó.

"Tuy nhiên, khoảng cách giữa các hệ sao là quá lớn, nên xác suất người ngoài hành tinh từng ghé thăm chúng ta là rất thấp. Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, tôi cũng không thấy bất kỳ bằng chứng nào thể hiện sinh vật ngoài hành tinh từng liên lạc với chúng ta. Thật đấy!", ông viết.

YouTuber hứng chỉ trích vì không 'truy đến cùng' ông Obama Ông Obama trả lời phỏng vấn về người ngoài hành tinh hôm 14/2. Video: X/Brian Tyler Cohen

Trong cuộc trò chuyện với người dẫn chương trình podcast Brian Tyler Cohen cuối tuần trước, ông Obama dường như đã xác nhận người ngoài hành tinh có tồn tại khi tham gia phần hỏi đáp nhanh, nơi khách mời phải đưa ra câu trả lời ngắn gọn cho những câu hỏi dồn dập.

Khi được hỏi "người ngoài hành tinh có thật không?", cựu tổng thống Mỹ trả lời rằng "họ có thật, nhưng tôi chưa thấy họ".

"Họ không bị giữ ở Khu vực 51. Chẳng có cơ sở ngầm nào cả, trừ khi tồn tại một âm mưu khổng lồ nào đó và họ giấu nhẹm chuyện đó với tổng thống Mỹ", ông nói tiếp.

Khu vực 51 là căn cứ tuyệt mật của không quân Mỹ tại bang Nevada. Cơ sở này từ lâu đã được những người theo thuyết âm mưu cho là nơi chính phủ đang che giấu thi thể và phi thuyền của người ngoài hành tinh.

Bình luận này đã được nhiều cơ quan thông tấn khắp thế giới đăng tải với những dòng tít như "cựu tổng thống Barack Obama khẳng định người ngoài hành tinh có thật" hay "'Họ có thật': Những tuyên bố gây sốc của ông Obama về người ngoài hành tinh". Tạp chí Time cũng đưa tin về sự việc với dòng tiêu đề: "Ông Obama nói người ngoài hành tinh có thật, nhưng họ không ở Khu vực 51".

Cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tại Chicago hồi tháng 8/2024. Ảnh: Reuters

Sự quan tâm về khả năng đã xảy ra tiếp xúc giữa người ngoài hành tinh và Trái Đất tăng vọt trong những năm gần đây, sau khi các tài liệu của chính phủ Mỹ hé lộ rằng đã xảy ra một số trường hợp nhìn thấy vật thể bay bí ẩn.

Video bị rò rỉ do máy bay không người lái của không quân Mỹ ghi lại cách đây hơn 13 năm cho thấy các Hiện tượng Dị thường Không xác định (UAP), thuật ngữ mới của chính phủ Mỹ dành cho Vật thể Bay Không xác định (UFO), từng xuất hiện tại khu vực Trung Đông.

Lầu Năm Góc cách đây vài năm cũng công bố ba video do hải quân Mỹ ghi lại, cho thấy những vật thể kỳ lạ đang lao vút trên bầu trời trước sự kinh ngạc của binh sĩ, trong đó một UAP còn xoay ngược chiều gió.

Vũ Hoàng (Theo Guardian, AFP, Reuters)