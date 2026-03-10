Kỳ vọng kỷ lục quốc gia mới ở Tiền Phong Marathon 2026

Hà NộiLiên đoàn Điền kinh Việt Nam (VAF) kỳ vọng sẽ có kỷ lục quốc gia mới cự ly 42km với đường chạy thuận lợi và việc tính thành tích ở Tien Phong Marathon 2026 vào tổng sắp huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc cuối năm.

Theo VAF, tính cạnh tranh của Tiền Phong Marathon sẽ thêm phần khốc liệt, sau khi tính huy chương cự ly 42 vào Đại hội Toàn quốc - sự kiện thể thao lớn nhất nước tổ chức 4 năm một lần - vào tháng 10 tới.

"Các tỉnh thành vốn rất coi trọng sự kiện này. Giá trị huy chương ở Đại hội toàn quốc được đánh giá cao", Tổng thư ký VAF Nguyễn Mạnh Hùng nói ở họp báo Tiền Phong Marathon 2026 sáng 10/3. "Chúng tôi hy vọng sẽ có kỷ lục quốc gia 42km mới, với cung đường và thời gian thuận lợi".

Kỳ vọng của ông Hùng và ban tổ chức dựa vào cung đường chạy tương đối bằng phẳng ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa từ rạng sáng 29/3. Bên cạnh đó, cuộc đua cũng diễn ra trong khung thời gian mát mẻ, từ 3h đến 6h.

Hoàng Nguyên Thanh về nhất 42km nam tại giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2025, ở Quảng Trị ngày 30/3/2025.

Kỷ lục quốc gia 42km nam hiện thuộc về Hoàng Nguyên Thanh, với 2 giờ 18 phút 42 giây tại Hong Kong Marathon 2024. Kỷ lục nữ là 2 giờ 39 phút 49 giây do Nguyễn Thị Oanh lập khi về nhất Viettel Marathon 2024.

Tại Tiền Phong Marathon lần này, Nguyên Thanh cũng hướng tới mục tiêu chinh phục chức vô địch lần thứ bảy liên tiếp. Trong khi đó, do Nguyễn Thị Oanh chọn thi nội dung sở trường 5km, cuộc đua tranh vô địch nữ nhiều khả năng cdieenx ra giữa ĐKVĐ Hoàng Thị Ngọc Hoa với Phạm Thị Hồng Lệ.

Giải Vô địch Quốc gia Marathon 2026 do báo Tiền Phong, cùng UBND tỉnh Khánh Hòa, Cục Thể dục Thể thao và VAF phối hợp tổ chức. Cự ly marathon và 21km có nội dung cho nam, nữ hệ chuyên nghiệp và phong trào. 10km có nam chuyên nghiệp, nam trẻ, nam và nữ phong trào. 5km có nữ chuyên nghiệp, nữ trẻ và nam, nữ phong trào.

Hoàng Thị Ngọc Hoa về nhất 42km nữ tại giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2025.

Do cự ly 42km tính thành tích vào Đại hội, Ban tổ chức giải sẽ cho các VĐV hệ chuyên nghiệp xuất phát trước ít nhất năm 5 phút, thay vì để họ xuất phát đồng thời với hệ phong trào như các kỳ trước.

"Trình độ phong trào và chuyên nghiệp đã tiệm cận, nhưng chúng tôi phải tuân thủ quy định theo chương trình Đại hội, để tránh VĐV bị cản trở trên đường chạy dẫn đến những hệ lụy rất khó xử lý", Tổng thư ký Mạnh Hùng cho hay.

Ngoài ra, Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 cũng quy định điều kiện tham dự là VĐV phải hoàn thành chứng chỉ về phòng, chống doping. Khi về đích, các VĐV chuyên nghiệp có thể bị kiểm tra doping ngẫu nhiên.

Kỳ 2026 còn là lần đầu tiên Tiền Phong Marathon có đội ngũ dẫn tốc (pacer). Theo ban tổ chức, nét mới này giúp tăng tính chuyên nghiệp cho giải đấu, góp phần kiểm soát luồng tuyến chạy, giúp VĐV phong trào kiểm soát tốc độ tốt hơn và truyền cảm hứng, năng lượng tích cực cho các chân chạy khác.

Giải vô địch quốc gia Tiền Phong Marathon là sự kiện thể thao lâu đời nhất của Việt Nam. Giải ra đời vào năm 1958, với 72 VĐV chạy ở Công viên Bách Thảo tại Hà Nội, trong đó có Emil Zatopek - huyền thoại điền kinh CH Czech và là VĐV duy nhất giành HC vàng 5.000m và 10.000m trong cùng một kỳ Olympic 1952.

Giải đấu chỉ hai lần không thể tổ chức do điều kiện khách quan là năm 1980 và 1982. Qua 66 lần tổ chức, giải đã phát hiện nhiều thế hệ VĐV xuất sắc, từ cố huyền thoại Bùi Lương - người giữ kỷ lục 9 lần vô địch 42km nam, Nguyễn Văn Thuyết, Hoàng Minh Phước, Lưu Văn Hùng, đến Phạm Đình Khánh Đoan, Đoàn Nữ Trúc Vân, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Chí Đông. Thế hệ hiện tại gọi tên Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Tuyết.

Vô địch Quốc gia 42km giai đoạn 2020-2025 Năm Nam Thành tích Nữ Thành tích 2020 Hoàng Nguyên Thanh 2:36:55 Hoàng Thị Ngọc Hoa 3:01:17 2021 Hoàng Nguyên Thanh 2:26:56 Phạm Thị Hồng Lệ 2:52:13 2022 Hoàng Nguyên Thanh 2:40:52 Hoàng Thị Ngọc Hoa 2:53:48 2023 Hoàng Nguyên Thanh 2:36:00 Lê Thị Tuyết 2:54:52 2024 Hoàng Nguyên Thanh 2:26:05 Hoàng Thị Ngọc Hoa 2:51:35 2025 Hoàng Nguyên Thanh 2:32:24 Hoàng Thị Ngọc Hoa 2:42:10

