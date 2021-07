Kỳ thi lịch sử ở TP HCM

Lãnh đạo TP HCM đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT lần này là kỳ thi lịch sử bởi diễn ra trong bối cảnh Covid-19 nguy hiểm, thành phố đã ghi nhận hơn 7.000 ca nhiễm.

Chiều 6/7, gần 87.000 thí sinh đã làm thủ tục dự thi, 155 điểm thi hoàn thành các khâu bố trí nhân sự, phương án chống dịch, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp vào sáng mai.

Tại điểm thi trường THCS Nguyễn Trãi (quận Gò Vấp), 104 cán bộ, giáo viên và nhân viên chia nhau làm thủ tục dự thi cho gần 600 thí sinh. Ở vòng ngoài, lực lượng công an, dân phòng, khu phố vừa bảo vệ trật tự vừa nhắc nhở phụ huynh ra về, không đứng chờ trước cổng trường.

Phía trong, trường làm hàng rào ngăn 3 lối đi. Học sinh đi vào giữ khoảng cách với người khác. Sau khi được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, các em được hướng dẫn lên thẳng phòng thi.

Ông Trần Công Tuấn, Trưởng điểm thi THCS Nguyễn Trãi, cho biết kết quả tầm soát Covid-19 cho thấy không em nào có dấu hiệu bất thường. Hôm qua trường đã phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khu vực, tổng vệ sinh khuôn viên và 26 phòng thi. Việc này sẽ được lặp lại sau mỗi buổi thi.

Cổng trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp được chia làm ba lối đi cho thí sinh, chiều 6/7. Ảnh: Mạnh Tùng.

Tương tự, tại điểm thi THPT Thủ Đức (TP Thủ Đức), gần 700 thí sinh với hơn 112 cán bộ, giáo viên coi thi hoàn thành làm thủ tục dự thi khá nhanh với đầy đủ các bước phòng chống dịch bệnh. Đây được xem là đợt tổng dợt cho kỳ thi chính thức diễn ra vào sáng mai.

Lực lượng an ninh, dân phòng và sinh viên tình nguyện hỗ trợ trường phân luồng thí sinh. Phụ huynh đưa con đến điểm thi này không được đứng chờ trước cổng để đảm bảo thông thoáng, phòng lây lan dịch bệnh. Trong phòng thi, giáo viên phổ biến quy chế, những dụng cụ được mang vào phòng thi và những điều không được làm.

Để đảm bảo giãn cách, tránh tụ tập đông người, trưởng các điểm thi tính toán khá kỹ các phương án ra, vào trước và sau giờ thi.

Với 480 thí sinh ở 20 phòng, điểm thi THPT Marie Curie chia sĩ tử làm 3 nhóm với thời gian vào trường và ra về khác nhau. Khi bước vào điểm thi, thí sinh sẽ theo các làn đường được kẻ sơn và căng dây phân chia. Trưởng điểm thi cũng bố trí 2 phòng thi dự phòng, 4 phòng cách ly và 3 phòng chờ cho thí sinh có thân nhiệt cao.

Ở trường THPT Tân Phong (quận 7), "kịch bản" ra vào khá chi tiết. Cổng chính dành cho cán bộ coi thi và thí sinh đi bộ với 4 luồng hướng dẫn ra vào điểm thi, lên phòng thi. Một cổng phụ dành cho những em gửi xe trong trường, được chia làm 3 luồng. Mỗi cổng đều có người điều tiết giao thông, hướng dẫn phụ huynh ra về.

Điểm thi này có 544 thí sinh với 23 phòng chính, 4 phòng dự phòng, 2 phòng cách ly và một phòng chờ. Tổng số cán bộ, giáo viên làm việc ở đây là 100 người.

Tương tự, điểm thi trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình) cũng bố trí 2 cổng ra vào cho thí sinh. Các em được xếp thành 6 hàng, mỗi người cách nhau 1,5 mét lần lượt lên phòng thi. Điều này được lặp lại khi ra về, với những em đi xe máy được chia theo lượt để tránh ùn ứ.

Một số điểm thi khác tìm thêm các loại dù lớn để che mưa cho thí sinh khi thành phố đang trong đợt áp thấp nhiệt đới. Việc này sẽ giúp di tản nhanh thí sinh, tránh tập trung đông trong trường trú mưa.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tại trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, quận Tân Bình. Ảnh: Hữu Khoa.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc phụ trách Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, cho biết gần 87.000 thí sinh (chiếm khoảng 97,4% thí sinh đăng ký dự thi) đã làm thủ tục chiều nay. Tất cả điểm thi đã sẵn sàng đón thí sinh trong 2 ngày thi đợt 1 với các phương án đảm bảo an toàn được thành phố đưa ra trước đó.

"Nếu điểm thi nào để xảy ra tình trạng tập trung đông trước hoặc trong điểm thi, không giữ khoảng cách thì trưởng điểm thi phải chịu trách nhiệm", ông Hiếu nói.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan nhắc lại những khó khăn của lãnh đạo thành phố trước khi ra quyết định tổ chức kỳ thi đợt 1 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các phương án phòng chống dịch bệnh, tầm soát Covid-19 cho thí sinh và cán bộ tham gia kỳ thi, các phương án dự phòng được tính toán kỹ lưỡng.

"Kỳ thi mang tính lịch sử bởi bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Điều này tạo ra tâm trạng lo lắng không chỉ với cho học sinh, phụ huynh mà còn đặt ra cho lãnh đạo thành phố một bài toán khó. Đó là vừa đảm bảo quyền lợi cho các em, vừa đảm bảo an toàn", ông Hoan nói.

Phòng chờ y tế dành cho thí sinh có thân nhiệt cao tại trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp. Ảnh: Mạnh Tùng.

TP HCM có 89.200 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, song có hơn 1.200 thí sinh diện F0-F2, nơi ở bị phong tỏa cùng một số thí sinh F0 mới được phát hiện sẽ không thể tham gia đợt thi này.

Để chuẩn bị cho kỳ thi, thành phố huy động hơn 15.800 người. Trong đó, 400 nguời là thanh tra thi; cán bộ chấm thi là hơn 1.700; cán bộ chấm phúc khảo 1.000 người.

Mỗi điểm thi có từ 20 đến 35 phòng với 380-800 thí sinh; không quá 130 cán bộ, giáo viên và nhân viên coi thi. Mỗi điểm có ít nhất 2 phòng thi dự phòng cho các em có dấu hiệu bệnh, ho, sốt; mỗi quận huyện, TP Thủ Đức sẽ có 1-3 điểm thi dự phòng.

Về công tác an ninh, Công an TP HCM sẽ cử 2 công an làm việc trong mỗi điểm thi, 2 công an bảo vệ trật tự bên ngoài. Ngoài ra, mỗi điểm thi sẽ có thêm ít nhất 6 nhân sự là công an phường, xã, dân phòng, bảo vệ khu phố hướng dẫn phân luồng, đảm bảo giãn cách, tránh tụ tập đông người.

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh cả nước đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là 1.015.000, nhiều hơn năm trước khoảng 100.000. Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong hai đợt. Đợt 1 vào ngày 7-8/7 với hơn một triệu thí sinh, lịch cụ thể như sau:

Dự kiến hơn 11.000 em thuộc diện F0, F1, F2 hoặc trong vùng cách ly, phong tỏa sẽ dự thi đợt 2 (lịch sẽ thông báo sau), căn cứ vào tình hình dịch và đề xuất của các địa phương.

Mạnh Tùng