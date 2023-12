Kỹ năng vào, ra khỏi đường cao tốc cho tài xế mới

Lưu ý tốc độ và quan sát là hai điểm quan trọng với tài xế khi muốn vào, ra khỏi đường cao tốc hoặc chuyển làn.

Khi di chuyển trên cao tốc, ngoài việc giữ tốc độ tối thiểu/tối đa, giữ khoảng cách giữa các xe, việc chuyển làn, nhập làn và tách khỏi làn để rời cao tốc là những kỹ năng cần thiết, phải sử dụng nhiều, cần hiểu rõ những quy tắc để giúp bản thân và các phương tiện khác trên cao tốc lưu thông an toàn, giảm ùn ứ.

Nhập làn

Việc đầu tiên khi bắt đầu nhập làn là đảm bảo tốc độ của xe ngang bằng với tốc độ trung bình của các phương tiện khác trên cao tốc, tăng dần đều trước khi sẵn sàng để nhập làn. Việc này giúp hạn chế tối đa va chạm. Nếu di chuyển quá chậm khi nhập làn, các xe khác có thể phải phanh gấp, tạo ra tình huống nguy hiểm và gây ùn tắc.

Lưu ý khi tăng tốc, tài xế phải dùng xi-nhan phía bên trái, quan sát kỹ gương hậu, đồng thời kiểm tra các điểm mù của xe để chắc chắn có khoảng trống an toàn để nhập làn, không có phương tiện lưu thông gần. Việc bật xi-nhan lúc này chỉ là hành động "xin đường", do đó tài xế phải nhường các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc, chỉ nhập làn khi đã đủ điều kiện an toàn.

Giai đoạn nhập làn phải thực hiện dứt khoát, không chần chừ, không dừng lại giữa làn. Tiếp tục giữ tốc độ ngang bằng với các phương tiện khác khi đã nhập làn, và chỉ tăng tốc khi đã nhập làn xong hoàn toàn. Hạn chế nhập làn khi xe vẫn chưa đạt đủ tốc độ cần thiết.

Tách làn, thoát khỏi cao tốc

Một đoạn lối ra trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Ảnh: Tân Phan

Để tách làn an toàn, bước quan trọng đầu tiên là phải xác định lối cần ra, bằng cách chú ý đến biển báo hiệu trên đường, hoặc nhìn trong bản đồ. Trường hợp đi qua lối ra, cần tiếp tục di chuyển và chờ lối ra tiếp theo, tuyệt đối không được phanh gấp hoặc đi lùi.

Khi đã xác định được lối ra, tài xế cần đưa xe sát về làn bên phải, lưu ý bật xi-nhan báo hiệu chuyển làn trong tình huống này, và đổi làn một cách lần lượt, không nên đổi một lúc hai làn liên tiếp nhau. Bắt đầu giảm tốc độ khi có biển báo hiệu giao thông.

Khi tách làn và thoát khỏi cao tốc, nhiều tài xế thường có thói quen tiếp tục di chuyển ở sát làn bên trái, sau đó gần đến đoạn thoát khỏi cao tốc mới cho xe nhập vào lối thoát, khiến các phương tiện đang xếp hàng thoát ra khỏi cao tốc bị cắt ngang, gây ùn ứ. Đây là việc làm nguy hiểm cho bản thân và những phương tiện xung quanh, vì khiến xe phải dừng trên cao tốc, chặn đường lưu thông của các xe đang đi thẳng.

Chuyển làn

Chuyển làn đúng cách giúp tăng sự thoải mái, an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Bước đầu tiên khi chuyển làn là dùng xi-nhan báo hiệu. Sau đó, kiểm tra các điều kiện để chuyển làn như đủ khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau, tầm nhìn thoáng, không bị che khuất, không có phương tiện hoặc vật cản ở điểm mù.

Khi đủ điều kiện an toàn, chuyển làn một cách từ tốn, không đánh lái quá gấp. Khi chuyển làn xong cần tắt xi-nhan, vì thông thường đánh lái quá ngắn sẽ không khiến cần gạt xi-nhan tự tắt.

Tân Phan