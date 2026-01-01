Kỹ năng sống còn khi hàng hóa từ xe tải rơi vãi xuống đường

Khi gặp tình huống hàng hóa từ xe tải rơi trên cao tốc, tài xế cần nhả ga, giữ thẳng lái, phanh đúng thời điểm để tránh trượt, mất lái.

Sáng 29/12/2025, trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đoạn qua khu vực Yên Bình (Thái Nguyên), một xe tải chở ngô để rơi hàng tấn hạt xuống mặt đường, khiến nhiều ôtô phía sau rơi vào tình trạng mất phương hướng trong vài chục giây. Lớp ngô phủ kín làn xe chạy, kèm bụi và hạt bắn lên, biến mặt đường khô ráo thành bề mặt trơn trượt.

Hàng tấn hạt ngô xối xuống cao tốc khiến lái xe mù đường Hàng tấn ngô hạt xối xuống cao tốc khiến lái xe mất phương hướng. Video: Diep Ngo

Khi gặp những tình huống như thế này, có thể là các loạt hạt, đá dăm hay các loại chất lỏng, tài xế cần giữ bình tĩnh và tuân thủ các quy tắc dưới đây để xử lý tình huống an toàn.

Giữ độ bám lốp và độ ổn định của xe

Khi xe lao vào khu vực có ngô, cát hay sỏi rơi vãi, mặt đường không còn độ bám như thông thường, khi các hạt nhỏ li ti tạo thành một lớp lăn dưới lốp. Nếu tài xế đạp phanh mạnh ở thời điểm này, bánh mất độ bám khiến xe dễ bị trượt, từ đó mất kiểm soát tay lái, thân xe văng ngang hoặc xe xoay đầu. Chính vì thế, điều tài xế cần làm lúc này là nhả chân ga, giữ vô-lăng ở vị trí thẳng, cài về số thấp để xe giảm tốc tự nhiên bằng phanh động cơ. Khi cảm nhận được vô-lăng nặng trở lại, bánh xe bắt đầu bám mặt đường, lúc đó mới phanh nhẹ để tiếp tục giảm tốc độ một cách an toàn.

Định hướng xe khi tầm nhìn bị che khuất

Bên cạnh đó, trong tình huống tầm nhìn bị che bởi bụi và hạt bay lên, nhiều tài xế có xu hướng đánh lái để né khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên trên cao tốc, các xe xung quanh đều chạy với tốc độ cao và cũng đang gặp tình trạng nhìn kém, việc đổi làn đột ngột có thể khiến xe cắt ngang đầu phương tiện khác, dẫn đến va chạm liên hoàn. Do đó việc giữ nguyên làn, giảm tốc sẽ an toàn hơn so với đánh lái sang làn bên cạnh.

Trong trường hợp tầm nhìn phía trước bị che toàn bộ, tài xế không thể nhìn rõ mặt đường hoặc vạch phân cách giữa các làn, lúc này hãy chuyển hướng mắt về các mốc cố định trên đường như vạch sơn, dải phản quang, dải phân cách hai bên đường hoặc nhìn gương hậu. Những chi tiết này giúp tài xế xác định vị trí xe, cũng tránh cảm giác mất phương hướng vì "mù tạm thời" khi tầm nhìn phía trước bị che phủ.

Duy trì khoảng cách an toàn và nhận diện rủi ro từ xe tải

Một lưu ý khác là các dòng sedan, hatchback hay xe cỡ nhỏ có tải trọng thấp nên dễ mất độ bám hơn khi chạy trên hạt ngô, cát hoặc sỏi. Trong khi đó, xe nặng như SUV hay xe tải có xu hướng ổn định hơn nhờ trọng lượng lớn đè xuống lốp. Vì vậy, tài xế xe nhỏ cần chủ động giữ khoảng cách xa hơn và giảm tốc sớm khi đi sau xe chở hàng rời.

Bên cạnh đó, tài xế không nên phó mặc hoàn toàn cho các công nghệ an toàn như ABS hay cân bằng điện tử, vì các tính năng này không thể tạo ra độ bám khi lốp đang lướt trên lớp hạt rời, mà chỉ giúp thân xe ổn định khi lốp bị trượt. Việc giữ bình tĩnh, nhả ga, giữ thẳng lái và phanh đúng thời điểm vẫn là yếu tố quan trọng nhất để tránh tai nạn.

Hiện trường hạt ngô rơi trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên ngày 29/12. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Cuối cùng, những tai nạn do rơi vãi hàng hóa thường có dấu hiệu báo trước. Những tấm bạt phập phồng, thùng xe hở hoặc các vật nhỏ rơi lác đác trên mặt đường là tín hiệu cho thấy nguy cơ cao. Khi thấy các dấu hiệu này, tài xế nên tăng khoảng cách, hoặc chủ động vượt xe dứt khoát khi đủ điều kiện an toàn, thay vì bám sát phía sau hoặc di chuyển song song.

Hồ Tân