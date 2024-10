Kỳ Duyên 'tha thứ cho mọi sai lầm của bản thân'

Hoa hậu Kỳ Duyên nói sau thời gian bị khủng hoảng tinh thần trước scandal, hiện cô học cách tha thứ cho chính mình, hướng đến điều tích cực.

Trong video gửi đến ban tổ chức Miss Universe ngày 16/10 để tham gia vòng bình chọn, Kỳ Duyên nói về khoảng thời gian khó khăn và cách đối mặt.

Kỳ Duyên: 'Tôi đã tha thứ cho mọi sai lầm của chính mình' Hoa hậu Kỳ Duyên nói về quá khứ và các dự án cá nhân hướng đến mục tiêu truyền cảm hứng cho giới trẻ. Video: Nhân vật cung cấp

"Cô gái nhỏ bé từng ngủ quên trên máy bay giờ sắp được đứng tại sân khấu của cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh, để hô vang hai tiếng Việt Nam. Tôi đã dũng cảm vượt qua sai lầm của chính mình và không để sự cố cách đây 10 năm ám ảnh hay cản trở lý tưởng sống. Hiện bạo lực mạng không thể khiến tôi gục ngã", cô nói.

Kỳ Duyên tự nhận vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong cô có sự yếu đuối. Khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 18, người đẹp bị tai tiếng bủa vây liên quan lối sống, phong cách và ứng xử. Scandal khiến cô từng mất thăng bằng, thu mình, thậm chí bỏ ngang việc học tại Đại học Ngoại thương. Mỗi lần có người nhắc đến va vấp tuổi trẻ hay cố tình khơi lại nhằm chỉ trích, cô buồn lòng.

Theo Kỳ Duyên, ngoài bạo lực tinh thần đến từ mạng xã hội, cô từng không dám đối mặt bản thân, tự dằn vặt trước các lỗi lầm tuổi trẻ. Sau đó, cô nhận ra cách duy nhất để vượt qua là củng cố sức mạnh nội tại bằng cách chấp nhận và tha thứ cho chính mình.

Thời gian qua, Kỳ Duyên xây dựng các dự án dựa trên câu chuyện cá nhân, hướng tới giúp người trẻ vượt qua trầm cảm. Người đẹp chia sẻ các bài tập thể dục, cách ăn uống lành mạnh kênh YouTube. Cùng đó, Kỳ Duyên dự các buổi nói chuyện với sinh viên, lan tỏa thông điệp không bỏ cuộc. "Tôi sẽ phát triển dự án này lâu dài. Tương lai, nếu có điều kiện, tôi sẽ xây một trung tâm hỗ trợ tinh thần cho giới trẻ", cô nói.

Kỳ Duyên tha thứ cho mọi sai lầm của chính mình Kỳ Duyên tập luyện cho Miss Universe. Video: Nhân vật cung cấp

Hiện Kỳ Duyên bước vào quá trình rèn luyện hình thể, tập kỹ năng sân khấu, thuyết trình, trả lời ứng xử trước khi đến với Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm. Cô nói: "Tôi hào hứng vì đây là giấc mơ suốt nhiều năm qua. Dù kết quả thế nào, tôi quyết tâm để sống trọn từng khoảnh khắc tại cuộc thi".

Kỳ Duyên diện đầm cắt xẻ của nhà thiết kế Thượng Gia Kỳ chụp bộ ảnh hồ sơ gửi tới ban tổ chức Miss Universe. Ảnh: Trí Nghĩa

Hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,75 m, nặng 56 kg, số đo hình thể lần lượt là 85-59-93 cm. Nhiều năm qua, cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn.

Mỹ nhân từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023. Chiến thắng của cô tại Miss Universe Vietnam 2024 hồi tháng 9 gây chú ý bởi là người đẹp chiến thắng hai cuộc thi hoa hậu lớn trong nước, tính đến nay.

Tân Cao