Kỳ Duyên tiếc nuối vì 'dở dang việc học đại học'

Hoa hậu Kỳ Duyên lần đầu thừa nhận chưa tốt nghiệp Đại học Ngoại thương vì lý do cá nhân, cho biết đó là niềm nuối tiếc đến nay.

Ngày 5/10, Kỳ Duyên dự sự kiện khai giảng của một trường đại học ở TP HCM. Khi giao lưu, hoa hậu ôn kỷ niệm thời tân sinh viên cách đây 10 năm tại Đại học Ngoại thương, Hà Nội. Cô cũng lần đầu xác nhận chưa thể tốt nghiệp - thông tin khiến dư luận quan tâm thời gian qua.

Kỳ Duyên nói: "Khi đứng đây, nhiều ký ức ùa về, tôi mong được quay lại để cảm nhận việc làm tân sinh viên một lần nữa. Tôi không có nhiều may mắn trong việc học đại học. Do đó, tôi mong các bạn sinh viên hãy sống hết mình với thanh xuân đang có, dành sự yêu thương cho thầy cô".

Kỳ Duyên tiếc nuối vì 'dở dang học đại học' Hoa hậu Kỳ Duyên nói về chuyện học tập cùng sinh viên Đại học Hoa Sen tại sự kiện. Video: DST Entertainment Năm 2014, Kỳ Duyên trúng tuyển vào hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại với số điểm 23, thi khối D3. Thời điểm nhập học, cô quyết định thi Hoa hậu Việt Nam rồi đăng quang. Sau đó, lịch trình công việc và một số câu chuyện cá nhân xảy đến, khiến cô không thể tiếp tục hoàn thành bậc học. Theo Kỳ Duyên, cô tiếc nuối nhưng xác định không bao giờ dừng học tập trong cuộc đời. Nhiều năm qua, cô trưởng thành nhờ các bài học trong cuộc sống và noi gương người thân. Hồi tháng 9, đại diện phòng truyền thông của Đại học Ngoại thương xác nhận với truyền thông rằng Hoa hậu Kỳ Duyên chưa tốt nghiệp. Bà Thúy Nga - trưởng ban tổ chức Miss Universe Vietnam - nói việc này không vi phạm quy chế cuộc thi.

Kỳ Duyên: 'Sai lầm quá khứ nhắc tôi tránh xa cám dỗ' Kỳ Duyên: "Sai lầm quá khứ giúp tôi tránh xa cám dỗ". Video: Tân Cao - Khang Nam

10 năm trước, khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam ở tuổi 18, Kỳ Duyên bị tai tiếng bủa vây liên quan lối sống, phong cách và ứng xử. Scandal khiến hoa hậu mất thăng bằng, thu mình. Nhìn lại khoảng thời gian đó, Kỳ Duyên biết ơn vì giúp cô hiểu rõ chính mình, nhận ra sai lầm. Hoa hậu nói: "Sau ồn ào, tôi từng hối hận về sự ngây thơ, vô tư của tuổi trẻ. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, tôi không còn cảm giác ấy. Tôi xem sai lầm của tuổi trẻ là điều tất yếu phải xảy đến với mình, để có sự trưởng thành như hiện tại. Tôi tự hào vì tự bước ra khỏi vũng lầy, áp lực".

Hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô cao 1,75 m, nặng 56 kg, số đo hình thể lần lượt là 85-59-93 cm. Nhiều năm qua, cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Mỹ nhân từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Chiến thắng của cô tại Miss Universe Vietnam 2024 hồi tháng 9 gây chú ý với công chúng. Hiện Kỳ Duyên tập luyện hình thể, chuẩn bị các kỹ năng để đến với Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm.

Tân Cao