Hoa hậu Kỳ Duyên ấp úng, không thể thực hiện hết bài thuyết trình chủ đề về sách, ở tập hai Miss Universe Vietnam 2024, phát sóng tối 28/8.

Cô mở đầu: "Có một sự thật là đến tận bây giờ tôi chưa đọc hết một cuốn sách nào. Bởi vì tôi là một người thực tế. Tôi thích trau dồi kiến thức của mình thông qua hình ảnh và âm thanh". Thí sinh sau đó ấp úng, dừng lại hít thở. Dù được ban giám khảo động viên, Kỳ Duyên vẫn không thể hoàn thành bài thi.

Kỳ Duyên bỏ dở bài thi nói ở Miss Universe Phần thi hùng biện của Kỳ Duyên. Video: MUV

Ban giám khảo nhận xét người đẹp có cách đặt vấn đề ấn tượng nhưng gây hụt hẫng vì không trình bày hết vấn đề. Nhà sản xuất Dược Sĩ Tiến nói: "Có thể em có quá nhiều áp lực. Em nên rút kinh nghiệm, tìm cách hoàn thành mọi bài thi, không để nó dang dở dù bất kỳ lý do gì".

Ở phần phỏng vấn hậu trường, Kỳ Duyên thể hiện thái độ thất vọng: "Một cảm giác rất tệ. Giống như là có một bức tường ngăn ở giữa, và tôi không thể tiếp tục được bài thuyết trình". Trên mạng xã hội, video phần thi của Kỳ Duyên nhanh chóng lan truyền. Khán giả nói ngạc nhiên bởi cô có kinh nghiệm 10 năm hoạt động showbiz, làm giám khảo nhiều cuộc thi người mẫu.

Trước đó, trong tập một phát sóng hôm 22/8, Kỳ Duyên cũng bị nhận xét kỹ năng nói tiếng Anh chưa tốt, hô tên không hay. Trên trang cá nhân, cô giải thích: "10 năm rồi mới trở lại với sân chơi sắc đẹp, thử thách thực sự đấy. Tâm thế đi thi khác, môi trường và mọi thứ xung quanh giờ cũng khác xưa nhiều lắm, nên thật sự là em hơi khớp nhẹ, cần thời gian thích nghi. Em cũng không hoàn hảo, áp lực nhiều lắm".

Kỳ Duyên khiến giám khảo Miss Universe Vietnam thán phục Kỳ Duyên trả lời phỏng vấn giám khảo tại vòng casting. Video: Miss Universe Vietnam

Thông tin Kỳ Duyên tham gia Miss Universe Vietnam gây chú ý hồi tháng 7 khi ban tổ chức công bố hồ sơ thí sinh. Cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, nổi bật tại làng mốt nhiều năm qua. Kỳ Duyên cho biết trở lại sân chơi nhan sắc sau 10 năm vì muốn thực hiện ước mơ đặt chân lên sân khấu cuộc thi quốc tế.

Ba năm trước, cô còn lăn tăn về việc có nên tiếp tục cho bản thân cơ hội. Hiện Kỳ Duyên không còn cảm giác hoang mang, thay vào đó là sự tự tin. Cô nói: "Tôi muốn hành động ngay để không phải nói lời hối tiếc". Đến nay, cô là hoa hậu Việt Nam đầu tiên tham gia một cuộc thi sắc đẹp khác trong nước.

Ảnh đăng ký dự thi của Kỳ Duyên tại Miss Universe Vietnam 2024. Ảnh: MUV

Mỹ nhân quê Nam Định cho biết rèn luyện sức khỏe, kỹ năng trong nhiều tháng qua. Cô cải thiện hình thể bằng chế độ ăn uống, tập thể dục. Cô cao 1,75 m, nặng 56 kg, số đo ba vòng lần lượt là 85-59-93 cm.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên, 28 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Sau nổi tiếng, cô từng vướng một số ồn ào khiến hình ảnh bị ảnh hưởng, ngưng hoạt động showbiz một thời gian. Khi trở lại, người đẹp thừa nhận các thiếu sót giúp cô trưởng thành hơn.

Cô hoạt động chủ yếu ở lĩnh vực thời trang, thường giữ vị trí mở màn hay vedette trên sàn diễn. Kỳ Duyên từng được mời làm giám khảo, huấn luyện viên các cuộc thi, chương trình như The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023.

Miss Uiverse Vietnam 2024 khởi động từ tháng 6, hút nhiều thí sinh quen thuộc đăng ký. Sau vòng tuyển chọn, 33 cô gái sẽ trải qua tám thử thách trước khi bước vào chung kết, dự kiến tổ chức tháng 9 ở TP HCM. Tân hoa hậu sẽ giành quyền thi Miss Universe lần thứ 73 ở Mexico vào cuối năm.

Hà Thu